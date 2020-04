Thuis bij single Conner Rousseau: “Ik drink niet en sport meer dan ooit”

Tijdens de lockdown woont sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27) in zijn eentje aan zee. Hij benut de quarantaine om aan zijn gezondheid te werken. “Ik drink geen druppel alcohol, doe aan ‘intermittent fasting’, wandel en sport elke dag.” Werken doet hij uitsluitend online.

“Dit is mijn ‘tweede thuis’. Het is de gezinswoning van mijn vader, terwijl mijn moeder in Sint-Niklaas woont. Ik woonde nog bij haar, al was ik wel van plan om een eigen woning te zoeken. Door het voorzitterschap en alles wat daarbij kwam kijken, heb ik daar nog geen tijd voor gehad. Mijn moeder herstelt van kanker en neemt nog chemopillen. Ze is aan de beterende hand, ze zal ook genezen, maar haar immuunsysteem is nog verzwakt. Daarom is het nu niet opportuun om bij haar te wonen. We hebben regelmatig contact via de telefoon.”

Sociaal dier

“Ik blijf hier aan zee zo veel mogelijk in mijn kot. Alleen voor pers en tv kom ik nog eens de deur uit. Er is geen enkele vergadering buitenshuis. In het begin gaf dat een zekere rust, omdat ik iets meer baas was over mijn eigen agenda. Nu geeft het vooral vertraging en extra werk. Ik hou bovendien van menselijk contact. Als partijvoorzitter ben ik normaal heel veel onder de mensen. Nu heb ik alleen onlinevergaderingen, die zeker in het begin niet altijd vlot verliepen. Sommigen lieten hun micro openstaan, mensen kregen hun videocamera niet aan, waardoor je soms tien minuten moest wachten voordat iedereen present was. De eerste weken vond ik die manier van vergaderen wel oké, hoor, maar het begint toch wat tegen te steken. Omdat je niet onmiddellijk op elkaar kan inspelen tijdens een brainstorm. Omdat je je beurt moet afwachten als je eens iets wil zeggen. Het beknot de creativiteit en de dynamiek van een vergadering. Ik kijk ernaar uit om weer met mensen te babbelen. In een vergadering hangt altijd wel een bepaalde sfeer: een spanning of een positieve vibe. Dat gevoel is nu weg en ik mis dat. Ik werk hard en mag niet klagen. Zeker niet als je ziet wat al die mensen aan het doen zijn die het land vandaag draaiende houden.”

“De partij was vlak voor de lockdown vooral bezig met aanwervingen, en dat ligt allemaal stil. Natuurlijk kan je ook digitaal solliciteren, maar ik wil mensen die bij ons komen werken ontmoeten en rondleiden. Ik wil die klik voelen in een echt gesprek, niet via de webcam. Daarnaast waren we bezig met een groot participatietraject. Ik zoek een manier om, zonder dat je lid hoeft te zijn van de partij, mee kan nadenken over thema’s die jong en oud bezighouden in onze samenleving. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen willen we momenten organiseren waarop mensen kunnen samenkomen. Dat plan zal nu minstens een half jaar vertraging oplopen. Dat is jammer.”

Geen druppel alcohol

“Ik heb maar één lichaam en ik wil daar zo goed mogelijk zorg voor dragen. In 2019 heb ik elf maanden geen alcohol gedronken, en nu sinds 1 januari ook al niet meer. Zodra ik in de politiek ging, wilde ik de beste en scherpste versie van mezelf zijn. Er komt veel op mij af op mijn jonge leeftijd, en ik wil honderd procent helder zijn. Na drie maanden zonder alcohol voel ik ook echt een verschil. Niet dat ik daarvoor zoveel dronk, hoor. (lachje) In de week heel af en toe een pintje op café, en in het weekend soms het zwaardere geschut. Maar het voelt goed om helemaal niet te drinken. Of dat niet saai is? Kijk, ik vind veel mensen leuker als ze een beetje tipsy zijn, en zelf ben ik dat waarschijnlijk ook. Een glas rosé, een goede frisse Stella in de zon? Dat kan deugd doen. Maar over de frequentie van alcohol drinken zal ik altijd waken. Ik wil niet ‘zomaar’ alcohol drinken omdat ik toevallig op een terras zit. En zeker nooit op het werk. Maar misschien wél op het trouwfeest van mijn broer bijvoorbeeld.”

“Het ‘geen alcohol’-effect was op een bepaald moment uitgewerkt en ik voelde dat ik behoefte had aan meer lichaamsbeweging. Ik heb vroeger veel getennist. Maar de jongste jaren heb ik daar geen tijd meer voor. Via Instagram kwam ik onlangs uit bij Siebe Hannosset, een lifestylecoach met diploma’s in binnen- en buitenland. Al klinkt dat nu wel héél Victoria Beckham. (lacht) Hij is een highperformancecoach, die vooral topsporters en top-CEO’s traint. Ik ben de eerste politicus die hij onder de arm neemt. Politiek is ook een beetje topsport in zekere zin: je traint voor je matchen, en die matchen zijn de debatten en de verkiezingen. Daarnaast werk ik van halfzeven ’s ochtends tot middernacht. Ik voelde dat ik een energietekort had. En dus moest ik ook iets van sport inlassen. Deze quarantaine kan ik daar perfect voor gebruiken: ik ga elke dag minstens één uur wandelen. Soms twee keer per dag, in een stevig tempo. Ik doe minstens vijftien minuten per dag een ‘high intensity interval training’ – HITT. Dat is belangrijk omdat ik nu een hele dag neerzit. Het haalt je hartslag naar boven door te werken met eigen lichaamsgewicht: sit-ups, push-ups, jumping jacks, squats. Ik zal niet zeggen dat ik het verschil al zíé, maar ik voel me alleszins beter.”

Tonijn uit blik

“Ik doe aan ‘intermittent fasting’. Dat houdt in dat ik zestien uur niets mag eten en acht uur wel. Zo heb ik gisteravond nog een wortel gegeten om halftien en zal ik vandaag pas eten rond halfeen. Telkens als je iets eet, moet je lichaam dat namelijk verwerken. Het doel is om je lichaam dubbel zoveel tijd te schenken om het eten te verwerken dat je opgenomen hebt. Het betekent ook: zo weinig mogelijk suikers. Ik drink geen frisdrank. Ook geen koffie overigens – ik heb ADHD, dus als ik koffie drink word ik nog hyperactiever. (lacht) Ik drink water. En ik eet veel, maar gezond. ’s Middags bijvoorbeeld quinoa met avocado, sla en tonijn uit blik. Tussendoor een magere yoghurt of kokosyoghurt met blauwe bessen. En ’s avonds is het glutenvrij brood – dat niet te vreten is, maar bon, je moet er iets voor overhebben (lachje) – met wat zalm of kippenwit. En warm eten? Ik kan absoluut niet koken. Ik doe dat ook echt niet graag. Alles moet snel gaan bij mij, ik heb weinig geduld. Mijn lunch klets ik in twee minuten op mijn bord en is in één minuut op. Handig.”

Koude douche

“Ik ben dit nu drie weken aan het volhouden en het lukt zeer goed. Zoals je je oma altijd hoort zeggen: ‘Een goede gezondheid is het belangrijkste.’ Als jonge gast ben je daar in eerste instantie niet mee bezig, hè. Je denkt aan je carrière en aan vooruitgaan. Maar zonder een goede gezondheid gá je niet vooruit. In deze coronatijd is dat besef heel tastbaar. Nee, je hebt niet alles in hand – je kan altijd een ziekte krijgen – maar dankzij die intermittent levensstijl loop je veel minder risico. Als onderdeel daarvan moet ik binnen drie maanden klaar zijn om in een ijsbad te stappen en daar tien minuten volledig zen in te zijn. Dat maakt heel wat endorfines vrij in je hersenen, naar verluidt.”

“Nadat ik me kandidaat gesteld had voor het voorzitterschap van de partij, heb ik een paar maanden lang élke ochtend een koude douche genomen. Ik had ergens gelezen dat als je de dag begint met iets te doen waar je enorm tegen opziet, je daarna mentaal sterker staat om dingen te doen die uit je comfortzone liggen. Je zou dankzij zo’n koude douche ook beter handelen in je job. En het is ook nog eens gezond. Ik heb dat onaangename ritueel dus ook tijdens deze quarantaine ingelast.”

“Die dagelijkse structuur aanhouden is nu gemakkelijk. Alle dagen zien er hetzelfde uit. Normaal ben ik ’s ochtends gehaast, vertrek ik halsoverkop naar Brussel, en weet ik amper waar ik ’s avonds moet zijn: op een vergadering, of in Terzake. Ik kom thuis om tien uur ’s avonds, trek de koelkast open, steek wat brol in mijn mond en ga slapen met een volle maag. Dat is echt niet oké. Nu haal ik het beste uit deze quarantaine, voor mijn lichaam. En is dat altijd even gemakkelijk? Soms niet. Afgelopen zondag had ik zóveel zin in Kellogg’s Honey Pops. (lacht) Maar zo’n suikerbom in één keer? Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. En wat het zal geven na de quarantaine, weet ik niet. Ik hoop het voor een groot deel vol te houden. Ik zal ooit nog weleens een chipje in mijn mond steken. Of een pintje drinken met de maten. Maar de basis moet gezond zijn.”

“Kuisen kan ik goed”

“Ik heb vorige week een was in de machine gestoken, maar niet zonder eerst even naar mijn moeder te bellen. Ze zei: ‘Doe alles maar op dertig graden’ – dat is blijkbaar het veiligste. En truien die niet in de was mogen? Handwas? Hoe doe ik dat? En mag alles door elkaar? Ik heb de twijfelgevallen – een beige T-shirt – uiteindelijk maar bij de witte gestoken. (lacht) En verder in het huishouden: stofzuigen kan iedereen, hè. Kuisen doe ik niet graag, maar ik kan het wel goed. Ik heb jarenlang studentenwerk gedaan aan zee in een vakantiecentrum: opdienen, afwassen, maar ook kamers schoonmaken, bedden opmaken en ramen lappen. Ik heb hele zomers niks anders gedaan.”

Zonnebriladvies

“Met dat mooie weer wilde ik vorige week een nieuwe zonnebril bestellen online, maar terwijl ik aan het zoeken was, dacht ik: nee, ik ga lokaal kopen. Via Instagram kende ik een zelfstandige opticien in Gent, die ook zonnebrillen maakt. Een jonge kerel, hij heeft zijn zaak Loft Optiek nog maar net opgestart, en is nu verplicht dicht. Hij heeft me acht modellen gestuurd met de post: ‘Hou er één bij, stort het bedrag en stuur de rest maar terug.’ Maar ácht modellen: dat was te veel keuze. Ik heb een van mijn beste vriendinnen en haar zus gebeld en ik heb al die brillen op mijn neus gezet, een voor een. Zo hebben we samen via WhatsApp beslist: ‘Die wordt het.’ Of ik op dit moment een vaste vriendin heb? Nee. Ik zou niet weten waar ik de tijd zou vinden voor een relatie. Ach, het komt ooit weleens op mijn pad.”