Theatermaker Neal Leemput: «M, V of X... Het is meer dan wat futiel gezeur over woorden»

Niks moet... zelfs niet kiezen of je man of vrouw bent Lene Kemps

30 juni 2018

10u55 9 Psycho «Ik zie de begrippen mannelijk en vrouwelijk als vloeiend, niet als strikte definities. Nee, ik wil geen zwaarwichtige theorie verkon­digen of iemand keuzes opdringen. Ik pleit gewoon voor meer verdraagzaamheid.» Een gesprek met theatermaker Neal Leemput (27) over M, V en X, en over meer nuance in het debat over genderidentiteit.

Op de trein worden de ‘reizigers’ verwelkomd, bij een speech de ‘aanwezigen’, niet meer de ‘dames en heren’. Steeds vaker wordt er gesproken over je partner en niet meer over je man of vrouw. Een kind heeft ouders, niet altijd een papa en mama. Vacatures worden neutraal uitgeschreven, niet langer voor M/V. Als je op officiële documenten toch een geslacht moet invullen, is er plaats voor een derde optie: naast M en V, is er nu ook X. Hema vermeldt op de etiketten van de kinderkleding niet meer of ze voor jongens of meisjes bestemd zijn en smolt beide afdelingen samen tot één departement: kids. Zelfs de stereotiepe figuur­tjes op de toiletten verdwijnen. Maatregelen om te komen tot een genderneutrale maatschappij. Een duur woord voor een wereld waarin iedereen welkom is en zich op zijn/haar gemak voelt, ongeacht zijn seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie.

Het lijkt een luxediscussie, futiel gezeur over woorden in een cultuur die al zeer tolerant is. Neal Leemput (27): «Veel mensen vinden dit muggenzifterij. Ze zeggen: ‘Jij ziet eruit als een man, jij kleedt je als een man, jij bént een man.’ Ik denk dat de waarheid genuanceerder is.» Neal is er van overtuigd dat het verschil kan maken om wat meer grijstinten te zien tussen de klassieke zwart-wit man-vrouwopdeling.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN