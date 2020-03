Studie toont aan: minder tijd op Facebook maakt gelukkiger

Psycho Nu we allemaal verplicht thuis moeten blijven, is het gemakkelijk om naar sociale media te grijpen. Toch toonde een recente studie aan mensen die minder tijd spenderen op Facebook zich beter voelen.

Onderzoekers aan de Duitse Ruhr-Universiteit Bochum gingen het effect na van Facebook op 286 participanten. Elke deelnemer zat voor het onderzoek gemiddeld een uur per dag op het sociale platform. De onderzoeksgroep werd verdeeld in twee kleinere groepen. De ene groep bleef Facebook gewoon gebruiken zoals voorheen, de andere reduceerde gedurende twee weken zijn gebruik tot 20 minuten per dag. Het welzijn, de levensstijl en de manier waarop de deelnemers de site gebruikten werd zowel voor, tijdens en na de studie getest.

Beter af zonder

Wat bleek? Participanten uit de groep die hun Facebookgebruik verminderden tot 20 minuten per dag, waren ook na het onderzoek meer offline. Ze rookten minder sigaretten, waren actiever en vertoonden minder depressieve symptomen dan de andere groep, die zo’n uur per dag doorbracht op de site. Over het algemeen was de detoxgroep tevredener met hun leven. En die verbeteringen bleven tot de finale ondervraging, drie maanden na het experiment.

Opgeven?

Dagelijks minder tijd op Facebook zou volgens de onderzoekers genoeg zijn om verslavingsgedrag te voorkomen, het algemeen welbevinden te vergroten en een gezondere levensstijl de ondersteunen. Het is niet nodig om het platform helemaal op te geven. Je online tijd verminderen volstaat dus.

Digitale detox

Hoe begin je daaraan? Je online gebruik zomaar verminderen is niet simpel, en dat heeft een reden. “Sociale media zijn ontworpen met ‘habit-forming technology’, het is de bedoeling dat je er continu mee bezig bent", verklaart Christine Wittoeck. Zij richtte de Digital Detox Academy op en leert je in workshops hoe je gezond en bewust met digitale communicatie omgaat.

“Bekijk hoeveel tijd je doorbrengt op sociale media en breng dat gebruik in kaart. Ga dan na wat het opbrengt. Stel, je scrolt de hele dag op Facebook en bent zo makkelijk drie uur kwijt. Tijd waar je niet echt iets aan had. Gun jezelf dan elke dag een halfuurtje, kies daar bewust voor en geniet er ook van", zegt Wittoeck. “Stel dat je Facebook als marketingtool gebruikt, open je feed dan alleen op je computer. Gebruik WhatsApp dan weer alleen om berichten naar vrienden te sturen.”

En hoe blijf je gemotiveerd? “Licht je omgeving in. Zo creëer je een vangnet waardoor je je gedrag kan veranderen. Want je kan op een gezonde manier met sociale media omgaan. Het komt er alleen op aan om het te leren.”

