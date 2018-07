Tandenknarsen en levensechte dromen: je vreemde slaapgewoontes uitgelegd Liesbeth De Corte

05 juli 2018

16u09 0 Psycho De een babbelt in zijn slaap, de ander snurkt en nog iemand anders beweegt en schopt als een gereïncarneerde ninja. Sommige mensen zijn echt geen pretje om naast te slapen. Maar wist je dat er achter die veelvoorkomende, bizarre bedgewoontes ook een betekenis schuilt?

Luidruchtige, levensechte dromen

Heb je gedroomd dat jouw lief je slecht behandeld heeft, of nog erger: een scheve schaats heeft gereden? Dan is de kans groot dat je hem 's ochtends vroeg al snauwend wakker maakt en dat je de rest van de dag chagrijnig rondloopt. En dat is niet meer dan normaal, want Amerikaanse en Britse onderzoekers hebben aangetoond dat je droom je humeur en gedrag danig kan beïnvloeden.

Op zich geen probleem, buiten als je last hebt van luidruchtige nachtmerries. Dat beweert althans professor en slaapexpert Nerina Ramlakhan. "Luidruchtige, levendige dromen kunnen voortkomen uit slechte gewoontes, zoals veel alcohol drinken, verslingerd zijn aan cafeïne en suiker of naar schermen kijken vlak voor je onder de wol kruipt", legt ze uit. "Die factoren zorgen stuk voor stuk voor een intensere REM slaap. Pas je levensstijl aan en je zal veel rustiger slapen", raadt ze aan.

Word je na een nacht dromen soms wakker als een ongezellige brompot? Dat kan iedereen wel eens overkomen, meent Ramlakhan. Maar net die dromen bieden waardevolle inzichten over jezelf. "Daarom kan het handig zijn om je dromen neer te schrijven. Hou een dagboek bij en pen alles neer als je wakker wordt. Op het moment zelf houdt de droom misschien geen steek, maar na enkele uren is de kans groot dat je plots begrijpt waar het over gaat."

Knarsetanden

Bruxisme of knarsetanden gebeurt altijd onbewust, en is een teken dat je last hebt van stress en allerlei spanningen. Volgens Ramlakhan zijn mensen die knarsetanden vaak perfectionistische strebers en harde werkers die het moeilijk vinden om hun vrije tijd en werk te scheiden. Of simpelweg mensen die moeilijk 'neen' kunnen zeggen.

Klinkt dat herkenbaar? Dan heeft de professor enkele tips om te stoppen met knarsetanden.

1. Heb je een goede vriend of partner waar je altijd bij terecht kan? Of ben jij meestal het luisterend oor voor al de mensen rondom jou? Het is belangrijk dat ook jij iemand hebt waar jij je zorgen kwijt kunt.

2. Ben je een gesloten iemand die niet graag over zijn of haar problemen babbelt? Probeer je gedachten en kopzorgen dan kwijt te spelen in een dagboek.

3. Lekker cliché, maar probeer eens te mediteren of geef yoga een kans. Zulke relaxatietechnieken helpen je spieren te ontspannen.

In aparte bedden slapen

Gisteren schreven we nog over een nieuwe studie, waaruit bleek dat de helft van de ondervraagde mensen hun partner uit het bed wil schoppen. De reden? Hun wederhelft zou te luid snurken of aan de haal gaan met de lakens. Ook al is het dan verleidelijk om de zetel of een ander bed op te zoeken, Ramlakhan raadt toch aan om te blijven liggen. "Zelfs in je slaap is intimiteit ontzettend belangrijk. Als je dichtbij je partner ligt, gaat je lichaam oxytocine aanmaken. Dat is het zogenoemde knuffelhormoon dat je een veilig en gelukzalig gevoel geeft. En dat zorgt ook voor een betere nachtrust."

Heb je de volgende dag toch een belangrijke vergadering voor de boeg? Dan kan je het misschien overwegen om elders te gaan dutten. Zeker als je partner de gewoonte heeft om luid te snurken of veel te bewegen in z'n slaap."