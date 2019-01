Tot wanneer wens je collega’s en vrienden een gelukkig nieuwjaar? TVM

Bron: NRC/Metro 0 Psycho Ondertussen is iedereen wel bekomen van de indigestie en kater die bij nieuwjaar horen. Maar nu breekt alweer een andere lastige kwestie aan: tot wanneer wens je mensen die je nog niet gezien hebt in het nieuwe jaar een gelukkig 2019? Minstens even belangrijk is ook of daarbij kussen horen of niet.

Het klinkt allemaal misschien nogal onbenullig, maar veel mensen zitten wel degelijk met de bovenstaande vragen. Zeker op het werk kan al dat heen-en-weer-gewens stress en gênante situaties opleveren. Een eenduidig antwoord is helaas moeilijk om te geven omdat je natuurlijk vooral zelf moet doen wat je wil en alles ook afhangt van waar je werkt en wie je vrienden zijn. Wie heel de kerstvakantie in het buitenland heeft gezeten, zal bijvoorbeeld ook meer mensen niet gezien hebben en dus langer wensen willen uitdelen dan iemand die gewoon in België is gebleven.

Toch zijn er volgens etiquette-experten enkele richtlijnen waar je je kunt aan houden. Voor wie dat wenst uiteraard. Komende zondag is het Driekoningen en de dag erna is het dertiendag, wat zoveel betekent als de 13de dag na Kerstmis. Officieel wordt de kerst- en nieuwjaarsperiode dan afgesloten en moet je dus ook geen wensen meer gaan uitdelen. Volgens een artikel op de website van CNN is “elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen een week na datum vergelijkbaar met je kerstversiering tot februari laten hangen. Simpelweg ordinair.”

Lisa Forde, etiquette-expert, deelt die mening. Aan Metro vertelde ze vorig jaar dat het onoprecht en ongewild kan overkomen als je iemand meer dan een week later een gelukkig nieuwjaar toewenst. Het kan volgens haar zelfs de band met een persoon verpesten. “Mensen willen doorgaans zo snel mogelijk settelen in het nieuwe jaar en ze willen er niet aan herinnerd worden dat we alweer een jaar verder zijn en alle festiviteiten gepasseerd zijn. (Te) late wensen zullen niet geapprecieerd worden, zelfs als je het eigenlijk goed bedoelt.”

Kussen

En dan is er nog het gevreesde kusaspect. Want geef je elkaar nu een nieuwjaarskus of niet? Vaste regels bestaan ook hierom niet, dus je hoéft zeker niemand te kussen als je dat niet wil. Bepaal dat gewoon zelf. Als een collega of vriend jou toch een zoen wil geven en jij daar geen zin in hebt, kun je kordaat je hand uitsteken en de ander goed in de ogen kijken terwijl je hem of haar de hand schudt. Zo maak je meteen duidelijk dat kussen voor jou niet hoeft, zonder iemand te bruskeren.