Twee linkerhanden: waar komt klunzigheid vandaan? En wat wat kan je eraan doen?

Psycho Er zijn mensen die niet alleen handig zijn, maar ook uitblinken in alle sporten. Aan de andere kant van het spectrum sta ik, met twee linkerhanden. En ik struikel over elk obstakel dat op mijn pad komt. Hoe komt dat eigenlijk? En kan ik er iets aan doen? Expert en neuropsycholoog Reint Geuze legt het uit.

Mijn naam is Birte en ik ben extreem ­onhandig. Zo stootte ik mijn koffiebeker nog om toen ik begon met het uitwerken van dit artikel. Resultaat? Mijn laptop onder het zwarte goedje, en ­– zo bleek twee dagen later – helemaal naar de vaantjes. Ik zag mezelf genoodzaakt professor Reint Geuze, de neuropsycholoog die ik enkele dagen eerder gebeld had, opnieuw te contacteren voor een interview. “Soms wordt een opdracht vanuit je hersenen niet nauwkeurig genoeg doorgegeven aan je spieren”, zo verklaart Reint Geuze wat er misliep. “Daardoor gebruik je niet de juiste spierkracht en voer je een beweging minder nauwkeurig uit dan je op voorhand gepland had. Ook timing kan een rol spelen bij gestuntel. Je moet een beweging goed plannen en op exact het juiste moment uitvoeren. En daar loopt het bij onhandige mensen weleens mis.”

Erfelijke versus omgevingsomstandigheden

In mijn geval vormt onhandigheid een rode draad. Zo liep ik als kind maar liefst vijf keer een hersenschudding op omdat ik ongelukkig ten val kwam. Een leerkracht lichamelijke opvoeding vroeg me in de middelbare school voor de hele klas of ik écht geen evenwichtsstoornis had. Dat laatste is nooit onderzocht, maar feit is dat ik al mijn hele leven een grotere kluns ben dan de gemiddelde medemens.

Braziliaans onderzoek toont aan dat kinderen die in de gewelddadige sloppenwijken van de stad Recife opgroeien en dus weinig buitenkomen, minder goede motorische vaardigheden hebben dan kinderen die wel buiten kunnen spelen Reint Geuze

“Het klopt inderdaad dat er mensen zijn die onhandiger zijn dan anderen”, bevestigt Reint Geuze. “Iedereen heeft nu eenmaal verschillende vaardigheden en capaciteiten. Op vlak van motoriek zijn er mensen die het uitzonderlijk goed doen, maar ook mensen die minder presteren dan gemiddeld. Daar kunnen erfelijke omstandigheden toe bijdragen, waardoor je bijvoorbeeld ook families ziet met meerdere onhandige familieleden.”

“Ook omgevings­factoren kunnen een rol spelen. Zo toont een Braziliaans onderzoek aan dat kinderen die in de gewelddadige sloppenwijken van de stad Recife opgroeien en dus weinig buitenkomen, minder goede motorische vaardigheden hebben dan kinderen die wel buiten kunnen spelen en zich onbeperkt kunnen uitleven. Ook ondervoeding of een ernstige ziekte kan een invloed hebben op de motoriek.”

Soms begint het al in de baarmoeder

Naast erfelijke omstandigheden en omgevingsfactoren, kan het ook zijn dat je hersenen zich anders ontwikkeld hebben dan die van anderen. “De ontwikkeling van je spieren en je hersenen begint al acht tot tien weken na de conceptie”, vervolgt Reint Geuze. “Dat gebeurt in ­samenspel: spieren en hersengebieden die de spieren aansturen, ontwikkelen zich tegelijkertijd en maken ­verbindingen. De verbindingen die niet functioneel ­blijken te zijn, worden weer afgebroken, de verbindingen die dat wel blijken te zijn, worden versterkt.”

