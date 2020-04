Teleurgesteld om afgelaste festivals? “Stel je verwachtingen bij” mvdb Bron: ANP

25 april 2020

21u14 0 FESTIVALS Festivals, concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, filmvertoningen: alles ligt stil. De coronacrisis brengt de ene na de andere teleurstelling met zich mee. We gaan een festivalloze zomer tegemoet. Een financiële mokerslag voor artiesten en organisatoren, maar ook voor festivalgangers een harde noot om te kraken. Hoe kunnen zij het beste omgaan met de teleurstelling?

"De meeste mensen gebruiken hun veerkracht als ze weten dat iets leuks niet doorgaat", vertelt de Nederlandse professor Sander Koole. Hij is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Over het algemeen kan zo'n 60 tot 80 procent zelfs goed doorgaan met hun leven na vreselijk traumatische of levensbedreigende situaties. Sommige mensen zetten zich moeilijker over negatieve ervaringen heen en gaan bij de pakken neerzitten. Een belangrijke factor die daarin meespeelt is persoonlijkheid, bijvoorbeeld als je veel piekert.”

Sociale rol

Piekeraars hebben bij negatieve ervaringen zoals teleurstelling normaal gesproken veel aan sociale steun. Iets wat lastig is tijdens de coronacrisis. "Elke sociale rol versterkt het welzijn", legt Koole uit. "Door deze lockdown worden al die sociale rollen langzaam als een ui afgepeld: collega's zie je niet meer, maar je kunt ook niet naar je vrienden of buren. En als daarbovenop komt dat je vier maanden niet naar een festival kan om afleiding te zoeken, maakt dat het allemaal nog een stukje zwaarder."

Door pessimistisch te zijn kun je in feite een beter welzijn creëren Hoogleraar Sander Koole

Verwachtingen naar beneden bijstellen kan dan helpen. “Door pessimistisch te zijn kun je in feite een beter welzijn creëren, dat heet ook wel defensief pessimisme. Er bijvoorbeeld van uitgaan dat er een jaar lang niets leuks gaat gebeuren zoals een feestje, kan een beschermende werking hebben en zo kun je jezelf een hoop teleurstelling besparen." De hoogleraar plaatst als kanttekening dat dit idee niet voor iedereen werkt en het ingaat tegen de stokpaardjes van grote Amerikaanse psychologen. "Die zeggen juist: als je er maar in blijft geloven en hoop blijft houden, dan komt alles vanzelf wel goed. Maar juist voor piekeraars kan het helpen er juist even niet in te geloven."

Zekerheid

Ook zekerheid over hoe een situatie verloopt, kan negatieve emoties verzachten. "Onzekerheid is een versterker van emoties. Daarom moet je in romantische relaties ook niet al te snel de liefde verklaren, dat onzekere ervan maakt de spanningsopbouw van de emotie groter", lacht Koole. "Als er een duidelijke stip aan de horizon zou zijn in de vorm van de einddatum van deze crisis, zou dat helpen om met deze moeilijke situatie te dealen. Dan kun je naar het einde toeleven. Maar die stip wordt bij elke persconferentie weer opgeschoven, en er ontstaat een soort schijnzekerheid wat voor juist grotere teleurstelling kan zorgen."

"Als je ergens lang op wacht, en het gaat nét niet door, dan is dat pijnlijker dan als iets lang van tevoren al geannuleerd wordt. Net als de trein nét niet halen: dan ben je meer teleurgesteld dan als je ruim te laat was. Als je al helemaal verwacht had dat je op dat festival stond en kon inleven hoe het zou zijn, doet het veel meer pijn dan als je allang dacht dat het niet doorging.”

Net als de trein nét niet halen: dan ben je meer teleurgesteld dan als je ruim te laat was Hoogleraar Sander Koole