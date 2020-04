Thuis bij alleenstaande mama Valerie Van Peel: “Eigenlijk had ik deze periode nodig om rustig te rouwen om mijn vader”

Valerie Van Peel (40) is kamerlid bij N-VA en alleenstaande mama van de 7-jarige tweeling Alex en Matteo. Dat geeft best wat drukte, nu ze thuis werkt. “Ach, ik geniet van de gezellige chaos. Al was het wel even wennen.”

“We hebben met N-VA in het begin van de coronacrisis nog fractievergaderingen gehad in Brussel, weliswaar met de nodige afstand: we vergaderden in een grote zaal, zodat iedereen er drie stoelen tussen kon laten. Maar nu gebeuren alle vergaderingen online. Die manier van werken is een verschil van dag en nacht: normaal heb ik als politica héél de dag door, tot ’s avonds en in het weekend toe, contact met mensen. Nu zie ik die alleen via videovergaderingen. Of ik dat vermoeiender vind? Dat zijn politieke vergaderingen in real time áltijd. (lacht) Wat ik vooral merk, is dat we elkaar eindelijk laten uitspreken. Politici hebben nogal de neiging om elkaar te onderbreken, maar in een videocall gaat dat niet: als iedereen door elkaar praat, verstaat niemand nog iets. We leren dus allemaal – ik ook – om pas het woord te nemen als de ander klaar is. Ik heb ook het gevoel dat men sneller to the point komt. Nu ik erover nadenk: het lijkt me geen slecht idee om deze manier van vergaderen af en toe in te lassen, ook na de coronacrisis. Voor avondmeetings, bijvoorbeeld. Alleen al voor de opvang van kinderen zou het ons leven alleszins makkelijker maken. Ik kleed me voor die videomeetings niet op, maar ik zit uiteraard niet in mijn pyjama voor de computer. (lacht) Hoe dan wel? Anders. Ik zou normaal niet op mijn sleffers aan de werkdag beginnen. Nu wel.”

Geen vakantie

“Elk nadeel heeft zijn voordeel. Sommige dossiers liggen even stil, bepaalde afspraken gaan niet door. We zitten met een regering met volmachten: het is niet evident om daar als parlementslid de juiste rol in te vinden, het is ook niet het moment om nu op de voorgrond te willen staan. Het roer ligt nu vooral in handen van experts, virologen en wetenschappers. De politici komen even op de tweede plaats. Maar dat betekent niet dat we stilzitten. Want alle grote maatschappelijke problemen zijn nog altijd aan de orde en de uitdagingen hierna zullen enorm zijn. Het is zeker geen vakantie. (lachje) Nu ik geen drie uur in de file naar Brussel sta elke dag, heb ik meer tijd voor het uitdiepen van dossiers. Ik was vlak voor de lockdown al fel bezig met de problematiek rond kindermisbruik, seksueel en intrafamiliaal geweld. Ik wist dat als er één problematiek zou verergeren tijdens de lockdown, dat het deze zou zijn. Als je bijvoorbeeld als kind thuis misbruikt of mishandeld wordt, heb je nu geen enkele vluchtroute. Je kan niet naar school, je ziet geen vriendjes, je kan geen leerkracht of grootouder in vertrouwen nemen. Het lijkt alsof je meer dan ooit alleen staat. Ik heb dan ook meteen contact opgenomen met het vertrouwenscentrum kindermishandeling om te vragen: hoe gaan jullie dit aanpakken? Kan ik helpen? Kan ik mee de chats bemannen of iets anders doen? Onder andere zij zorgen ervoor dat jongeren nog altijd bij hen terechtkunnen, via online kanalen, en ik probeer hen daarin te ondersteunen. Al is het maar door hun boodschappen te verspreiden, mensen wakker te houden voor deze schrijnende problematiek. Sociale werkers verdienen ons respect, alsook een stukje van het applaus elke avond om acht uur. En als ik een oproep mag doen? Nu we allemaal zoveel thuis zijn: hou ogen en oren open. Als je iets opmerkt bij je buren, iets wat niet door de beugel kan of waar je je zorgen over maakt? Meld het. Die plicht hebben we, als burger en medemens.”

Co-ouderschap aangepast

“Een carrière en kinderen combineren is altijd wat zoeken, zeker als alleenstaande moeder. Maar ik moet toegeven dat ik het getroffen heb met mijn ex-partner. Hij is een fantastische vader en een goede vriend. We zijn nu drie jaar uiteen, maar we hebben een heel goede band. Onze week-weekregeling hebben we nu aangepast naar een wissel om de drie dagen. Dat is voor ons allebei draaglijker en handiger wat ons werk betreft. Als ik echt eens naar Brussel moet als de kinderen bij mij zijn, vangt mijn overbuurvrouw ze op. Ik krijg het dus wel geregeld, ik mag niet klagen.”

“Thuiswerken met een tweeling van zeven is natuurlijk niet evident. (lachje) Op goede momenten houden ze elkaar bezig, op minder goede momenten maken ze vlammende ruzie. Ik zoek dan nieuwe uitdagingen: maak een kamp van jullie bedjes, bijvoorbeeld. Ze kunnen ravotten in de tuin, ze fietsen voor de deur op straat en we wandelen met Bello. Ik probeer het zo leuk mogelijk te maken, om te compenseren dat ze niet naar hun vriendjes kunnen. Ze zien hun mama alleszins véél meer dan anders en ik merk dat ze dat wel leuk vinden.”

