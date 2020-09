StuBru-stem Michèle Cuvelier moet als avondmens vroeg opstaan: “Ik weet niet of ik het zou kunnen, heel mijn leven ochtendradio maken” Sylvia Van Driessche

14 september 2020

09u18

Bron: NINA 0 Psycho Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: presentatrice Michèle Cuvelier. Zij is al anderhalf jaar een verplicht ochtendmens. “Door vroeg op te staan, ben ik héél lui geworden. Ik at net iets te veel McDonald’s en deed nooit aan sport.” (Belangrijk: dit interview werd afgenomen en gedrukt in NINA voor Michèle positief testte.)

“De ochtendstond had voor mij géén goud in de mond. Ironisch genoeg ben ik al anderhalf jaar een verplicht ochtendmens. Door mijn werk als ochtendstem moet ik om 4 uur op. Studio Brussel is momenteel in quarantaine. Nu ik het ochtendblok van thuis presenteer, scheelt dat maar een kwartier omdat ik zo dicht bij de VRT woon. Ik sta op om 4.15 uur en begin om 4.45 uur voor te bereiden. Deze periode is superspeciaal omdat ik met mijn kop overal zit. Radio maken, voor mijn lief zorgen dat afgelopen week positief testte op corona en afstand bewaren zodat ik het zelf ook niet krijg. Voorlopig heb ik nog geen symptomen. Het is opeens weer zoals in maart. Maar we kunnen dat aan. We know the drill. Ik ga normaal slapen rond 20 uur, vooral in de winter. Peter Van de Veire zei ooit over zijn vroege radiobestaan: ‘Ik leef al vijftien jaar in een waas’. Voor mij voelt dat ook zo. Ik overleef heel hard op middagdutjes.”

“Hiervoor presenteerde ik het laatavondprogramma Zender en stond ik nooit op voor 9 uur ’s morgens. Ik heb nochtans een grote liefde voor de late avond en de nacht. Ik leefde jarenlang ’s nachts.Dan is alles pittiger. De avond past meer bij mijn interesses en karakter. Ik hou van afspreken met vrienden voor een glas of etentje, concerten, festivals, cinema. Die dingen geven me meer energie dan eender wat ik ’s ochtends kan doen. Ik weet niet of ik het zou kunnen, heel mijn leven ochtendradio maken. Wat Peter al zo lang doet, is waanzin. Ik denk niet dat ik het vijftien jaar volhoud.”

Ritme omdraaien

“Ik kan niet meer slapen zonder podcasts of Headspace. Wanneer ik in bed kruip, doe ik mijn oortjes in en luister ik graag naar Headspace – een app die je tot rust brengt – of naar truecrimeverhalen. Vermiste personen, familiedrama’s … zo’n dingen. Misschien een beetje luguber net voor je gaat slapen, maar voor mij werkt het perfect: zodra ik een stem hoor, val ik in slaap. Ik word dan ’s nachts wakker met oortjes die op een ongemakkelijke plaats onder mijn hoofd liggen. In het weekend en tijdens vakanties draai ik mijn ritme helemaal om, en word ik weer nachtmens, maar op zich is het nu geen interessante periode om dat te zijn. Vraag maar aan de cultuursector. Ook voor mij mag er een einde komen aan de pandemie – het zet onze levens te veel op pauze – maar voor hen is het veel erger.”

Lopen en gezonder eten

“Door vroeg op te staan, ben ik héél lui geworden. Na het werk – meestal rond de middag – mocht het tot voor kort niet te veel moeite kosten. Ik at net iets te veel McDonald’s en deed nooit aan sport. Na het eten sliep ik dan een uurtje en daarna keek ik wat zalige breinloze televisie. Tot de lockdown in maart. Ineens lag alles stil en daar kon ik moeilijk mee om: ik wist met mezelf geen blijf. Geen concerten meer, geen vrienden … Dus ben ik aan het lopen gegaan – ook al haatte ik dat vroeger – en ben ik gezonder gaan eten. Ik moest iets van vooruitgang voelen in mijn leven, en die vooruitgang mat ik via mijn stappenteller. Intussen eet ik dingen als magere yoghurt met fruit en moet ik om de twee dagen 7,5 kilometer lopen. Mogelijk ligt dat aan mijn ambitieuze karakter, ja. Het Josaphatpark in mijn buurt heeft me gered tijdens de lockdown, en corona heeft me op een manier gedwongen om volwassen te worden. Er is geen bal te beleven en dus ga je je huis verbouwen en ga je joggen en werk je aan je gezondheid. Thomas en ik hebben onlangs samen voor de eerste keer zélf onze barbecue aangestoken, ook een symbool van volwassen worden. (lacht)”

“Mijn huidige ritme heeft ervoor gezorgd dat mijn vriend en ik samen een huis hebben gekocht. Anders zouden we elkaar nooit zien. Hij komt thuis rond 18 uur, begint te koken en na het eten moet ik bijna alweer mijn bed in. We hebben geluk dat we elkaar zien op het werk – Thomas is digital creative bij StuBru, een webbie zoals wij dat noemen – maar toch. Ons rijtjeshuis in Schaarbeek is supercharmant, maar er is nog veel renovatiewerk. Er is al een nieuwe keuken en we hebben geschilderd, maar er liggen nog kunstgras en gigantische Japanse sierrotsen in de tuin. Zelfs het containerpark wil ze niet. Ik zette ze op een tweedehandssite, voorlopig zonder succes. Zoekt er iemand gigantische Japanse rotsen? Dan gaat mijn tuin er een beetje op vooruit.”

Wie is zij?

• 28 jaar (geboren op 12 mei 1992)

• is de stem van de ochtend op Studio Brussel

• in 2018 derde in De Slimste Mens Ter Wereld

• een eerste huis in Schaarbeek, samen met haar vriend Thomas Verbruggen (27)