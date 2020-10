Uwi, Evi en Kathleen kwamen uit de kast: “Ik maakte het nieuws bekend via Instagram. Zo wist iedereen het, met één klik”

Uwi, Evi en Kathleen blikken terug op hun ‘uit de kast’-moment, dat zeker niet altijd even eenvoudig was. “Hoewel ik geen fan ben van labels, heb ik eindelijk gevonden waar ik thuishoor en wie ik ben. Dan wil je niet dat mensen dat in vraag stellen. Dan wil je erkenning.”

Psycho Vandaag, zondag 11 oktober, staat in teken van de Coming-Outdag. Het doel? Overheden wakkerschudden inzake holebi- en transgenderrechten. Benadrukken dat iedereen zichzelf mag zijn. En aandacht schenken aan mensen die openlijk willen uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Uwi, Evi en Kathleen blikken terug op hun ‘uit de kast’-moment, dat zeker niet altijd even eenvoudig was. “Hoewel ik geen fan ben van labels, heb ik eindelijk gevonden waar ik thuishoor en wie ik ben. Dan wil je niet dat mensen dat in vraag stellen. Dan wil je erkenning.”

Uwi (28) identificeert zich als non-binair: “Als prille tiener vond ik het vreemd dat mijn vriendinnen niet konden wachten om borsten te krijgen”





Wie is Uwi?

• job: bediende en woordvoerder voor de LBGTQ-community

• woonplaats: Gent

• relatie: single

• Instagram: @uwi.tempspournous

(Lees verder onder de foto.)

“Eén van de eerste dingen die mijn psycholoog me vroeg, was om mijn ogen te sluiten en me een beeld te vormen van wie ik ben. Daarna moest ik in de spiegel kijken en vertellen of die voorstelling overeenstemde met de realiteit. Het plaatje klopte niet. Op mijn paspoort ben ik vrouw, maar in mijn hoofd is dat niet hoe ik me voel of hoe ik me wil positioneren in onze maatschappij. Ik ben non-binair: ik identificeer mezelf niet als vrouw en ook niet als man. Ik geloof dat er een heel spectrum bestaat tussen beide genderaanduidingen en zelf – want dat is écht voor iedereen anders – streef ik naar androgynie. Dat wil niet zeggen dat ik er als man wil uitzien, maar ik wil wel mijn aangeboren vrouwelijkheid afremmen. Wanneer ik mensen kan doen twijfelen, dan heb ik mijn doel bereikt. Onlangs stond de postbode voor de deur: ‘goeiemorgen mev ...’ waarna hij zijn zin stopte omdat hij plots niet zo zeker meer was van zijn stuk. Dan is mijn dag goed.”

Ongesteld zijn of kinderen baren, dat is eigen aan een vrouw en dat ben ik niet Uwi

“Omdat ik niet wil dat de wereld mij nog langer percipieert als vrouw heb ik mijn haren afgeschoren, een genderneutrale naam aangenomen en onderga ik binnenkort een borstverwijdering. Met de onderste helft van mijn lichaam heb ik geen probleem, maar over een hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder, red.) denk ik wel na. Ongesteld zijn of kinderen baren, dat is eigen aan een vrouw en dat ben ik niet.”

Die en hun

“Als prille tiener vond ik het vreemd dat mijn vriendinnen niet konden wachten om borsten te krijgen. Ze hangen alleen maar in de weg en ik deed net mijn uiterste best om ze zo goed mogelijk te verstoppen. Maar mijn écht aha-moment beleefde ik enkele jaren geleden tijdens een fotoshoot waar iemand me vroeg met welke voornaamwoorden ik het liefst werd aangesproken. Dat was een eyeopener. Ik leerde dat er nog andere opties waren dan hem of haar, zij of hij. Dat ik ook aangesproken kon worden met die en hun. Ik ben me gaan verdiepen in het onderwerp via YouTube en er ging een nieuwe wereld open. Ik ontdekte een hele gemeenschap die op een andere manier over genderidentiteit dacht. Het voelde als thuiskomen.”

