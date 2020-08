Uit het boek dat Adeles leven veranderde: de belangrijkste lessen van ‘Untamed’

Psycho Britse zangeres Adele (32) liet vijf jaar niks van zich horen. Nu, in 2020, is ze veertig kilo lichter en naar eigen zeggen een nieuwe vrouw. Over wat haar zo transformeerde, doet ze allesbehalve geheimzinnig: het boek ‘Untamed’ van Glennon Doyle. Hoe kan een simpele memoir zo’n impact hebben? Oordeel zelf: wij puurden de belangrijkste lessen uit het boek.

“Het schudt je brein wakker en doet je ziel schreeuwen”, schrijft Adele op haar Instagram. Klinkt alsof ze het over een ingrijpende levenservaring heeft, maar nee: ze heeft het over een boek. ‘Untamed’ (of in het Nederlands ‘Ongetemd leven’) van de Amerikaanse schrijfster Glennon Doyle. Het internet en de media springen er als bloedhonden op: “Dit is het boek dat Adele 45 kilogram hielp verliezen!’ of “Eindelijk een verklaring voor Adeles grote metamorfose!” lezen de koppen.

Geprezen door celebrities

Het is wel intrigerend. Adele onderging werkelijk een enorme metamorfose, dus wanneer ze schrijft dat een boek haar ‘voor het eerst haar lichaam in deed vliegen’, klinkt het alsof dat werk magische inzichten moet bevatten. De popster post nauwelijks op Instagram, maar over ‘Untamed’ schrijft ze een epistel. “Als je de capaciteit hebt om echt los te laten en je aan jezelf over te geven: doe het, lees het, leef het!”, schrijft de Britse. Ze voegt toe dat ze pas sinds ze ‘Untamed' las, beseft dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar vreugde, geluk en vrijheid.

Ook andere sterren zijn grote believers. Oprah Winfrey en actrices Jennifer Aniston en Reese Witherspoon staan in dat rijtje, Witherspoon postte zelf ook een uitgebreide lofbetuiging op haar Instagram. “Untamed staat vol met ongelooflijke inzichten over wat het betekent om een vrouw te zijn, wat we als jonge meisjes leerden en waarom we onszelf van veel van die ideeën moeten bevrijden”, schrijft zij.

Getemd als een jachtluipaard

Niks dan lovende woorden voor Glennon Doyle dus. De Amerikaanse schrijfster was met ‘Untamed’, dat uitkwam in maart, niet aan haar proefstuk toe. Ze startte in 2009 haar ‘mommy blog’ ‘Momastery’ en bracht daarna de bestsellers ‘Carry On, Warrior’ en ‘Love Warrior’ uit. In beide romans is ze pijnlijk persoonlijk: ze vertelt in ‘Love Warrior’ bijvoorbeeld over de ontrouw in haar huwelijk, hoe ze zich daar als moeder van drie doorheen sleepte en hoe ze verliefd werd op de vrouw waar ze nu nog mee samen is (links op de foto).

De rode draad in haar schrijfsels? Female empowerment en jezelf ‘bevrijden’. En dat is ook exact waar ‘Untamed’ op inzoomt. Doyle opent het boek met een passende metafoor. Ze brengt met haar gezin een bezoekje aan de zoo en ziet daar een jachtluipaard in een kooi, perfect afgericht en onder de controle van haar verzorger. “Ze realiseert zich niet hoe wild ze is”, mijmert Doyle. Ze meent in de blik van het luipaard te zien dat ze verlangt naar weidse savannes en rennen, jagen en doden. Zo is het ook met vrouwen, schrijft Doyle. We moeten onszelf bevrijden van de kooi en de ideeën die de maatschappij ons oplegt, en alleen nog naar onze innerlijke stem luisteren.

Die gedachte promoot ze in ‘Untamed’ aan de hand van verschillende kleinere lessen, uit haar eigen leven gepuurd. En toegegeven, velen ervan klinken je als vrouw herkenbaar in de oren. Het ideaalbeeld dat Doyle uitdraagt, waarin je als vrouw compleet ongeremd kan leven, klinkt aantrekkelijk. Maar oordeel vooral zelf.

Les 1: als jong meisje al word je gekooid

Op mijn tiende zei de wereld tegen mij: hou je mond en luister. Dit zijn je kooien Glennon Doyle in ‘Ongetemd leven’

Doyle vertelt in het eerste hoofdstuk hoe haar nieuwe vriendin Abby haar helemaal doet opleven en hoe haar moeder dat ook merkt. “Ik heb mijn dochter sinds haar tiende niet meer zo vol levensenergie gezien”, zegt Doyles moeder tegen Abby. Doyle schrijft dat ze zo tot het inzicht kwam dat ze vanaf haar tiende gekooid werd.

“Op mijn tiende zei de wereld tegen mij: hou je mond en luister. Dit zijn je kooien: deze gevoelens mag je uiten. Dit vrouwbeeld moet je imiteren. Dit lichaam moet je willen. Dit zijn de mensen van wie je mag houden. Dit is het soort leven dat je zult willen. Zorg maar dat je erin past.” Pas nu Doyle op haar veertigste met een vrouw durft samen te zijn, ondanks haar christelijke opvoeding, durft ze gaandeweg los te breken uit al die kooien.

