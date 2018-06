Tiener zet de wijnvlek in haar hals in de kijker met glitter TVM

19 juni 2018

15u02

Bron: i-D 0 Psycho Ze werd jarenlang uitgelachen door haar wijnvlek in haar nek, maar op een dag had de achttienjarige Olivia Holm Poulsen er schoon genoeg van. Ze besloot de vlek niet langer te bedekken, maar net te benadrukken met vrolijke glitters. “Zo wou ik er zelf voor zorgen dat mijn zelfvertrouwen niet verwoest werd.”

“Ik worstelde toen ik klein was best wel met mijn zelfvertrouwen, want ik wou er gewoon hetzelfde uitzien als alle andere kinderen,” vertelt de jonge Deense aan i-D. “Met het ouder worden, realiseerde ik me meer en meer dat de wijnvlek in mijn nek me net uniek maakte. Mijn familie en vrienden hebben daar een grote rol in gespeeld. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik mijn lichaam kan omarmen zoals het is,” aldus Olivia.

“Vroeger gebruikte ik make-up om mijn zogenaamde imperfecties te bedekken, nu benadruk ik ze er net mee. De inspiratie ervoor deed ik op op Instagram. Ik zag meer creatievelingen make-up gebruiken om hun imperfecties in de kijker te zetten en ik wou ook een poging wagen. Ik had net een dag achter de rug waarop mensen voor de zoveelste keer naar mijn plek hadden zitten wijzen, dus besloot ik mijn vlek te bedekken met glitter. Daar postte ik een foto van op Instagram om zo mijn frustratie te uiten. Zo wou ik er zelf voor zorgen dat mijn zelfvertrouwen niet verwoest werd.” De post ging viraal en Olivia ging alleen nog maar meer experimenteren met make-up om haar wijnvlek te highlighten.

“Sinds de komst van sociale media is het makkelijk om ten prooi te vallen aan de druk om er ‘perfect’ uit te zien. Maar bij mij heeft het er net voor gezorgd dat ik in contact kwam met allerlei inspirerende mensen die een helemaal andere kijk op schoonheid hebben. De term schoonheid ga ik nooit helemaal begrijpen denk ik, maar ik probeer mensen wel aan te zetten om eens na te gaan wat schoonheid voor henzelf net betekent. Ik bedoel: wie bepaalt dat eigenlijk?”

a little bit of glitter never hurt nobody Een foto die is geplaatst door null (@thyboroenbo) op 09 nov 2017 om 20:30 CET