Exclusief voor abonnees Stig Broeckx herkende zijn vriendin niet meer: valt liefde te herontdekken als je partner hersentrauma heeft? Michiel Martin

19 juli 2019

07u39

Bron: De Morgen 0 Psycho Wat als je partner je na een hersentrauma niet meer herkent of zich niets meer van de relatie herinnert? Volgens professor Steven Laureys (UZ Luik) is de situatie van Stig Broeckx, die na een coma de liefde met zijn vriendin Tilly niet terugvond, lang geen alleenstaand geval.

“In november hebben we een serieus gesprek gehad. Begin januari zijn we als vrienden uit elkaar gegaan. Jammer, maar dat is het leven.” In een interview met Humo deze week vertelt Stig Broeckx voor het eerst over zijn relatiebreuk met Tilly, met wie hij al een relatie had nog voor zijn horrorcrash als wielrenner in de Ronde van België in 2016 en de daaropvolgende coma. Toen Broeckx na 5 maanden en 22 dagen – tegen alle verwachtingen in – ontwaakte, bleek hij zich niets meer te herinneren van zijn leven voor de crash: niet zijn koerscarrière, maar ook niet zijn relatie. “De laatste vijf jaar zijn een zwart gat, al komen er af en toe flitsen terug”, zei Broeckx daar eind vorig jaar al over in een kerstinterview met Humo.

Ondanks veel geduld in de maanden na de coma, veelvuldig en liefdevol tentoongespreid in de Eén-serie Bargoens, is de chemie tussen de twee dus niet teruggekeerd. Maar kan dat überhaupt wel, wanneer de herinneringen van een koppel plots eenzijdig worden weggeknipt door een hersenletsel? Broeckx is zeker niet de enige die zoiets is overkomen.