Les 2: we verhullen de draken in ons binnenste

We spenderen al onze tijd, energie, woorden en geld aan het verhullen wat er binnenin ons zit Glennon Doyle in ‘Ongetemd leven’

Doyle vertelt over haar vriendin Megan, die trouwde met een man die ze niet graag ziet. “In de tien jaar die volgden wou ze niet onder ogen zien wat ze stiekem wist: dat ze zichzelf had verraden. De enige manier om dat te ontkennen was om zich te blijven verdoven met drank en drugs”, schrijft Doyle. “Wij zijn als sneeuwbollen: we spenderen al onze tijd, energie, woorden en geld aan het verhullen van wat er binnenin ons zit.”

Ze geeft enkele voorbeelden van zulke verhulde draken of zorgen die door je hoofd spoken en je niet durft te confronteren. ‘We hebben niets meer samen’, ‘ik neem deze pillen allang niet meer voor mijn rugpijn’, ‘hij komt nooit bij me terug’, ‘we hebben al een half jaar niet gevreeën’. “We blijven maar verhullen dat er draken in ons binnenste zitten”, besluit Doyle.

Les 3: de sleutels tot je vrijheid

Ik liet de aspecten van mezelf die ik had geleerd te wantrouwen, herrijzen Glennon Doyle in ‘Ongetemd leven’

Doyle denkt terug aan de tijd toen ze nog gekooid was. “Ik voelde een elektrische stroom van onrust door me heen zoemen. Het was alsof het voortdurend vlak onder mijn huid bliksemde – met flitsen van vreugde, pijn, woede, verlangen en liefde die te groot waren voor deze wereld.” Niets aan de hand, zei ze tegen zichzelf. “Ik bescherm mezelf en mijn dierbaren door de binnenkant nooit naar buiten te laten komen.”

Maar door voor een relatie met een vrouw te kiezen en te stoppen met drugs en alcohol, bevrijdde Doyle zichzelf. “Ik heb mijn prachtige, wilde, onstuimige zelf vrijgelaten”, schrijft ze. “Dat deed ik door precies die aspecten van mezelf te laten herrijzen die ik had geleerd te wantrouwen, binnen te houden, te vergeten zodat anderen zich er goed bij zouden voelen: mijn gevoelens, mijn intuïtie, mijn fantasie, mijn moed. Dit zijn de sleutels tot de vrijheid.”

Les 4: voel ál je gevoelens

Pijn is de brandstof van de ontwikkeling Glennon Doyle in ‘Ongetemd leven’

Lange tijd geloofde Doyle dat ze enkel geluk mocht voelen en dat ze pijn moest verdoven of negeren. “Maar”, schrijft ze, “de afgelopen achttien jaar heb ik twee dingen geleerd over pijn. Ten eerste: ik kan alles voelen en toch doorgaan met leven. Gevoelens waarvan ik dacht dat ik ze niet aankon, kon ik toch aan. Elke keer als ik tegen mezelf zei: Ik kan hier niet meer tegen – bleek dat ik het wel kon. Ik kon het aan, ik liet mezelf alles voelen, en ik bleef leven. En ten tweede: ik kan pijn gebruiken om te worden. Leven is jezelf constant ontwikkelen. Of ik het nu leuk vind of niet, pijn is de brandstof van de ontwikkeling. Alles wat ik nodig heb om de vrouw te worden die ik bestemd ben te worden, zit al in mijn huidige gevoelens.”

Les 5: wees stil en weet

In de diepte wacht het Weten me op en geeft het me steeds duwtjes in de goede richting Glennon Doyle in ‘Ongetemd leven’

Een groot aspect van ‘ongetemd leven’, is je niet meer laten beïnvloeden door de meningen van anderen, dixit Doyle. Ze vertelt over hoe ze na de ontrouw van haar man aan het googelen ging, op zoek naar raad van vreemden op het internet. Maar daar kreeg ze niks dan tegenstrijdige antwoorden. Op een dag kreeg ze een kaartje van een vriendin, met daarop de tekst ‘Wees stil en weet’. “Ik had die woorden al vaak gelezen, maar dit keer raakten ze me diep. Er stond niet ‘Vraag het je vrienden en weet’, niet ‘Lees zelfhulpboeken en weet’, niet ‘Zoek het internet af en weet’”, schrijft Doyle.

Ze legt uit hoe ze na jaren oefenen heeft leren stilstaan en luisteren naar zichzelf. Ze zoekt ‘de diepte’ op. “Als ik mezelf hier beneden een vraag over mijn leven stel, voel ik een duwtje. In de diepte wacht het Weten op me en geeft het me steeds duwtjes in de goede richting”, schrijft Doyle. “Daardoor begon ik te weten wat ik moest doen. Daardoor begon ik steeds meer mijn eigen leven te leiden, steeds intenser en met steeds meer richtingsgevoel.”

Maar verwacht geen grootse plannen van jezelf, voegt Doyle toe. “Ik daal duizend keer per dag af. Dat moet ook wel, want het Weten onthult nooit een vijfjarenplan. Het Weten voelt als een liefdevolle, dartele gids die steeds een klein stapje van de reis onthult, die wil dat ik terug blijf komen om samen het leven aan te gaan.”

‘Ongetemd leven: Vind het lef om helemaal jezelf te zijn’ van Glennon Doyle, Veen Bosch & Keuning België, 20 euro.