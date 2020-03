Twijfel je over je studiekeuze? Experts geven enkele gouden tips

Psycho Het is nogal wat: kiezen welke opleiding je gaat volgen in het hoger onderwijs. Veel jongeren moeten dan ook een moeilijke knoop doorhakken. Wordt het een bachelor in het advanced business management of toch de beeldende kunsten? Ook hier strooit de coronacrisis roet in het eten, want zowat alle infodagen zijn afgelast. Geen paniek, we verzamelden de beste tips van twee studie-adviseurs.

Aah, het studentenleven ... Op kot gaan! Bier! Cantussen! Uitslapen wanneer je wil! Het is de mooiste tijd van je leven - of dat wordt toch gezegd. Maar voor het zover is, moet je eerst een studiekeuze maken. En dat is niet zo simpel. Dat erkent ook Hans Geerts, coördinator instroming en oriëntering bij de Thomas More hogeschool. “Het opleidingsaanbod is - op zijn zachtst gezegd - erg uitgebreid. Toekomstige studenten krijgen een overload aan informatie van alle universiteiten en hogescholen”, verklaart hij.

“Daar komt nog eens bij dat de coronacrisis heel ingrijpend is en voor extra onzekerheid zorgt. Eén van de gevolgen is dat de meeste infodagen en opencampusdagen zijn geannuleerd. Voor veel jongeren een streep door de rekening, natuurlijk.”

Die annulatie is heel jammer, vindt ook studieadviseur van de UGent Katrijn Provoost. “Infodagen zijn belangrijk omdat jongeren dan voeling krijgen met de omgeving waar ze gaan studeren. Ze kunnen rondlopen op de campus, auditoria bezoeken, cursussen doorbladeren en babbelen met andere studenten of docenten”, legt ze uit. Bij sommigen is dat een eerste stap bij het maken van hun studiekeuze. Voor anderen is het een bevestiging van hun keuze, een moment dat alle twijfels wegvallen.

Virtuele infodagen

Het maakt dus niet uit hoe ver je al staat: het is sowieso rot. “Maar het is geen reden om te treuren of te panikeren. Je merkt dat alle hogescholen en universiteiten nadenken over creatieve oplossingen”, merkt Geerts op. “Zowat iedereen doet z’n best om een virtueel aanbod uit te werken. In plaats van fysieke opencampusdagen voorzien we bij Thomas More bijvoorbeeld online infodagen. Medewerkers zitten dan klaar om via Facebook en andere sociale media vragen te beantwoorden. Maar er zijn ook virtuele tours, videochats en webinars. Studenten die willen, kunnen zelfs online lessen volgen.”

Daarnaast hameren de twee experts erop dat ze gewoon blijven werken. “Op de websites van de hogescholen en de universiteiten vind je de contactgegevens van opleidingscoördinatoren of studieadviseurs. Aarzel niet om hen te bellen of mailen als je vragen hebt.”

Jongeren zetten zich ook in

Jongeren die zelf nog een opleiding volgen, weten maar al te goed hoe moeilijk het is om een studiekeuze te maken. In coronatijden willen ze de nieuwe lading studenten dan ook helpen. Op sociale media circuleren er een heleboel berichten van jongeren. Daarin vertellen ze welke richting(en) ze volgen en dat ze alle vragen willen beantwoorden. Het enige wat jij moet doen, is een privéberichtje sturen.

Tips

Virtuele infodagen of niet, veel mensen weten écht niet wat ze willen studeren en hebben last van keuzestress, met slapeloze nachten als gevolg. Herkenbaar? Geerts heeft één gouden tip: kies voor jezelf. “Laat je niet beïnvloeden door meningen van je ouders of vrienden die verhuizen naar een bepaalde studentenstad. Ga op zoek naar een goede match tussen jezelf en een opleiding.” Oké, allemaal goed en wel. Maar hoe doe je dat? De studiecoach raadt aan om jezelf de volgende drie vragen te stellen:

Wat kan je?

“Waar ben je goed in? Wat interesseert je op school? Op welke vakken scoor je goede punten? Welke hobby’s heb je? Wat passioneert je? Werk je graag met mensen? In eerste instantie is het misschien vreemd om na te denken over je ‘talenten’, maar je bent sowieso ergens goed in.”

Wie ben je?

“De beste manier om te ontdekken wie je bent, is door te babbelen met je omgeving. Hoe zien zij jou? Wat voor iemand ben jij? Een stille kracht op de achtergrond, die graag organiseert en plant? Ben je empathisch en zorgzaam? Of een vlotte babbelaar die een geboren marketeer is? Beschouw je jezelf als een doener, of iemand die de dingen heel diepgaand wil begrijpen? Praat erover met je ouders, broer, zus en vrienden. Online weliswaar, in deze coronatijden.”

Wat wil je?

“Toekomstige studenten moeten zich stilaan een beeld vormen over de toekomst. Denk eens na welke sector je boeiend vindt en wat je wil bereiken. Zie je jezelf in de zorg werken, veel plezier halen uit een technische job, diepgaand medisch onderzoek uitvoeren of wil je voor een klas staan? Dat zijn héél moeilijke vragen om je als achttienjarige te stellen. Gelukkig zijn er enkele tools die je kunnen helpen.”

Zowel Geerts als Provoost verwijzen naar onderwijskiezer, een website van de overheid. Daarop staan verschillende handige hulpmiddelen, zoals een vragenlijst die in kaart brengt welke opleidingen jou zouden interesseren. Of een tool die peilt naar je studiehouding en -methoden.

“Jongeren twijfelen ook vaak of ze een opleiding wel aankunnen. Het is één van de vragen die ik het meeste hoor: ‘Is het niet te hoog gegrepen voor mij?’”, vertelt Provoost. “De UGent heeft daarom een tool ontwikkeld, genaamd ‘Vraag het aan Simon’. Dat zijn verschillende testen die onder andere je taalvaardigheid en wiskundekennis onder de loep nemen, maar ook rekening houden met je testangst. Je bent ongeveer twee uur zoet met die testen. Na afloop krijg je een goed idee over je slaagkansen voor verschillende opleidingen.”

Kies met je hart én je verstand Hans Geerts, coördinator instroming en oriëntering bij de Thomas More hogeschool

En dan is er nog de hamvraag: kies je voor een studierichting waarmee je sowieso aan de bak komt, of ga je je passie achterna? Ouders zullen het misschien niet graag horen, maar Geerts raadt toch aan om te luisteren naar je interesses. “Als je iets graag doet en als het je veel energie geeft, dan komt dat studiesucces wel en zal de loopbaan later ook wel vlotten. Ik weet wel: het is niet altijd zo eenvoudig. Als je twijfelt tussen twee opleidingen en eentje geeft meer werkzekerheid, dan kan dat de doorslaggevende factor zijn. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar over het algemeen moet passie primeren.”

Wees wel realistisch. Wie zo vals zingt dat zelfs katten er triest van worden, moet niet hopen om de nieuwe Beyoncé te worden. “Kies met je hart én je verstand”, zo vat Geerts het samen. Ook kan die zoektocht naar een passie verlammend werken, want lang niet iedereen heeft er eentje, benadrukt Provoost. “En dat is natuurlijk helemaal prima. In dat geval is een gezonde ‘interesse’ meer dan goed genoeg.”

