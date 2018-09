Sta jij niet graag op de foto? Dit is hoe dat komt Valérie Wauters

27 september 2018

11u01

Bron: Tonic 5 Psycho Duik jij spontaan weg wanneer je een fototoestel ziet verschijnen? Ben jij degene die altijd zegt dat je de foto wel zal nemen, in plaats van er vrolijk mee op te staan? Dan ben je lang niet alleen. En daar is gelukkig ook een psychologische verklaring voor.

Waarschijnlijk ben je veel te streng voor jezelf wanneer je je eigen uiterlijk op een foto beoordeelt. Een beginnende dubbele kin, wallen onder je ogen of vetrolletje op je heupen springt jou misschien meteen in het oog, maar zal een andere, minder kritische kijker hoogstwaarschijnlijk helemaal niet opvallen.

Toch is het heel erg normaal dat je jezelf altijd lelijk vindt op een foto. En daar zijn verschillende psychologische verklaringen voor. Eerst en vooral zijn we het gewend om steeds ons spiegelbeeld te zien. Een beeld dat niet gespiegeld is -een foto, dus- ziet er daarom steeds een beetje vreemd en verkeerd uit in onze eigen ogen. Hetzelfde geldt trouwens voor het horen van onze eigen stem, waneer die op tape wordt opgenomen. Omdat we het zo gewend zijn om ons stemgeluid deels te horen door de vibraties in onze schedel, klinkt het heel erg vreemd wanneer we een geluidsopname van onze eigen stem beluisteren.

Daarnaast ben je hoogstwaarschijnlijk ook overdreven kritisch wanneer je je eigen foto’s bekijkt. Omdat je weet hoe je huid, haar en kleren er op hun best kunnen uitzien, zet je onbewust vaak een onhaalbare standaard voor jezelf. Het voordeel daarvan: anderen bekijken je lang niet zo kritisch. Meteen ook de reden waarom je beste vriendin geheel oprecht zegt dat je mooi op een foto staat, terwijl jij het zelf een afgrijselijk beeld vindt.