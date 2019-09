Stel dat je arrogant overkomt, hoe pak je dat dan het best aan?

12 september 2019

16u58 0 Psycho Siska Schoeters zit niet stil, ze werkt voor radio, televisie en bracht zojuist haar eigen kinderlijn uit. “Onlangs las ik ergens dat ik superarrogant ben, ik was daar een halve dag niet goed van”, vertelt de mama van twee in een interview met Story. Hoe zorg je ervoor dat je niet arrogant overkomt?

De lijn tussen zelfvertrouwen en arrogantie is erg dun, daarom is het net zo moeilijk om het verschil tussen beide eigenschappen goed in te schatten. Zelfvertrouwen wordt heel vaak opgenomen als arrogantie als je geen aandacht hebt voor de ideeën van anderen. Wie zelfverzekerd is, durft namelijk veel vaker in discussie gaan en zal oor hebben naar andere meningen. Als het over assertiviteit gaat, denken mensen vaak dat ze moeten opvallen om als assertief bestempeld te worden, maar het is veel genuanceerder dan dat. Je moet namelijk een goede balans vinden tussen je eigen mening en die van anderen zonder dat je relatie verzuurt.

“Het probleem is eigenlijk dat zelfvertrouwen vaak als arrogantie bekeken wordt”, legt zelfvertrouwen- en assertiviteitscoach Nele De Boeck uit. “Mensen zijn vaak ook effectief bang om als arrogant over te komen als ze zich eigenlijk wel goed in hun vel voelen.” Al wijst de coach erop dat zo’n opmerking vaak wijst op een gebrek aan zelfvertrouwen bij de criticaster zelf. “Ze zouden zich in principe een spiegel voor moeten houden, want ze hebben duidelijk geen besef van welk oordeel ze vellen.”

Daarnaast benadrukt De Boeck dat vaak ook niet alles is wat het lijkt. “Erg vaak krijg ik mensen over de vloer die veel zelfvertrouwen uitstralen, maar zich daarom niet superzelfzeker voelen. Als je dan zoiets te horen krijgt, dan knaagt dat dubbel zo hard aan je zelfvertrouwen.”

Wat als iemand je toch arrogant noemt?

“Stel de persoon de vraag: ‘wat bedoel je juist?’. Soms weet je niet hoe je overkomt. Ik heb een klant gehad die me vertelde dat mensen altijd zeiden dat hij heel boos overkwam, al snapte hij niet waarom. Vraag het dan ook. Dat kan misschien helpen voor jou om je houding te veranderen. Mensen drukken heel graag hun stempel ergens op, als je hen erop wijst en vraagt om een voorbeeld dan kan je vaak al meer snappen wat ze bedoelen. Blijf daarnaast altijd in jezelf geloven en besef dat je eigen mening, ook wel de belangrijkste blijft.”