Mijn ouders verspreken zich nog vaak en bij gebrek aan een beter woord noemen ze mij nog altijd hun dochter. Ik probeer hen tijd te geven om aan het idee te wennen maar het kwetst wel Uwi

“Op mijn vijftiende was ik al uit de kast gekomen als biseksueel. Mijn zus had zich enkele jaren voordien ook geout en mijn ouders vonden het allemaal oké. Maar toen ik langs mijn neus weg liet vallen dat ik me niet meer als vrouw identificeerde, was hun initiële reactie eerder lauw. Omdat ik voelde dat ik dat deel van mezelf moest wegsteken thuis, ben ik mijn ouders een tijd gaan mijden. En hoewel veel vrienden al op de hoogte waren, heb ik beslist om mijn nieuws openbaar te maken via Instagram. Zo wist met één klik iedereen het. Vrienden reageerden positief. Ik vertoefde al jaren in de LBGTQ-gemeenschap en daar waren discussies over geaardheid en genderidentiteit dagelijkse kost. Maar in mijn liefdesleven botste ik wel op moeilijkheden. ‘Als jij geen vrouw meer bent, ben ik dan nog wel hetero, vroeg mijn toenmalig lief – een man – zich af. Wat zegt dat over mijn eigen genderidentiteit?’ Nee, het maakt ‘daten’ niet meteen makkelijker.”

Borstverwijdering

“Toen ik op Instagram postte dat ik een borstverwijdering overwoog, kreeg ik een bezorgd telefoontje van mijn ouders. Ondertussen zijn ze zich aan het inlezen en begrijpen ze mijn standpunten beter. Voor mama was het ook een zwaardere dobber dat ik mijn meisjesnaam officieel liet veranderen. Maar zolang er een meisjesnaam onderaan mijn mails staat, zullen mensen me altijd als vrouw blijven zien. Mijn ouders verspreken zich nog vaak en bij gebrek aan een beter woord noemen ze mij nog altijd hun dochter. Ik probeer hen tijd te geven om aan het idee te wennen maar het kwetst wel. Net zoals ik het moeilijk heb wanneer mensen non-binariteit afschilderen als prietpraat. Hoewel ik geen fan ben van labels, heb ik eindelijk gevonden waar ik thuishoor en wie ik ben. Dan wil je niet dat mensen dat in vraag stellen. Dan wil je erkenning.”

Evi (40) vertelde thuis dat die vriendin meer was dan een vriendin: “ Ik durf anno 2020 nog altijd niet overal in België hand in hand lopen met mijn vriendin ”

Wie is Evi?

• job: dj bij Joe en leerkracht economie & organisatie

• woonplaats: Edegem (Antwerpen)

• relatie: twee jaar samen met Barbara

(Lees verder onder de foto.)

“Als kind was ik one of the boys, een stoere. En dat ben ik altijd gebleven. Zo had ik op mijn zestiende kort piekjeshaar en liep ik rond in oversized T-shirts van bands zoals Therapy?. Natuurlijk zijn niet alle tomboys lesbiennes, maar achteraf was het wel een signaal. Wanneer vriendinnen dromerig vertelden over de vlinders die ze voelden voor bepaalde jongens, herkende ik dat gevoel maar al te goed. Alleen was mijn object of desire geen jongen maar wel een meisje. Ik was smoorverliefd op een klasgenote. Ik heb erg geworsteld met die gevoelens. Het waren de nineties en over homoseksualiteit werd niet zo openlijk gecommuniceerd als nu. Bovendien wil je als puber helemaal niet anders zijn dan je leeftijdsgenoten. En dus negeerde ik mijn gevoelens en ging ook ik in mijn tienerjaren relaties aan met jongens. Tot die meer wilden dan wat handjes vasthouden. Het betekende steevast het einde van de romance. Op mijn twintigste leerde ik in de atletiekploeg een lesbisch meisje kennen. Dat was een openbaring. Ik kende tot op dat moment niemand die gay was. We begonnen met elkaar op te trekken en te experimenteren en ik besefte stilaan dat het geen zin meer had om te verstoppen wie ik echt was.”

Groot op de schoolmuren

“Vermoedelijk heeft mijn broer mij geout. Op een dag was mijn vriendin bij ons thuis en zag hij hoe mijn hand losjes op haar schoot rustte. De volgende dag vroeg mijn vader: ‘Is dat meisje jouw lief, Evi?’ Ik knikte. En dat was dat. Mijn ouders hebben me altijd gesteund, hoewel ze aanvankelijk bezorgd waren. Mijn mama was ongerust dat er in de maatschappij voor mij geen plaats zou zijn. Onterecht. Ik ben nooit openlijk gediscrimineerd, er zijn mij geen kansen ontnomen op basis van mijn geaardheid. Waar ik wel ruimschoots mee te kampen kreeg, was holebifobie. Als prille twintiger kreeg ik de kans om mee te doen aan een realityprogramma. In Niki’s Geheim ging de biseksuele Niki op zoek naar een partner. Ik was jong en de vakantie in Mexico die eraan vasthing zag ik wel zitten. Bovendien zou iedereen in één klap op de hoogte zijn van mijn geaardheid. Ik stond niet stil bij de gevolgen van die deelname. Ik was in die tijd aan de slag als leerkracht in een multiculturele school en na de uitzendingen stond er groot op de schoolmuren geschreven: ‘Geysels is lesbi’. En jaren later werd ik nog geconfronteerd met homohaat. Een leerling zei vlakaf dat hij naar mij niet moest luisteren, want ‘dat is hier geen lesboschool hé’. Zijn ouders schreven nadien een mail waarin ze hoopten dat ik me zou laten reinigen van mijn homoseksualiteit ... Tja.”

Het is hard wanneer je beledigd wordt omwille van wie je bent, omwille van iets waar je niets aan kan doen Evi

“Het is hard wanneer je beledigd wordt omwille van wie je bent, omwille van iets waar je niets aan kan doen. En wat vreemd is, is dat veel van die scheldtirades gebeuren door mensen die zelf deel uitmaken van een minderheidsgroep die geconfronteerd wordt met discriminatie en pesterijen omwille van hun ‘zijn’, omwille van hun huidskleur of de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Ik durf anno 2020 nog altijd niet overal in België hand in hand lopen met mijn vriendin. Nog altijd worden we vuil aangestaard, nog altijd roepen ze ons na. En ik ben er zeker van dat homo’s het nog moeilijker hebben. Twee vrouwen die elkaar graag zien worden doorgaans meer aanvaard dan twee mannen. Een stoere vrouw wordt als ‘normaler’ aanzien dan een eerder vrouwelijke man. Zelfs mijn vader zei dat hij het moeilijker zou hebben wanneer één van mijn broers homo zou zijn ... Ik grijp elke kans aan om homoseksualiteit, tolerantie en zelfliefde bespreekbaar te maken. Hoe hard je soms ook tegen een muur loopt, die bakstenen moeten loskomen.”

Kathleen (43) verkondigde op een familiefeest dat ze transvrouw is: “Mijn dochters helpen me met mijn make-up en vinden me als vrouw veel mooier”

Wie is Kathleen?

• job: in ziekteverlof, voorheen vrachtwagenchauffeur

• woonplaats: Aarschot

• relatie: getrouwd met Manuella, mama van Caithlin (17) en Dana (16)

(Lees verder onder de foto.)

“De coming-out van Bo Van Spilbeeck heeft voor mij alles in gang gezet. Met open mond keek ik naar het nieuws en ik dacht: verdorie, dit is míjn ver- haal, dit is míjn leven. Ook voor mijn vriendin die naast me zat vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Toen heb ik het voor het eerst gezegd: ‘schat, wat zij daar doet, dat wil ik ook’.”

“Nu ging ik al langer af en toe eens als vrouw de deur uit, omdat de drang te groot was. En ’s nachts droeg ik in mijn camion stiekem jurken, make-up en hoge hakken. Mijn vriendin wist dat. Maar toch was het voor haar een grote stap om openlijk naast Kathleen te leven, terwijl ze verliefd was geworden op Kurt. Het was voor haar een soort rouwproces, terwijl ik net het gevoel had dat ik eindelijk geboren werd.”

Mietje en janet

“Ik heb het altijd geweten hoor, dat er iets niet klopte. Als kind wilde ik in een rokje naar school. Maar mijn ouders waren niet ruimdenkend: ‘Ge zijt toch geen mietje zeker?’, spuwde mijn vader uit. Hij zei het met zoveel haat, dat ik het nooit meer gevraagd heb. Ik trouwde met mijn eerste lief en we kregen kinderen. Omdat het zo hoorde. Al vrij snel hield ik er een geheim leven op na waarin ik experimenteerde met vrouwenkledij en bezoekjes bracht aan homodiscotheken. Mijn huwelijk liep op de klippen. Mijn ex-vrouw voelde natuurlijk dat er iets gaande was en ze schold me de huid vol: een vuil janet, dat was ik. Een freak of nature, zo voelde ik me.”

Uiteraard waren er negatieve reacties. Op mijn werk werd ik gepest, ik heb vrienden verloren en ik hoor de mensen op straat wel eens fluisteren of lachen Kathleen

“Toen ik tien jaar geleden Manuella leerde kennen, heb ik meteen open kaart gespeeld: ik ben Kurt maar af en toe ga ik ook als vrouw de deur uit: ‘take it or leave it’. Ze bleef. En ze bleef ook aan mijn zijde staan tijdens mijn hele transitieproces, inclusief hormonenbehandeling en geslachtsoperatie. Ze zei dat het mijn ziel was waarop ze verliefd was geworden. Ze had slechts één voorwaarde: dat we zouden trouwen. Een nieuw begin. De verjaardagsfuif van mijn doch- ter was de ideale gelegenheid om onze trouw aan te kondigen én meteen ook uit de kast te komen. De hele familie was aanwezig. Ik besloot de microfoon te nemen, maar ik kreeg geen woord over mijn lippen. Manuella nam het van mij over en sprak de menigte toe: dat wij als twee vrouwen elkaar het jawoord zouden geven en wie daar niet mee kon leven de ruimte nu kon verlaten. Iedereen bleef. Mijn ouders hebben tijd nodig gehad om het nieuws te verwerken. Mijn dochters waren helemaal mee, van bij het begin. Ze vinden het fijn om Kathleen vorm te geven, me te helpen met mijn make-up, samen te shoppen. Onlangs vertelden ze me dat ze me als vrouw eigenlijk veel mooier vinden. Een mooier compliment kan je me niet geven.”

“Uiteraard waren er negatieve reacties. Op mijn werk werd ik gepest, ik heb vrienden verloren en ik hoor de mensen op straat wel eens fluisteren of lachen. Maar daar probeer ik boven te staan. Zolang de personen dicht bij mij me maar steunen. Onze trouwdag was heel betekenisvol. Voor het eerst kon Kathleen zich in vol ornaat laten zien en verdween Kurt voorgoed van het toneel. Eindelijk.”

Lees ook:

Bloemen en parels zijn niet alleen voor vrouwen: “Mannelijk zijn kan op allerlei verschillende manieren” (+)

Joris wil al sinds z’n twaalfde een meisje zijn: “Ik trok dat jurkje aan en alles viel in z’n plooi” (+)