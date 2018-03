Slimme Nederlandse app helpt kinderen met down en autisme praten TVM

02 maart 2018

15u44

Bron: RTL 2 Psycho Kinderen met het syndroom van down of autisme hebben vaak moeite met spreken, of weten niet goed hoe ze hun emoties moeten uiten. Met de Nederlandse app Proloquo2Go kunnen ze aan de hand van een beeldend stripverhaaltje laten weten wat ze voelen of willen, zonder daadwerkelijk te moeten praten of lezen.

Proloquo2Go komt uit de stal van het Amsterdams bedrijf AssistiveWare. De 49-jarige oprichter David Niemeijer vertelt aan RTL Z dat hij op het idee van de app kwam toen een goede vriend een dwarslaesie (een beschadiging van het ruggenmerg, red.) kreeg en tot aan zijn nek verlamd was. Niemeijer wilde een programma ontwikkelen waarmee zijn vriend toch nog zijn Apple-computer kon blijven gebruiken. Uiteindelijk besloot hij zich fulltime bezig te houden met software ontwikkelen om mensen te helpen communiceren.

De iPad-app Proloquo2Go is het belangrijkste product van Niemeijer en zijn twintigkoppig team. Daarmee kun je met stripfiguurtjes en aangepaste knoppen zinnen vormen. De woorden worden telkens uitgesproken zodat je zonder te lezen een zin kunt maken. Als je zin eenmaal af is, kun je die laten voorlezen door de iPad. ‘Mijn leeftijd’ wordt bijvoorbeeld uitgebeeld door een verjaardagstaart met een vraagteken boven. ‘Mijn adres’ is dan weer een postbrief met een rode cirkel rond het adres. Je kunt de cartoons ook vervangen door eigen getekende dingen of foto’s en je kunt woorden toevoegen.

“Mensen met autisme hebben bijvoorbeeld vaak last met praten als ze zich in een stressvolle situatie bevinden. Of ze worden boos uit het niets, en met de app kunnen ze dan vertellen wat hen dwars zit. Eén van onze volwassen gebruikers vertelde dat hij met onze app voor het eerst een goed telefoongesprek met zijn ouders kon voeren,” vertelt Niemeijer.

De stemmen in Proloquo2Go zijn dan ook zo opgenomen dat ze elk woord kunnen uitspreken. “Dat werkt op dezelfde manier als dat gebeurt met de stem in een gps,” vertelt hij. Twee Nederlandse kinderen hebben de stemmen ingesproken, “zodat een gesprek natuurlijker aanvoelt”. Naast bestaande woorden zijn ook geluiden als ‘vroem vroem’ en dierengeluiden opgenomen, zodat een kind kan antwoorden op de vraag ‘wat voor geluid maakt een hond’ bijvoorbeeld.

De app is al langer in Amerika beschikbaar en is daar bijzonder succesvol. Hij werd pas onlangs in Nederland en België gelanceerd. Deze vernuftige technologie gaat helaas wel gepaard met een stevig prijskaartje. Proloquo2Go kost € 279,99 euro en is beschikbaar in de App Store.