“Zeker in het begin van de lockdown werd je overspoeld met ‘tien tips om je kids bezig te houden’, en ‘structuurplannen’ – ik kreeg daar stress van. (lacht) Ik vind sowieso al dat we onszelf veel opleggen. Dat viel wat weg door de lockdown en plots kwam er een nieuwe beweging op gang: je moet keihard sporten, nieuwe hobby’s leren, je kinderen een dagplanning aanbieden. Waarom moeten we dat, vraag ik me af. En van wie? Uiteraard is structuur tof, als het gaat over schoolwerk of mijn eigen werk. Maar voor de rest laat ik met plezier de chaos toe. Ik heb veel liever dat de kindjes ’s avonds zeggen dat ze het een leuke dag vonden dan dat ik onze to-dolijst heb kunnen afvinken.”

Mijn gras afrijden? Dat kan morgen ook nog

“Als Matteo en Alex bij hun papa zijn, kan ik goed doorwerken. En dan geniet ik ook wel van het alleen-zijn. Ik kan dat goed. Het doet deugd, zeker in contrast met het leven dat ik normaal leid. Dus nee, ik steek mijn dagen niet vol met sport of een cursus Chinees. Ik geniet van de rust in mijn hoofd. Mijn gras afrijden? Dat moet nog altijd gebeuren. Maar ik schuif het met plezier elke keer een dag vooruit. (lachje) Normaal spreek ik in het weekend met vrienden af, en vaak werk ik ook nog op zaterdag en zondag. Nu is de agenda blanco. En ik zeg: leve de leegte. Mensen moeten dat opnieuw leren, om daarvan te genieten. Het mooie lenteweer nodigt uit om soms ook eens helemaal niets te doen, nu het kan.”

“Ik praat zelfs tegen mijn hond”

“Mijn hond, Bello, vindt die hele lockdown fantastisch. Hij is belachelijk blij dat er de hele dag geaaid en gespeeld wordt. In ruil moet hij volledige gesprekken met mij ondergaan. (lachje) Ja, ik praat tegen mijn hond, maar dat deed ik hiervoor ook al, hoor. Hij is het altijd met me eens. (lachje) Bello is een speciaal beestje. Hij is misschien niet de schoonste, maar wel de liefste. Hij komt uit Portugal, via Esperanza de perros: een organisatie die mishandelde honden opvangt. Bello was drie à vier toen hij naar België verhuisde. Hij woont nu een jaar bij mij. Hij is heel aanhankelijk en loyaal. Ik zou echt iedereen aanraden om voor een huisdier naar het asiel te gaan. Je krijgt een hele goede vriend in huis én je redt een dier dat het anders mogelijk niet haalt. Zeker in tijden van quarantaine is het heerlijk gezelschap, en de beste reden om elke dag een wandeling te maken. Tegelijk moet je opletten dat je nu geen huisdier in huis neemt omdat er tijd is. Denk zeker na over hoe je dat achteraf, na de lockdown, gaat organiseren.”

“Ik knip zelfs Bello’s haar, net als dat van mijn kinderen en mezelf. Bij een kapper raak ik nooit. Nu ze gesloten zijn, verandert dat voor mij niets. Niemand zal mijn grijze haartjes zien. (lacht) Eén keer om de twee jaar ga ik naar de kapper, en meestal merken ze niet dat ik het zelf knip. Ach, er zijn zoveel belangrijkere zaken dan een perfect kapsel.”

“Wél nieuw: ik heb het koken herontdekt. Ik ben nooit een keukenprinses geweest, maar ik hoop dat binnen een paar weken toch een beetje te zijn. Op een normale werkdag kom ik laat thuis en eet ik ongezond, vaak iets uit een pakje dat ik maar op te warmen heb. Nu zijn het al verse groenten wat de klok slaat. Of de kinderen er altijd even blij mee zijn? Dat betwijfel ik. (lacht)”

Soulmate kwijt

“Mijn papa is half januari overleden en dat maakt deze periode extra lastig voor mijn mama, die nu helemaal alleen thuis is. Net nu zou ik haar graag extra ondersteunen en eens goed vastpakken, maar uiteraard gaat dat niet. Ze is 76 en mist haar kleinkinderen. Alex en Matteo gaan al eens zwaaien voor het raam.”

“Papa was al wat ouder, maar hij was een kranige man en was zelfs de dag voor zijn operatie nog aan het werk. Hij moest een zware ingreep ondergaan. Die is goed verlopen, hij zou normaal gewoon herstellen en naar huis gaan, maar er zijn complicaties opgetreden. En toen was het plots gedaan.”

“Ik mis hem enorm. Hij was mijn soulmate. Degene naar wie ik belde als ik twijfelde aan om het even wat. Maar ik hou me sterk, want ik vind dat ik niet mag klagen. Ik ben lang OCMW-voorzitter geweest en heb zoveel leed gezien in families. (denkt na) Eigenlijk had ik deze periode nodig, om wat meer alleen te zijn. Om mijn verdriet een plaats te geven. Door de lockdown krijg ik die tijd precies een beetje cadeau. Er is nu ruimte om mijn rouwproces door te maken. In normale omstandigheden zou ik daar wellicht aan voorbijlopen.”