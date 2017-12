Snel even werkmails checken tijdens je vakantie? We weten dat het ongezond is, maar leren het niet af ND

14u01

Bron: Tubantia, Refinery29 0 thinkstock Psycho Je hebt misschien wel enkele dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar, maar eerlijk: hoe vaak is die mailbox van het werk toch al open geweest? "We weten in theorie dat het de kans op een burn-out vergroot, maar in de praktijk houden we het toch in de gaten." Afkicken van het mailverkeer op je vrije dagen doe je met deze tips.

Volgens onderzoeksbureau Multiscope mailt en 'appt' 40 procent van de Nederlanders elke dag met kantoor, een derde zegt op vakantie gewoon door te werken. Professor-emeritus Luc Chalmet van de UGent en de Universiteit van Antwerpen schreef een boek over e-mailgebruik onder de titel "Mijn inbox is vol". Hij spreekt over 81% van de mensen die tijdens de vakantie of na het werk mails checkt, en ongeveer de helft nog na 23u 's avonds. Tien procent leest zijn mails zelfs tijdens huwelijksfeesten, kerkdiensten en begrafenissen. Alle onderzoeken leiden tot dezelfde conclusie: na de werktijd toch met je job bezig zijn, zorgt voor stress, oververmoeidheid en brengt ons uit balans.

Theorie versus praktijk

"We weten dat we vrij zouden moeten nemen, maar in de praktijk werken we vaak door", legt Toon Taris uit aan de Nederlandse krant Tubantia. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. "Het is echt beter om je los te maken van het werk. Dat zorgt voor nieuwe energie, nieuwe ideeën en je kunt er tegenslagen beter door verwerken." Het helpt daarnaast om fysiek bezig te zijn en familie en vrienden te zien, want wie blijft doorwerken vergroot de kans op een burn-out, gaat Taris verder. "Dat is de theorie. In de praktijk blijven zelfstandigen de mail in de gaten houden uit angst om een mooie opdracht te missen."

Onbereikbaar zijn

De psycholoog raadt aan om - ondanks die angst om kansen te missen - toch echt even de knop helemaal uit te draaien tijdens vakantie of enkele dagen vrij. Heb je hier moeite mee? Pas dan deze tips toe om er even helemaal tussenuit te zijn.

- Stel een automatisch antwoord in

Laat je mailcontacten weten dat je een tijdje niet bereikbaar bent, zodat je met een gerust hart van je vakantie kan genieten. Stel een automatisch antwoord in voor je werkmails waarin je duidelijk vermeldt tot wanneer je afwezig bent. Zo weet iedereen die jou wil contacteren dat het een tijdje kan duren voor ze een antwoord krijgen.

- Geef een contactpersoon op

Sommige zaken kunnen nu eenmaal niet wachten tot jij helemaal bent uitgerust van je vakantie. Geef daarom jouw verantwoordelijkheid even door aan een collega, terwijl jij van vakantie geniet. Zet in je automatisch antwoord de contactgegevens van een collega die wel aan het werk is en hen verder kan helpen.

- Schakel meldingen uit

Komen je werkmails normaal gezien op je smartphone binnen? Zet de meldingen dan uit of verwijder de mailbox even helemaal van je toestel gedurende de vakantie. Zo is de verleiding kleiner om 'toch snel even te kijken'.

- Voel je niet onder druk gezet

Leert een gesprek aan de koffieautomaat dat jouw collega's wél regelmatig hun mails checken tijdens vrije dagen? Stuurt jouw baas zelfs e-mails vanop huwelijksreis in Curaçao? Mooi voor hen, maar dat wil niet zeggen dat jij hetzelfde moet doen. Het is hun keuze om op vakantie wel met het werk te willen bezig zijn, net zozeer als het jouw keuze is om dat niet te doen. Eens je ermee begint, gaan jouw collega's er vanuit dat jij altijd bereikbaar bent. Stel voor jezelf (en anderen) duidelijk grenzen.

- Opgelet voor andere kanalen

Die mailbox kan je misschien nog net negeren, maar wat als collega's via sms, Facebook en WhatsApp vragen beginnen stellen? Wil je echt je grenzen bewaken, dan zit er niets anders op dan duidelijk te maken dat je niet via die kanalen gestoord wil worden tijdens je vrije dagen. Vraagt jouw functie bijna om een constante bereikbaarheid, dan kan je eventueel afspreken dat je telefonisch te contacteren bent bij heel dringende gevallen. Maar let er ook hier op dat je de grenzen duidelijk bewaakt, en formuleer op voorhand wat jij als "dringend" beschouwt.