Uitstelgedrag: niemand wordt er gelukkig van, maar waarom doen we het dan? Margreet Vermeulen

13 april 2018

15u47

Bron: de Volkskrant 0 Psycho Van uitstelgedrag wordt niemand gelukkig. Dus waarom kunnen we het maar niet laten dingen voor ons uit te schuiven?

Studies in verscheidene landen, van Japan, Duitsland en Canada, leveren hetzelfde beeld op. Pakweg 95 procent van de volwassenen zegt vervelende klusjes soms voor zich uit te schuiven. Een kwart gaat eronder gebukt, bleek vorig jaar op het tiende internationale congres over uitstelgedrag in Chicago.

