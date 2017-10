TEST: de grote inspirational quotes battle Tine Kintaert

We worden dagelijks geconfronteerd met quotes van bekende en minder bekende mensen. Sommige inspireren ons, met anderen zijn we het absoluut oneens. Maar ze zetten je sowieso aan het denken, en dat is waarom Inge van Prooijen 'Pick One' uitbracht. In het boek vol bedachtzame uitspraken zet ze heel wat quotes tegenover elkaar, zodat je beide kanten van eenzelfde probleem kan zien. Wij schotelen je tien van die battles voor. Kies telkens de stelling waarin je je het best kan vinden, en kom te weten hoeveel procent van de mensen het met jou eens is.

WPG Uitgevers 'Pick One' van Inge van Prooijen. Nu verkrijgbaar in de boekhandel.