Speels zijn kan je leren (en waarom het je zo gelukkig maakt) Roxanne Wellens

02 september 2020

09u07

Bron: EurekAlert 1 Psycho Speelsheid kan je leren. Dat concluderen wetenschappers uit een nieuwe Duitse studie. Er is zelfs niet meer voor nodig dan drie simpele oefeningen voor het slapengaan. En het loont de moeite, want mensen die speels in het leven staan zijn vaak gelukkiger en minder snel verveeld.

De rol van speelsheid op volwassenen bleef lang onderbelicht in de wetenschap, maar daar komt de laatste jaren verandering in. Een nieuwe studie, verschenen in het tijdschrift Applied Psychology: Health and Well-Being, toont aan dat speelsheid getraind kan worden en dat dat gunstig is voor je welbevinden: je stemming verbetert en je bent tevredener met je leven. Een doorbraak, want tot nu toe was het onduidelijk of je een speelse mindset zelf kan kweken.

Het onderzoek

Wetenschappers van de Martin Luther Universiteit (MLU) in het Duitse Halle-Wittenberg verdeelden 533 volwassenen willekeurig in drie experimentele groepen, en een placebogroep. Iedere groep kreeg één opdracht die ze een kwartier voor het slapengaan, gedurende zeven dagen, moesten doen. De oefeningen gingen als volgt:

1. Schrijf drie speelse dingen op die vandaag gebeurd zijn. Wie was erbij betrokken en hoe voelde je je in die situatie?

2. Schrijf over de momenten waarop je je vandaag speels gedroeg op een onverwachtse of nieuwe manier. Wie was erbij betrokken en hoe voelde je je in die situatie?

3. Schrijf op hoeveel ervaringen je vandaag met speelsheid had. Het kan dat jij je speels gedroeg of dat je opmerkte dat iemand anders het deed.

“We dachten dat de oefeningen de focus op speelsheid zouden vergroten, waardoor de deelnemers zich speelser zouden gedragen”, zegt Kay Brauer, een van de onderzoekers. Die veronderstelling bleek juist. “Dit is de eerste studie die aantoont dat we speels zijn kunnen leren en dat het een - al dan niet tijdelijk - positief effect op ons heeft.”

Persoonlijkheidskenmerk

Wat speelsheid dan is? Bovenal een karaktereigenschap. Speelse mensen houden bijvoorbeeld vaker van woordgrapjes, zijn nieuwsgierig of nemen zichzelf niet al te serieus. “Erg speelse mensen vinden het moeilijk om met verveling om te gaan”, zegt professor René Poyer, psycholoog aan het MLU. “Daarom verdraaien ze bijna elke alledaagse situatie in een amusante of leerrijke ervaring voor zichzelf. Speelse mensen hebben bovendien oog voor detail, passen zich snel aan én maken van eentonige taken iets interessants.” Het kan dus wel handig zijn om jezelf die speelsheid aan te leren.

Speelsheid integreren

“Ik geloof dat we deze nieuwe kennis kunnen gebruiken om aspecten van ons dagelijks leven te verbeteren”, zegt René Poyer. Zo kunnen aanpassingen op de werkvloer of in romantische relaties leiden tot meer plezier of innovatie op het werk. “Moet elk bedrijf nu een pingpongtafel aanschaffen? Nee. Werknemers toestaan om speelsheid bewust te integreren en het voorbeeld daarin tonen als werkgever zou wél goed kunnen werken”, concludeert Poyer.

Je kan al beginnen door elke avond een van de vragen uit het onderzoek te beantwoorden. Een vervelend karweitje? Des te meer reden om het wél te doen.