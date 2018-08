Van appels eten tot natte ochtendzoenen: de vreemde trekjes van de NINA-katten Redactie Nina

08 augustus 2018

11u39 1 Psycho Vandaag is het internationale kattendag. Oftewel: het uitgelezen moment om een ode te brengen aan onze favoriete viervoeter. Ook bij onze redactie hebben enkele collega's thuis een spinnend vriendje rondlopen. En omdat katten toch eigenaardige wezens zijn (ja, we geven het toe), sommen we hun meest vreemde maar oh zo schattige trekjes op.

Redactrice Liesbeth: Fidel

"Hi, ik ben Fidel en woon nu ongeveer 2 maanden bij mijn nieuwe baasjes. Eerst was dat een beetje aanpassen, maar ondertussen heb ik ze al aanvaard hoor. Het enige dat ik niet zo fijn vind, is 's nachts alleen slapen. Als iemand dan 's ochtends de trap afwandelt, vind ik het fijn om überenthousiast tegen hun benen aan te schurken. Af en toe struikelen ze dan eens, wat ik extra grappig vind. Vervolgens drijf ik hen naar de dichtstbijzijnde zetel, zodat ik op hun schoot kan springen en hen kan bedelven onder natte zoentjes en kopjes. Of ze dit even fijn vinden als ik, weet ik nog niet zeker, maar ik heb hen wel al horen zeggen dat het "een even goede opkikker is als koffie in de ochtend".

Redactrice Sophie: Maurice & Maya

Maurice: "Hallo, ik ben Maurice en ik hou van languit op de grond liggen en kattenfilmpjes kijken op YouTube. Mijn baasje kijkt jammer genoeg liever Netflix, dus dan ga ik maar heel hard aan het raam miauwen, wie weet komen de eekhoorntjes dan wel terug. Eten vind ik ook wel leuk, al zegt mijn baasje soms dat mijn ogen groter zijn dan mijn bakje. Onzin, hoor. Ik eet alleen maar het bakje van mijn zusje leeg om te helpen. Want mijn baasje houdt niet zo van opruimen, en ik hou nog minder van dat groot lawaaierig monster dat ze dan gebruikt. Als mijn baasje zich klaarmaakt, zit ik net zo lang aan de deur te krabben tot ze weer buitenkomt. Gelukkig maar, want wie weet hoe lang ze anders in de badkamer zou staan."

Maya: "Ik ben Maya, de grote zus van Maurice en ik moet mijn eten beschermen met mijn leven. Daarom veeg ik na de maaltijd altijd een halfuur met mijn pootje langs de etensbak. Ik weet dat de tegelvloer van mijn baasje mijn bakje niet zal bedekken en beschermen voor mijn veelvraat van een broer, maar er is nog nooit iemand doodgegaan van proberen, toch? Ik heb een hekel aan de Sonos - zodra mijn baasje dat onding aanzet, ren ik als een malle de kamer uit, om pas na tien minuten schoorvoetend terug te komen. Ik ben een echte co-worker. Als mijn baasje van thuis werkt, ga ik altijd op haar arm zitten, zodat haar handen dicht bij de toetsen blijven en ze extra snel kan typen.'

Redactrice Ashlie: Cosmo

"Miauw, mijn naam is Cosmo. Ik ben een fikse kater van bijna drie jaar oud. Het liefst slaap ik de hele dag door. Mijn favoriete positie is op mijn rug met mijn vier poten in de lucht. Soms kan ik wel uren zo slapen, heerlijk! Mijn kleine zus heet Ninja, en terwijl zij buiten speelt met de vliegen, lig ik lekker te luieren. ’s Avonds is het tijd voor mijn bakje met nat voer. Meestal steel ik ook wat van mijn soortgenoten, tja, moeten ze maar hun eigen potje verdedigen hé. Soms zeggen ze thuis wel eens dat ik te dik ben. Waarschijnlijk lig ik daardoor vaak op mijn rug te snurken, maar daar lig ik zeker niet wakker van!"

Redactrice Birte: Julien & Muffin

Julien: "Mijn naam is Julien en ik heb al-tijd honger. Als mijn baasje 's ochtends opstaat, bijt ik in haar benen tot ze me een zakje natvoer geeft. Droge korrels staan er altijd voor mij en mijn grote broer Muffin, maar geef nu toe: bij het ontbijt wil een kater wel 's iets anders, toch? Mijn baasje heeft een zoontje van twee, Dex. Meestal vind ik hem véél te druk en lawaaierig, maar als hij iets eet, ben ik wél fan. En al zeker sinds hij besloten heeft voortaan zijn appels met mij te delen ... Nom!"

Muffin: "Ik ben Muffin en in tegenstelling tot mijn broertje ben ik heel erg kieskeurig op vlak van eten. Droge korrels en kattensnoepjes van een bepaald A-merk lust ik graag, met de rest moeten mijn baasjes me niet lastigvallen. Krijg ik een zakje natvoer, dan lik ik de gelei van het vlees en laat ik de rest liggen. Ook met stukjes vlees of vis kan je mij geen plezier doen. Mijn baasjes zeggen dat ik niet het scherpste mes in de schuif ben en niet weet hoe eraan te beginnen, maar stiekem ben ik gewoon een enorme diva ..."

Redactrice Isabelle: Mike Meowski

"Ik ben Mike Meowski en heb 3.839 volgers op Instagram. Dat is meer dan mijn twee baasjes samen. Ik ben bang van alles en iedereen. Als mijn humans weg zijn (volgens mij staan ze heel vaak van 9 uur tot 19u30 buiten voor de voordeur), dan rook ik een catnipsigaretje of drink ik een lekkere cocktail op basis van catmilk."

Redactrice Liesbeth: Bonsi

"Dag, ik ben Bonsi. Die lelijkerd hier naast mij is Felix, mijn buurman. Hier lijken we beste maatjes, maar ik kan je verzekeren: af en toe zit het er bovenarms op. Felix denk echt dat alles hier van hem is; komt elke morgen op zijn gemak de keuken binnenwandelen, aan mijn zetel snuffelen, wat flemen bij mijn menskatten, mijn bord leegeten, ... soms gaat het echt te ver. Heel proper is hij trouwens ook niet. En als er nu iets is waar ik niet tegen kan!!"