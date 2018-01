Teleurgesteld over het geslacht van je baby: het taboe van 'gender disappointment' ND

Bron: de Volkskrant 1 thinkstock . Psycho "Proficiat, het is een meisje!" Als het kind maar gezond is, maakt het geslacht niks uit, klinkt het in theorie. In de praktijk bestaat er echter zoiets als 'gender disappointment', oftewel teleurstelling over het geslacht van je baby. Een onderwerp waar veel taboe rond heerst en waar Bianca Rozendaal met de website genderdisappointment.nl verandering in wil brengen.

Of het een jongen of een meisje is? Maakt niet uit, zolang het maar gezond is, is het sociaal aanvaarde antwoord. Maar voor sommige vrouwen en ook mannen ligt dat net iets ingewikkelder, zo schrijft de Volkskrant vandaag. "'Gender disappointment is een fenomeen waarbij vrouwen binnen komen met depressie- of angstklachten. Vervolgens kijken we naar de oorzaak daarvan en soms blijkt teleurstelling over het geslacht dan mee te spelen," zo legt Merith Cohen de Lara uit aan de Nederlandse krant, gezondheidszorgpsycholoog en directeur van Psyche en Zwangerschap, een onlineportaal voor psychische zorg rond zwangerschap. Een geslacht van een kind kan je niet beïnvloeden, waardoor het extra moeite kost om te accepteren dat je niet zal krijgen wat je idealiter in je hoofd had.

Het fenomeen stuit op veel onbegrip, terwijl er heel wat uiteenlopende oorzaken aan de basis kunnen liggen dan "zomaar" de voorkeur voor een jongen of een meisje. Zo kan een gebeurtenis uit het verleden voor een bepaalde gendervoorkeur zorgen. Wie zelf misbruikt is geweest als kind, kan bang zijn dat een dochter hetzelfde zal meemaken. Of een broer die het hele gezin terroriseerde bij jullie thuis vroeger, kan ervoor zorgen dat je bang bent om een zoon op de wereld te zetten.

Taboe doorbreken

Dat het onderwerp taboe blijft, heeft veel met schaamte te maken. Vrouwen schamen zich naar vriendinnen toe die bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen en zijn bang om ondankbaar over te komen. Vandaar dat Bianca Rozendaal de website genderdissapointment.nl startte. Psychologe Cohen de Lara erkent het taboe op gender disappointment: "Vrouwen die onze praktijk binnenkomen, geven het maatschappelijk verantwoorde antwoord, dat ze blij zijn dat het kind gezond is. Pas na doorvragen vertellen ze wat ze er echt van vinden. Sommigen geven aan dat het voelt alsof ze stikken, omdat ze niet teleurgesteld mogen zijn van zichzelf of hun omgeving. Ze lijden echt, voelen zich depressief en in paniek." Behalve schaamte kan ook schuldgevoel de kop op steken. Moeders zijn bang dat hun negatieve gevoelens invloed kunnen hebben op het hechtingsproces met hun kind.

Gevolgen

Toch hoeft zo'n teleurstelling over het geslacht van je kind geen negatieve gevolgen te hebben. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat het effect van gender disappointment op het hechtingsproces van het kind aantoont, stipt Cohen de Lara aan. In sommige gevallen blijft het ontevredenheidsgevoel langer aanslepen of leidt zo'n teleurstelling zelfs tot abortus, maar in de meerderheid van de gevallen groeit het kind normaal op, zonder blijvende gevolgen voor de hechting. Wat vooral belangrijk blijft, is er open over durven praten, vindt de psychologe. "Het is belangrijk dat het taboe doorbroken wordt. Anders voelen vrouwen het in het geheim. Tijdens mijn behandeling kijk ik naar de onderliggende oorzaak van de teleurstelling."

Meer info over gender disappointment vind je op de website van Bianca Rozendaal

Het hele artikel uit de Volkskrant kan je hier lezen.