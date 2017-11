Twee derde van de mensen is niet introvert of extravert, maar ambivert. Wat is het en ben jij het? Sophie Vereycken Timon Van Mechelen

11u58

Bron: The Wall Street Journal/Buzzfeed/Forbes 0 Foto door Priscilla Du Preez op Unsplash Psycho Ben jij een introvert of een extravert? Of ... ergens tussenin? Je bent wel redelijk aanwezig en uitgelaten, maar hoeft echt niet altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan, of je bent redelijk in jezelf gekeerd maar geniet wel van een gezellig avondje uit? Blijkbaar is er een derde persoonlijkheidstype waar je je wel eens meer in zou kunnen vinden: ambivert.

Het is belangrijk om te weten dat introvert en extravert twee uiteinden van een spectrum zijn. Tot op heden lag de focus bijna altijd op die twee uiteinden, maar er zijn minstens even veel mensen die ergens tussenin vallen: zij zijn ambivert.

Tweetaligheid

Ambivert zijn, betekent dat je zowel introverte als extraverte eigenschappen hebt, maar geen van beide domineert. Dat betekent dat ambiverte mensen meer in evenwicht zijn en een meer genuanceerde persoonlijkheid hebben. Ze zitten niet stil in een hoekje, maar praten ook niet de oren van je hoofd.



"Het is alsof ze tweetalig zijn," verklaart Daniel Pink, auteur, gastheer van televisiereeks over menselijk gedrag en expert op het vlak van ambiverte mensen. "Ze hebben bredere vaardigheden en kunnen met meer mensen contact maken, net zoals iemand die zowel Engels als Spaans spreekt dat kan."

Het is alsof ze tweetalig zijn. Ze hebben bredere vaardigheden en kunnen met meer mensen contact maken. Daniel Pink

De ideale verkoper

Aan deze eigenschap zijn heel wat voordelen verbonden. Zo zouden ambiverte mensen de beste verkopers zijn. Een studie die in 2013 in het tijdschrift Psychological Science gepubliceerd werd, onderzocht 340 call-center verkopers. Daaruit bleek dat zij die uit een persoonlijkheidstest als ambivert naar voren kwamen, de beste verkopers waren.



Volgens Adam Grant, organisatiepsycholoog en professor in de psychologie hebben ambiverte mensen het beste van twee werelden: "Ze bieden niet te veel aan maar ook niet te weinig," verklaart hij het fenomeen. Bovendien zou hun hoge emotionele intelligentie ook maken dat ze unieke vaardigheden hebben wat het ouderschap en huwelijk betreft.

Zo gelukkig mogelijk

Het nadeel is volgens dokter Grant dat het soms moeilijk is om aan te voelen welke kant van hun persoonlijkheid in welke situatie het meest gepast is. In tegenstelling tot extraverte en introverte mensen, die weten hoe ze zichzelf het beste motiveren, hebben ambiverte mensen daar meer moeite mee.



"Introverte en extraverte mensen weten meteen hoe ze willen reageren", vertelt Laurie Helgoe, assistent professor in de psychologie. Terwijl introverten de neiging hebben zich terug te trekken van interactie, en extraverten net op zoek gaan naar mensen en activiteiten, kunnen ambiverte mensen beide kanten op gaan. "Wees je bewust van het feit dat je ambivert bent," raadt Heloe aan. "Als je weet dat je beide kanten kan opgaan, vraag je dan af wat het meest effectieve gedrag zal zijn."

7 tekenen dat je ambivert bent

Als je denkt dat je misschien ambivert bent, kijk dan eens welke van de volgende statements kloppen. Als het merendeel van toepassing is op jou, ben je waarschijnlijk ambivert.

1. Ik kan taken zowel alleen als in groep uitvoeren. Ik heb geen voorkeur voor één van de twee.

2. Grote groepen mensen geven me geen oncomfortabel gevoel, maar ik word wel moe als ik té veel en te lang bij andere mensen ben.

3. Het is leuk om in het middelpunt van de aandacht te staan, maar het moet ook niet te lang duren.

4. Sommige mensen denken dat ik stil ben, terwijl anderen net denken dat ik heel extravert en sociaal ben.

5. ik hoef niet altijd iets te doen, maar te vaak niets doen maakt me onrustig.

6. Ik vind smalltalk niet ongemakkelijk, maar het wordt wel saai na een tijdje.

7. Soms ben ik heel sceptisch als ik iemand nieuw ontmoet, maar soms vertrouw ik iemand quasi direct.