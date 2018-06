Thuisblijven, bakken en géén alcohol drinken: volgens onderzoek zijn deze 30 dingen dit jaar hip Liesbeth De Corte

04 juni 2018

15u51

Bron: The Independent 1 Psycho Denk jij dat je helemaal mee bent als je Netflix kijkt, om de haverklap afhaaleten bestelt én rondloopt met een iPhone? Mispoes. Wie ‘cool’ wil zijn, doet er volgens een nieuw trendrapport goed aan om andere horizonten te verkennen. Met andere woorden: ga naar de fitness, probeer zoveel mogelijk zelf te bakken én vervang je toestel met een Android.

We geven het niet graag toe, maar stiekem wil iedereen toch een beetje ‘cool’ zijn. Of op z’n minst mee zijn met de trends. Speciaal voor alle hippe vogels onder ons heeft Yoomoo, een Brits merk dat yoghurtijs maakt, een rondvraag gedaan bij 2.000 Britten. Op die manier probeerden ze een lijst samen te stellen van 30 zaken die dit jaar trendy zijn.

Omdat de enquête werd uitgevoerd op vraag van een bedrijf dat yoghurtijs verkoopt, is het geen verrassing dat frozen yoghurt in die lijst staat. Maar foodies zullen het leuk vinden dat er ook nog andere voedingsgerelateerde trends worden opgesomd. Blijkbaar is de avocadohype nog steeds alive and kicking, maar blijkbaar ben je ook goed bezig als je géén alcohol drinkt, een waterfilter gebruikt en kookt met enkel en alleen verse ingrediënten.

Een super streng dieet volgen is géén goed idee, volgens de enqûete. Hoe het wel moet? Probeer een gebalanceerd eetpatroon te ontwikkelen. Het feit dat koffie, gin, bier van een kleine, onafhankelijke brouwerij, bakken én pizza ook in de lijst staan, bewijst dat het niet ‘in’ is om hypergezond te wezen.

Een beetje gezond zijn, is en blijft natuurlijk wél belangrijk. Sporten als yoga, pilates en barre fitness zijn dan ook hot en happening, net zoals geregeld naar de fitness gaan, fietsen en HIIT training. Ben je niet zo’n sportieveling? Dan kan je nog kiezen tussen andere hobby’s als het verzamelen van vinylplaten, mensen uitnodigen voor een etentje bij je thuis, familieleden helpen of winkelen in kringloopwinkels of andere winkels die (een deel van) de opbrengst wegschenken aan een goed doel.

Op vlak van smartphones staat er toch een kleine verrassing in de lijst. Wie een nieuw toestel wil kopen, doet er blijkbaar goed aan om een Android in huis te halen. Ook Facebook is passé én vervangen door Instagram. Benieuwd naar de volledige lijst? Lees dan snel verder.

1. Herkbruikbare koffiebekers

2. Op reis gaan naar onbekende, authentieke bestemmingen

3. Naar de fitness gaan

4. Een gebalanceerd eetpatroon volgen

5. Thuisblijven in plaats van uitgaan

6. Van thuis uit werken

7. Vinylplaten verzamelen

8. Fitness trackers

9. Koffie

10. Koken met verse ingrediënten

11. Geen alcohol drinken of minder alcohol drinken

12. Yoga, pilates en barre fitness

13. Bier van kleine, lokale brouwerijen

14. Een etentje bij je thuis organiseren

15. Instagram

16. Fietsen

17. Gin

18. Waterfilter gebruiken

19. Tattoos

20. Baarden

21. Bakken

22. Avocado

23. Frozen yoghurt

24. Android-smartphones

25. HIIT training

26. Fan zijn dingen 'voor uwen tijd'

27. Je familie helpen

28. Kringloopwinkels

29. De jaren 80

30. Pizza