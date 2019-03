Tips om ook na de geboorte van je eerste baby terug ‘normaal’ te slapen TVM

05 maart 2019

15u50 0 Psycho In de eerste maanden na de geboorte van je baby is het logisch dat je minder slaapt dan anders, maar ook daarna houdt het niet op. Volgens Britse wetenschappers duurt het 6 jaar voor ouders weer hun gewone slaapritme terugvinden. Daarnaast stellen ze vast dat moeders meer last hebben van slaapproblemen dan vaders en dat ervaren ouders er minder last van hebben dan zij die voor het eerst een kind krijgen. We vroegen enkele tips aan Kind en Gezin om slaapproblemen te vermijden.

Onderzoekers van de universiteit van Warwick ondervroegen 2.541 moeders en 2.118 vaders tussen 2008 tot 2015 om tot deze conclusie te komen. In de eerste 3 maanden na de geboorte slaapt een moeder gemiddeld een uur minder dan voor de geboorte, een vader gemiddeld een kwartier - al lijkt dat voor veel ouders wellicht nog een schromelijke onderschatting.

Het slaapverlies neemt daarna wel af, maar tot 6 jaar na de geboorte slaapt een moeder nog gemiddeld 20 minuten minder lang stellen de onderzoekers. Volgens slaapexpert Johan Verbraecken (UZA) hangt de slaapkwaliteit van ouders vooral nauw samen met het kind zelf. “Zo plast het ene kind bijvoorbeeld langer in bed dan het andere”.

Ook Marie De Clerq van Kind en Gezin beaamt dat: “De slaap van kinderen is heel belangrijk. Voor henzelf natuurlijk, maar ook voor de nachtrust van hun ouders en broers of zussen. Het is normaal dat baby’s tot 6 maanden zelden doorslapen. Maar na 6 maanden zijn er heel wat kinderen die moeilijk (door)slapen. De vermoeidheid en slaaptekort wegen. In de eerste plaats kan dat slecht slapen aan een medisch probleem liggen zoals reflux of apneu. Maar in het overgrote deel van de gevallen is slecht slapen een kwestie van gedrag.”

In de eerste plaats raadt ze dan ook aan om te werken aan de slaapkwaliteit van het kind zelf. “Een aangename, veilige slaapomgeving, het stap voor stap afbouwen van de dag met minder licht en drukte en een vast slaapritueel zorgen voor structuur en rust waardoor je kind sneller gaat slapen.” En jij uiteindelijk ook.

Probeer zelf eens wat vroeger naar bed te gaan, te rusten als je kind een middagdutje doet of spreek een ‘uitslaapdag’ af met je partner of een vriend(in). En af en toe je kind eens een nachtje laten logeren bij de grootouders om zelf te kunnen bijslapen, is nog een tip van Kind en Gezin. En onthoud vooral: er komt een dag dat ze puber zijn en niet meer uit bed te krijgen zijn.

Heb jij een slechte slaper thuis?

Kind en Gezin geeft gratis slaapbegeleiding aan alle ouders die dat wensen. Vraag naar hun stap-voor-stapmethode of de kiekeboe-methode. Bespreek het met jouw K&G-team of bel de K&G-Lijn op 078 150 100.