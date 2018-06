Studenten en de blok: 26% doet wel eens nachtje door & 1 op 5 grijpt naar medicatie TVM

04 juni 2018

16u55 0 Psycho Studenten zitten momenteel volop in de blok en dat gaat uiteraard gepaard met stress. 1 op 5 grijpt daarom naar medicatie, alcohol of concentratiemiddelen. Ook durft 26% al eens een nachtje door te doen voor een examen en neemt in 13% van de gezinnen één van de ouders vakantie tijdens de examenperiode. Dat blijkt uit Nationale Stress-Enquête die uitgevoerd werd bij 500 Belgische studenten in opdracht van Omnivit.

Tijdens de examenperiode zijn studenten, niet onverwacht, meer gestresseerd. Waar het gemiddelde stressniveau in het dagelijkse leven op 5.4 op 10 ligt, geven blokkende studenten hun stressniveau een score van 7,3. Opmerkelijk: uit het onderzoek dat iVOX in opdracht van Omnivit uitvoerde, blijkt dat studenten die aangeven veel te studeren (7,9) ook een hoger stressniveau ervaren dan anderen die weinig (6,5) of 'gemiddeld' (6,8) studeren. Gemiddeld slapen studenten de nacht voor een examen 6,7 uur. Amper 11% van de studenten slaapt die nacht meer dan 8 uur, terwijl 38% van de Belgische studenten net minder dan 6 uur slaapt. Niet enkel overdag, maar dus ook 's nachts wordt er doorgeblokt.

Hogeschoolstudenten slaan het vaakst examens over

In sommige gevallen zorgt stress er zelfs voor dat studenten helemaal niet slapen om zo meer studeertijd te hebben. Zo doet 26% van de studenten wel eens een nachtje door voor een examen. Hogeschoolstudenten (38%) doen dit vaker dan universiteitsstudenten (22%) of leerlingen in het middelbaar (17%).

Daartegenover geeft 12% van de studenten aan dat stress er al voor gezorgd heeft dat ze een examen niet afgelegd hebben. Ook hier valt op dat hogeschoolstudenten (23%) dat meer dan drie keer zo vaak aangeven als universiteitsstudenten (7%).

Blokkende student in huis zorgt voor stress

44% van de studenten geeft aan slechtgehumeurd te zijn tijdens de examens. 57% krijgt dan ook wel eens van vrienden of familie te horen dat hij of zij te gestresseerd is. Examenstress eist echter ook in de omgeving van de studenten zijn tol. In 43% van de gevallen zorgt de examenperiode ook wel eens voor spanningen binnen het gezin. Zo geeft de helft van de studenten (51%) aan dat hun ouders ook stress ervaren door de examenperiode. Dat zorgt er in 45% van de gevallen voor dat het stressniveau bij de student toeneemt.

Om de blokkende studenten wat extra in de watten te leggen, neemt in 13% van de gezinnen één van de ouders vakantie tijdens hun examenperiode. Daarnaast geeft 73% van de Belgische studenten aan dat hun ouders een grote bron van steun vormen tijdens de examens.

Helft Belgische studenten kampt met concentratieproblemen

Bijna alle Belgische studenten (96%) hebben tijdens de examenperiode ooit al klachten ervaren als gevolg van stress. De vaakst voorkomende problemen zijn: concentratieproblemen (53%), constant moe zijn (51%) of niet kunnen slapen (50%), snel geïrriteerd zijn (49%), huilbuien (37%), maagklachten (26%) en paniekaanvallen (26%). De Stress-Enquête toont aan dat ongeveer 1 op 5 studenten daarom wel eens naar medicatie, alcohol of concentratiemiddelen grijpt om tegen de stress op te boksen.

Het zijn niet alleen maar zware middelen: voor 11% van de studenten is ook thee een prima redmiddel tijdens de examens. Volgens 48% van de studenten is sporten de beste manier om te ontstressen. Daarnaast blijken ook het kijken van series of films (41%), ergens buiten gaan ontspannen (38%) en muziek spelen of luisteren (37%) goede manieren om het hoofd even leeg te maken.