Als je kinderen die zich motorisch slechter ­ontwikkelen volgt vanaf een jaar of zes tot in de jong­volwassen leeftijd, blijkt dat een deel van hen er na de puberteit geen last meer van heeft Reint Geuze

“Maar dat hele, ingewikkelde proces verloopt bij de een wat ­optimaler dan bij de ander, en daardoor weet de een zijn lichaam ook beter aan te sturen dan de ander. Bij een klein deel van alle kinderen verlopen die ontwikkelingsprocessen nog minder goed dan je bij de normale variatie zou verwachten. In dat geval spreken we van extreme ­onhandigheid.”

Groeihormoon to the rescue

Het goede nieuws is dat ongeveer de helft van de kinderen die onhandig zijn, er gewoon weer ‘uit groeien’.

Reint Geuze: “Als je kinderen die zich motorisch slechter ­ontwikkelen volgt vanaf een jaar of zes tot in de jong­volwassen leeftijd, blijkt dat een deel van hen er na de puberteit geen last meer van heeft. Dat kan verklaard worden door een vertraagde rijping van het motorische systeem. In de puberteit komt er namelijk extra groei­hormoon vrij, waardoor ook de motoriek versneld kan gaan rijpen. Maar dat is helaas niet bij iedereen het geval.”

“Bij sommigen is die extreme onhandigheid blijvend. Zij hebben de verschijnselen ook nog als volwassene en dat kan heel erg lastig zijn. Zo onderzocht ik ooit een man van ongeveer dertig jaar oud die een job had als computerprogrammeur. Het lukte hem maar niet om zijn rijbewijs te halen, omdat hij te onhandig was om te leren autorijden. Daarom was hij heel erg lang ­onderweg naar zijn werk. Bovendien was hij ook op ­kantoor zo klunzig dat zijn baas en collega’s hem niet serieus namen. Die man had niet aan hen uitgelegd wat er met hem aan de hand was, omdat hij het zélf niet goed begreep, en verloor uiteindelijk zelfs zijn job.” Dan kan je maar beter zoals ik openlijk onhandig zijn op het werk. Sorry, collega’s ...

Hoe zit het met dyspraxie?

Kinderen en volwassen met dyspraxie hebben moeite met het uitvoeren van bepaalde fijne motorische taken, zoals fietsen, tekenen, schrijven en veters strikken. Toch is het volgens Reint Geuze geen motorische ‘ontwikkelingsstoornis’. “Dyspraxie is een term die uit de revali­datiegeneeskunde komt. Het is een ­verzamelnaam voor motorische ­beperkingen die het gevolg zijn van een verborgen letsel en die dus ­ontstaan zijn doordat je bijvoorbeeld een klein ­herseninfarct gehad hebt of een ­hersenbeschadiging opgelopen hebt door ziekte of een ongeluk. Een motorische ontwikkelingsstoornis daarentegen is niet het gevolg van een letsel.”

Kan je eigenlijk zelf iets ondernemen om je motoriek te verbeteren als je er niet vanzelf ­uit groeit? Volgens Reint Geuze – gelukkig – wel:

• “Het kan absoluut helpen om meer te sporten, want bewegingservaring is in dit geval de ­belangrijkste leermeester.”

• “Heb je bepaalde vaardigheden niet? Dan helpt het om eindeloos te oefenen. Bekijk dus waar je zwakke kanten liggen, en zoek een activiteit die daaraan gelinkt is. Stel: je struikelt heel erg vaak. Wat je dan kan doen, is veel gaan wandelen of lopen op oneffen terrein, zoals op bospaden of op het strand. Daardoor verbeter je je aanpassings- of ­correctievermogen en zal je na verloop van tijd minder struikelen.”

• “Tennissen kan je helpen bij het verbeteren van je oog-handcoördinatie en voetballen traint de motoriek die je gebruikt bij lopen en rennen. Wil ik hier beweren dat je nooit meer zal struikelen of als volwassene nog op topniveau kan gaan tennissen of voetballen? Dat niet, maar je kan je motorische vaardigheden in elk geval wel flink verbeteren.”

