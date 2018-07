Tips om je vakantieblues aan te pakken Liesbeth De Corte

25 juli 2018

16u09

Bron: Refinery29 0 Psycho Heerlijk, zo'n deugddoende vakantie. Al is er één petieterig nadeel: de thuiskomst. Je koffers uitladen, de was en de plas doen en weten dat er 43.792 werkmails op jou zitten wachten. Deze tips verzachten de pijnlijke overgang van je verlof naar je werk.

Een collega is nog maar net terug van vakantie en toen ik polste of hij zich al had kunnen aanpassen aan het werkritme, was dit zijn antwoord: "Eerst twee dagen door mijn mailbox heen ploeteren, en dan ben ik klaar om er opnieuw in te vliegen." Klinkt ontzettend herkenbaar. Dat geldt voor veel mensen waarschijnlijk, want uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land, bleek vorig jaar al dat 8 op de 10 medewerkers last hebben van vakantieblues.

Na een verre reis - of een staycation - voelen mensen zich helemaal ontspannen en zen. Maar dat gevoel verdwijnt al snel als ze zich weer op de werkvloer begeven. Volgens David Ballard, voorzitter van het American Psychological Association's Center for Organizational Excellence, komt dat omdat er altijd een berg werk op je staat te wachten. "Tijdens je afwezigheid stapelen de taken en de mails zich op. Als je dan terug komt, ziet je to-dolijst er nog erger uit dan voor je vertrok", legt hij uit. Case in point: de ontplofte mailbox van mijn collega.

Een tweede verklaring is dat je vrije tijd meestal rustig vooruit kabbelt op een gezapig tempo. Je staat later op, neemt meer tijd voor een uitgebreid ontbijt en je houdt je alleen maar bezig met ontspannende activiteiten. "Dat staat in schril contrast met je overvolle werkagenda. Opnieuw beginnen werken is gegarandeerd een bruuske verandering, zowel mentaal als fysiek."

Het is natuurlijk niet alleen kommer en kwel. Er bestaan meer dan genoeg tips om de overgang tussen vakantie en werk te vergemakkelijken.

1. Een goede voorbereiding is het halve werk, wordt wel eens gezegd. Lekker cliché, maar de uitspraak klopt wel. Zie voor je vertrek dat al je grote projecten zijn afgerond. Je zal misschien wat overuren moeten kloppen, maar achteraf zal jij ontzettend blij zijn met al dat harde werk. Of vraag desnoods aan een collega om in de tussentijd je taken in de gaten te houden.

2. Hou na je vakantie nog enkele dagen vrij om te acclimatiseren. Je hebt tijd om je huis schoon en stofvrij te maken en af te spreken met familie en vrienden.

3. Reserveer één dag om al je mails te bekijken. Vraag desnoods aan je werkgever of je die dag van thuis uit kan werken. Zo word je niet onmiddellijk in de drukte van de werkomgeving gesmeten.

4. Begin niet als een 'kieken zonder kop' te werken, maar maak een to-dolijst. Wat zijn je prioriteiten? Begin daarmee. Anders is de kans groot dat je al vanaf dag één overuren maakt.

5. Maak er een gewoonte van om regelmatig een pauze te nemen. Ga af en toe eens wandelen met je collega's zodat jullie kunnen bijkletsen of ga buitenhuis lunchen. Het ideale moment om alle vakantieverhalen uit te wisselen.

6. Bewaar je positieve manier van denken van op vakantie en keep up the good vibes. We weten: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar op die manier blijf je kalm en relaxed, zelfs wanneer er dingen mislopen.