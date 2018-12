Tijd voor de emancipatie van de hoogsensitieve man Isabelle Cheyns

20 december 2018

09u08

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Hoewel de term HSP (hoogsensitief persoon) intussen al voor een groot deel van zijn taboe-imago af is, blijft het een gevoelig onderwerp als het over mannen gaat. Een rijke innerlijke wereld hebben en emoties intens beleven is perfect aanvaard bij vrouwen, maar veel hoogsensitieve mannen schamen zich voor hun gevoeligheid.

Psychotherapeut Tom Falkenstein is oprichter van het European Centre for High Sensitivity. In zijn praktijk krijgt hij vooral mannen over de vloer die zich schamen voor hun intense beleving van emoties. Hoog tijd voor een boek over hoog sensitieve personen vanuit het standpunt van de man, vond hij.

Met zijn boek wil Falkenstein een bijdrage leveren aan de empowerment van hoogsensitieve mannen. “Het is tijd voor de emancipatie van de man. Je leest over de zogenaamde mannencrisis, waarbij mannen het moeilijker lijken te hebben dan vrouwen met de bewustwording van zichzelf. Maar we hebben niet alleen keiharde mannen nodig. Evenmin moeten alle mannen gevoeliger worden.”

Falkenstein wil mensen, dus niet enkel mannen, leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen als ze hoogsensitief zijn. Evengoed wil hij mannen ook een hart onder de riem steken om zichzelf te aanvaarden. In de hoop jongens, de mannen van morgen, meer vrijheid en verscheidenheid te geven.

Ken je (of ben je) een hoogsensitieve man?

Vier kenmerken van de hoogsensitieve man:

1. Hij houdt het niet lang uit op feestjes omdat hij last heeft van het lawaai en zich er snel onprettig voelt. Plekken met veel stimulatie leiden in het algemeen tot gespannenheid, innerlijke onrust en vermoeidheid.

2. Hij heeft de neiging om graag en veel na te denken over alles, en om wat hij ervaart diepgaand te verwerken.

3. Hij wordt beïnvloed door de stemming van anderen, is erg analytisch, warm en meelevend, en voelt anderen goed aan. Wat hij meemaakt, raakt hem sneller en hij reageert daar emotioneel sterk op.

4. Visuele details en veranderingen vallen hem onmiddellijk op. Sokken en kleding van synthetisch materiaal of etiketjes in kledingstukken voelen naar of onprettig aan.

Meer lezen? ‘Hoogsensitieve mannen. Hoe je je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten’, Tom Falkenstein (Uitgeverij Lev., € 20)