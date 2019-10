Exclusief voor abonnees Status: offline. Zo kegel je jouw sociale media er (af en toe) uit Sophie Allegaert Margo Verhasselt

27 oktober 2019

13u57 0 Psycho Ondertussen beseffen we het allemaal, die sociale media doen niet helemaal wat ze beloofd hadden. Ze maken ons niet per se socialer, maar eisen als een kleine dwingeland constant onze aandacht op. Tijd dus voor een digitale detox. Want onder de sloef van je smartphone liggen is écht zielig. Drie ervaringsdeskundigen én twee experts geven een resem tips om de controle terug te grijpen.

7 op de 10 Vlamingen vindt stilte en rust dan ook levensbelangrijk. Daarnaar gaan we vooral op zoek in de natuur maar onze smartphone steekt daar vaak een stokje voor. Zo vertoeft een helft van de Vlamingen amper een kwartier na het ontwaken al op het internet. Dat toont een grootschalig onderzoek naar stilte-ervaringen aan.

Meer en meer maakt fomo (the fear of missing out) plaats voor jomo (the joy of missing out)”, zegt Joeri Van den Bergh, managing partner bij InSites Consulting. “Als we merken dat onze vrienden niets gepost hebben op sociale media tijdens hun weekend of vakantie, dan hebben ze het zeker wel erg leuk en druk gehad. We worden ons ook meer bewust van het feit dat onze gsm-verslaving goeie relaties, gesprekken en dinertjes in de weg staat. Een Brits onderzoek uit 2018 leert dat 43% van de gezinnen geregeld bewust hun smartphone aan de kant legt. Sterker nog: de helft van alle 25- tot 34-jarigen uit het onderzoek wil digitaal detoxen. 28% van die Britse gezinnen spendeert dertig uur of meer online per week. In 2017 was dat nog 34%. Tegelijk steeg het percentage gezinnen dat minder dan tien uur online is van 18% naar 21%.”

