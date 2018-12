Tips om de moed erin te houden op donkere en regenachtige werkdagen TVM

03 december 2018

09u58 0 Psycho De dagen worden korter, het regent de godganse tijd en dat heeft invloed op ons humeur en productiviteit. Het gebrek aan daglicht verlaagt namelijk het niveau van serotonine in onze hersenen wat onder andere kan leiden tot vermoeidheid, een gebrek aan interesse in activiteiten waaruit je normaal gezien wel plezier haalt, je down en lui voelen en de drang om je non-stop onder een dekentje in de zetel te nestelen. We geven enkele tips om in te grijpen, nu je er wellicht nog net wél genoeg energie en focus voor hebt.

In wetenschappelijk termen spreken we hier over seasonal affective disorder (SAD) ofwel depressieve gevoelens die gelinkt worden aan het seizoen. Vooral tijdens deze periode zijn we daar gevoeliger aan, omdat we nog aan het afkicken zijn van de zonnige zomermaanden. Al wordt het er niet beter op de komende weken en maanden, aangezien het winterseizoen nog moet beginnen. In februari piekt het fenomeen meestal, waarbij sommige mensen zelfs hun toevlucht moeten zoeken tot bepaalde therapieën die winterdepressies bestrijden.

“Licht speelt hierbij een belangrijke rol,” legt psychiater Norman Rosenthal uit aan Today, de man die SAD in het leven riep. “En dan vooral het gebrek eraan.” Natuurlijk spelen ook persoonlijke factoren mee, zoals stress en genetische aanleg. Maar studies hebben aangetoond dat 10% van de mensen die in de meest noordelijke gebieden wonen - waar de dagen het kortst zijn - een soort van winterdepressie ervaren.

Wat doe je eraan?

Een nachtlampje

Het is nogal voor de hand liggend, maar aangezien het zo belangrijk is om voldoende daglicht te absorberen, breng je best zoveel mogelijk tijd door aan een (bij voorkeur open) raam. Al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan wanneer je ’s morgens vroeg op moet, en het buiten nog pikdonker is. En je bureau zich misschien helemaal niet aan een raam bevindt. Een oplossing is om je nachtlampje een halfuurtje voor je moet opstaan te laten aanspringen. “Er zijn studies die aantonen dat het werkt om beter wakker te worden,” aldus Rosenthal. “Zelfs al zie je het lichtschijnsel door je gesloten oogleden, dan nog wordt je brein geactiveerd om in actie te schieten.” Ook zou het beter zijn voor je humeur.

Ga buiten wandelen

Zelfs een wandeling van 20 à 30 minuten per dag levert al gezondheidsvoordeel op. Voldoende blootgesteld worden aan licht - zeker als je een hele dag binnen zit en dus weinig natuurlijk daglicht ziet - is extra belangrijk. Dat komt omdat daglicht ons bioritme mee bepaalt, waardoor we ’s avonds beter de slaap kunnen vatten. Bovendien zorgt het ervoor dat ons lichaam serotine produceert, wat ons humeur een boost geeft. Haal eens - letterlijk - een frisse neus voor je thuis in de zetel ploft, of doe een ommetje tijdens de lunchpauze.

Sport

Door te sporten maak je endorfine aan. Dit hormoon - dat onder meer ook vrijkomt wanneer je lacht en seks hebt - onderdrukt pijn en zorgt voor een gevoel van euforie. Als dat wegvalt, zal je logischerwijze een dipje ervaren. Als je je winterdipje tegen wilt gaan, kan je daarom beter veel (blijven) bewegen. Natuurlijk is het helemaal ideaal als je buiten kan gaan joggen of fietsen, maar ook een binnensport kan al een grote impact hebben op je humeur.

Vitamine D uit eten en supplementen

Weinig zonlicht leidt tot een vitamine D-tekort, dat behalve voor chagrijnige gezichten ook voor wankelende immuunsystemen zorgt. Bepaalde voedingsmiddelen zoals vette vis, portobello’s en eieren bevatten de vitamine, maar het wordt aangeraden om toch nog extra supplementen bij te nemen in deze donkere periode.