Thomas begon al kaal te worden op zijn 16de: “Mensen zien je meteen als iemand die ziek is”

Schiereiland, landingsbaan, grasstrook of paterplateau: de ongein die kalende mannen te horen krijgen, is niet altijd grappig, noch flatterend. En dat heeft vaak een grote impact op hun zelfbeeld . “Sommigen belanden zelfs in een depressie”, zegt ervaringsexpert Thomas Schoenmakers, die in samenwerking met experts in het vakgebied een boek schreef voor kalende mannen in nood. “Maar vroeg of laat volgt de aanvaarding.”

Vijfennegentig procent van de mannen in de Lage Landen krijgt te maken met haaruitval en kaalheid. Over de oorzaak circuleren al eeuwen de gekste theorieën. Aristoteles dacht dat je haar uitviel door te veel seks, volgens Romeinse soldaten waren hun zware helmen de boosdoener en in het volksgeloof bestond de opvatting dat als een vleermuis zijn behoefte in je haar- dos deed, je daarmee zijn doodvonnis kreeg. Maar de bizarste theorie die Thomas Schoenmakers (34) in zijn boek ‘Kalen zonder Balen’ aanhaalt, is toch wel die die stelt dat je prachtig haar krijgt door piano of viool te spelen, en je kaal wordt door te toeteren op koperblazers, zoals de trompet. “Vandaag weet men dat het mannelijke hormoon DHT, dat ook zorgt voor baardgroei en andere typisch mannelijke kenmerken, een grote rol speelt”, zegt de auteur, die met dermatologen, endocrinologen, psychologen en kappers ging praten over kaalheid. “Kalende mannen zijn extra gevoelig voor dit hormoon, waardoor ons haar minder lang groeit en op den duur stopt met groeien. Bijna elke man zal er ooit last van ondervinden, maar bij ons gebeurt het sneller.”

Jij was nog maar zestien toen je je haar begon te verliezen. In welke mate heeft dat je puberteit beïnvloed?

“Eerst stond ik vol acne, en toen dat voorbij was, viel mijn haar uit. (lacht) Het is niet zo aangenaam voor je sociale leven, want je krijgt er opmerkingen over. Als je zoals ik twee inhammen hebt en nog een eilandje haar vooraan, spring je er wel uit. Gelukkig had ik de nodige humor en zelfrelativering om dat op te vangen. Maar het bepaalde wel mijn zelfbeeld. Ik ging niet graag meer naar de kapper en keek niet graag naar foto’s van mezelf. Ik heb ook heel weinig foto’s uit die periode. Ik was me constant bewust van mijn haar.”

Welke mopjes die mensen maakten vond je al dan niet grappig?

“Toen ik nog op kot zat, had ik mijn vader gevraagd om mijn favoriete tv-programma’s op te nemen zodat ik die in het weekend kon bekijken. Maar in de plaats had hij alle reclames tegen kaalheid opgenomen met de digirecorder. Dat vond ik goed bedacht. Minder grappig is het als mensen telkens weer dezelfde flauwe mopjes of woordspelingen maken. Dat gaat vervelen.”

Heeft jouw vriendin het eigenlijk moeilijk gehad met je terugwijkende haarlijn?

“Zij heeft me zo leren kennen. Ze was wel geen voorstander van het afscheren. Ze heeft graag dat je toch nog een beetje haar ziet. Zes millimeter is voor haar de limiet, maar ik doe het op drie. Een toenmalige vriendin had er meer problemen mee. Er bestaan foto’s waarop zij letterlijk haar hand op mijn hoofd houdt.”

Soms volgt er een depressie, want je zelfbeeld is aangetast

Je vergelijkt het verlies van je haar met een rouwproces.

“Je moet toch afscheid nemen van iets wat je dierbaar is. Er is een ontkenningsfase en een onderhandelingsfase waarin je op zoek gaat naar allerlei middeltjes. Soms volgt er een depressie, want je zelfbeeld is aangetast. En ten slotte volgt de aanvaarding: het afscheren.”

