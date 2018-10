Test jezelf en je huisgenoten zodat je beter kan samenleven! Loes Liemburg

25 oktober 2018

11u28

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Ben je introvert of extravert? Rationeel ingesteld of eerder een gevoelig type? En hoe zit dat met je partner en kinderen? Met een MBTI-test leer je jezelf en je huisgenoten beter kennen, zodat je prettig kunt samenleven.

De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is een psychologische test die je persoonlijkheid in kaart brengt. De test typeert mensen volgens vier dimensies: waar haal je energie uit, hoe kijk je naar de wereld, hoe neem je besluiten en hoe organiseer je je leven? Dat resulteert in vier persoonlijkheidskenmerken: introvert of extravert, realist of dromer, rationeel of emotioneel en planmatig of flexibel.

Als jij, je partner of je kind(eren) veel van elkaar verschillen, kan dat voor spanningen in het gezin zorgen. Dankzij de MBTI-test leer je op een meer gestroomlijnde manier samen te leven, door rekening te houden met de natuurlijke behoeften van alle gezinsleden. Een introvert kind kun je bijvoorbeeld best wat tijd gunnen om tot zichzelf te komen na een drukke schooldag. Een echte planner breng je liefst op tijd weg naar school en hobby’s, en met een flexibel kind mag je juist spontane avonturen bedenken. Zo kunnen alle huisgenoten het beste uit zichzelf halen.

Benieuwd waar jij of je huisgenoten zich situeren als denker of voeler, realist of dromer en planmatig of flexibel? In Goed Gevoel van deze maand vind je nog drie extra testen met een heleboel tips om beter te leren samenleven met je huisgenoten. Snel, naar de krantenwinkel!