Je vond het wel niet mooi toen je de eerste keer in de spiegel keek.

“Da’s zacht uitgedrukt. (lacht) Ik vond die kale kop afschuwelijk. Mijn gezicht was één en al voorhoofd en de achterkant leek op de stafkaart van een moeras met een bruine moedervlek in het midden. Maar hoe meer ik mezelf zag, hoe blijer ik werd. Op den duur kreeg ik zelfs complimenten over mijn haar. Of het gebrek eraan.” (lacht)

In je boek bespreek je ook mogelijke behandelingen, zoals lasertherapie. Heb je die ook uitgetest?

“Nee, ik heb wel een aantal producten van de dermatoloog gebruikt, maar verder ben ik niet gegaan. Van veel behandelingen had ik zelfs nog niet gehoord voor ik aan het boek begon. Een haartransplantatie zou sowieso niks voor mij zijn omdat ik daarvoor te vroeg kaalde. Ik had niet genoeg haren meer om de kale plekken in te vullen.”

Mensen linken kaalheid doorgaans aan een ziekte, ouderdom of religie

Is er iets positiefs aan kaal zijn?

“Uit onderzoek blijkt dat, als je het netjes afscheert, het wordt geassocieerd met dominantie, kracht en leiderschap. Maar meestal linken mensen het toch aan ziekte, ouderdom of religie. Ook bij sollicitaties werkt het nadelig: sollicitanten zonder haar worden minder snel uitgenodigd voor een gesprek dan wie een weelderig kapsel heeft. Blijkbaar worden kalende mensen als onbetrouwbaarder aanzien. Waanzinnig, maar haar is dus wel belangrijk.”

Is kaalheid niet een beetje een overschat probleem? Het is tenslotte máár haar ...

“Dat is absoluut zo, maar ik heb verhalen gehoord van mannen die echt in depressies belanden. Vaak is het een samenloop van omstandigheden. En terwijl het bij vrouwen geaccepteerd wordt dat ze de fysieke gevolgen van ouderdom aanpakken, is dat bij mannen nog steeds taboe. Kijk maar naar Helmut Lotti, die zijn kaalheid lang probeerde te verbergen.”

Hij liet zich een nieuwe coupe aanmeten met Dermaskin. Wat houdt die techniek in?

“Daarbij wordt een haarstukje van fijne huid uit kunststof op het hoofd gekleefd. Om de maand moet je naar de kapper om je echte haren bij te knippen, anders wordt het contrast te groot. Het is zo goed als onzichtbaar, je kan ermee zwemmen en in de regen lopen, maar goedkoop is het niet. Je hebt minstens twee haarstukjes nodig — één ter vervanging — die rond de 900 euro per stuk kosten. En dan is er nog de maandelijkse knip- en lijmbeurt, én moeten de haren bijgekleurd worden, want ze zijn gevoelig voor de zon. Dat is nog eens 80 à 100 euro. Bovendien verliest zo’n haarstukje ook haren. Een herstelling kost om en bij de 200 euro. Ik wou hem eerst in mijn boek, maar hij liet me weten dat zijn carrière al te vaak tot zijn haar wordt herleid. Dat begreep ik, maar wat later stond hij paginagroot in de krant met zijn nieuwe haar en wou hij niet zeggen waar het vandaan kwam. Nochtans zou hij met zijn verhaal andere mannen kunnen helpen.”

Sinds ik mijn haar afscheer, lig ik er geen seconde meer van wakker

Heb jij je kaalheid nu aanvaard?

“Ja. Sinds ik het afscheer, lig ik er geen seconde meer van wakker. Ik vind het nu ook veel mooier dan voordien. Ik heb niet meer elke dag een bad hairday. (lacht) Nu, mocht er morgen een betaalbaar, onschadelijk wondermiddeltje komen waardoor mijn haar zou teruggroeien, zou ik het nemen. Alleen maar omdat een bos haar me meer mogelijkheden geeft. Het enige wat ik er nu mee kan doen, is het afscheren.”

Is dat ook je advies aan mannen die hun haar beginnen te verliezen?

“Ja, scheer het gewoon af. Je wordt er niet mooier op door je kaalheid te camoufleren. Doe het voor je op vakantie vertrekt of naar een feest gaat. Tijdens je verlof kan je er eerst zelf aan wennen, en op een feest heeft iedereen het meteen gezien. Dan ben je ineens van alle reacties af. En probeer een baard ter compensatie. Baarden én brillen hebben volgens een studie een grotere impact op het gezicht van een man dan het haar. Het is ook fijn om zo’n baard te verzorgen en je eens te laten soigneren door een barbier.”

Middeltjes tegen kaalheid die wél werken

Alleen al voor haarverzorgingsproducten schat men dat mensen wereldwijd jaarlijks tussen 90 en 100 miljard dollar (77 à 85 miljard euro) neertellen. “Pure geldverspilling”, zegt Schoenmakers, die wel volgende methodes als mogelijke oplossing tegen kaalheid ontdekte:

1. Medicatie

“Finasteride is het enige geneesmiddel dat het probleem bij de bron aanpakt en de productie van DHT afremt. Enige probleem: het rommelt met je hormoonhuishouding. Mogelijke bijwerkingen zijn erectieproblemen, depressie en borstvorming. Die borsten zijn ook blijvend en kunnen enkel operatief worden verwijderd. Een alternatief is Minoxidil, een product bedoeld tegen hoge bloeddruk. Dat moet je elke dag heel trouw op je hoofdhuid smeren. Het werkt bij twee op de drie mannen, maar de werking vermindert soms door de jaren heen. Ook hier komt er dus een moment waarop je met jezelf in het reine moet komen.”

- Dermarolling, lasertherapie en prp-behandelingen

“Deze methodes hebben impact op de dikte van de haarschacht. Ze pakken haaruitval echter niet bij de wortel aan, waardoor ze vaak gebruikt worden in combinatie met medicatie. Bovendien zijn ze peperduur. Een prp-behandeling, waarbij plasma, rijk aan bloedplaatjes, in je kruin wordt geïnjecteerd, kost 200 tot 500 euro per keer en je hebt meerdere beurten per jaar nodig om resultaat te krijgen. Voor een lasertherapiehelm betaal je zo’n 1000 euro.”

- Haartransplantatie

“Of dit efficiënt is, hangt af van patiënt tot patiënt. Op onze hoofdhuid staan 100.000 haren. Als je bij een transplantatie 3.000 haren neemt, zie je die niet staan als je een groot kaal gebied hebt, maar als je die hoeveelheid in een beperkte zone zet, kan je wel een mooi resultaat krijgen. Kostprijs in België: gemiddeld 5.000 euro, afhankelijk van de hoeveelheid haar die men moet transplanteren. In het buitenland betaal je echter soms tot 75 procent minder.”

Zelf afscheren? Zo doe je het!

• Was je haar vooraf met shampoo en droog je haren. Als het nog nat is, mis je haren bij het scheren.

• Neem maximaal 6 mm als scheerlengte maar minder is beter. Aangezien het bij jezelf moeilijk is om proper af te lijnen, ga je het best voor zo kort mogelijk.

• Scheer strook per strook tegen de groeirichting in, van onderen naar boven. Vergeet de donsharen aan je slapen niet!

• Vermijd gepruts en plooi je oorschelp naar je oorlel. Zo zal je alles beter kunnen scheren.

• Vergeet de bakkebaarden niet. Creëer een mooie overgang door een net iets kortere of langere scheerlengte dan je baard te gebruiken.

• Smeer zeker zonnecrème tijdens zonnige dagen.

