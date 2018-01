Slecht in parkeren? Steek het op je sterrenbeeld! Studie linkt horoscoop aan je rijkunsten ND

31 januari 2018

17u06 9 Psycho Staat jouw talent achter het stuur in de sterren geschreven? Volgens een nieuw onderzoek van een verzekeringsbedrijf in samenwerking met astrologe Debbie Frank wel. Zij ondervroegen 2.000 motorrijders naar hun rijstijl en sterrrenbeeld, om zo patronen te ontdekken. Stier? Dat verklaart waarom je slecht bent in parkeren. Leeuwen drukken dan weer graag stevig het gaspedaal in.

Welk sterrenbeeld is het meest geneigd een ecologische auto te kopen, wie zijn de slechtste en de beste chauffeurs en welk teken van de dierenriem heeft het meeste moeite met parkeren? Het klinkt onwaarschijnlijk, maar volgens een enquête van een Amerikaans verzekeringsbedrijf voor auto's in samenwerking met de celebrity astrologe Debbie Frank, kan je het aflezen aan iemands sterrenbeeld. Op basis van een ondervraging bij 2.000 motorrijders, maakten zij de volgende bestuurders-horoscoop. Ben jij het ermee eens?

RAM (21 maart - 19 april)

Onbeleefde bestuurders: Een Ram heeft het minst de neiging om beleefd te zijn tegenover andere bestuurders. Bijna één derde (28%) houdt geen rekening met andere weggebruikers. Volgens Debbie Frank komt dit doordat ze weinig toegeeflijk zijn.

Opvallende wagens: Als je een Ram bent, dan hecht je veel belang aan statussymbolen - waaronder ook een auto. Eén vierde van de ondervraagde Rammen vonden het belangrijk om een mooiere motor te hebben dan hun vrienden of familie. Een Ram is dan ook het meest competitieve teken van de dierenriem.

Leuk detail: Rammen geven het vaakst een bijnaam aan hun wagen. Ook zullen zij het vaakst per ongeluk hun wagen open laten.

STIER (20 april - 20 mei)

Slechtste bestuurders: Volgens de gegevens van het verzekeringsbedrijf hebben zij de grootste kans om een schadeongeval te veroorzaken.

Slechtste parkeerders: Stieren zijn het slechtst in parkeren, met meer dan één op de vier bestuurders die toegeeft dat ze altijd wel iets raken bij het parkeren. Volgens Debbie is het te verklaren doordat ze koppig zijn en niet snel de makkelijkste weg nemen.

TWEELINGEN (21 mei - 20 juni)

Kalm en berekend: 19% procent van de Tweelingen uit de ondervraging heeft nog nooit te maken gehad met verkeersagressie.

Eerste keer geslaagd: 57% van de bestuurders slaagde vanaf de eerste keer in het rijexamen.

Betrouwbaar: Tweelingen zijn één van de betrouwbaarste bestuurders die er zijn. Ze zullen zich aan hun rechten en plichten houden. Nadeel is dat ze zich zelf kunnen moeien met andere bestuurders en liever zelf het stuur vasthouden.

KREEFT (21 juni - 22 juli)

Beste parkeerders: Kreeften hebben het meeste vertrouwen bij het parkeren, waarbij 61% aangeeft nooit te worstelen met het perfect passen in een plekje. Volgens Debbie komt dit doordat ze voorzichtig zijn van nature en hun auto als een tweede huis of zelfs huid beschouwen.

LEEUW (23 juli - 22 augustus)

Snelle bestuurders: 37% van de Leeuwen gaat over de maximaal toegelaten snelheid. Leeuwen denken dat ze de leeuwenkoning van de weg zijn en dat de snelheidsbeperkingen voor hen niet gelden, vermoedt Debbie.

Eerste keer geslaagd: Het competitieve karakter van Leeuwen zorgt ervoor dat ze van de eerste keer slagen voor hun rijexamen.

MAAGD (23 augustus - 22 september)

Ecologisch verantwoord: 72% van de ondervraagde Maagden beweert dat ze een auto met elektrische motor zouden kopen. Maagden zijn ook bewust bezig met hun ecologische voetafdruk, aldus Debbie.

Gek op autorijden: 79% van de Maagden is er dol op om achter het stuur te zitten.

Praktische kopers: Ze houden dan wel van autorijden, dat wil nog niet zeggen dat ze zomaar diep in de buidel tasten. 97% van de Maagden verkiest comfort boven uiterlijk als het om hun auto gaat.

WEEGSCHAAL (23 september - 22 october)

Agressieve bestuurders: Weegschalen zitten sneller op hun paard dan in de auto, in tegenstelling tot wat hun kalme uiterlijk doet vermoeden. Maar liefst 1 op 10 geeft aan wel eens over de rooie te gaan in het verkeer. Volgens Debbie komt dat omdat ze snel hun geduld verliezen wanneer hen onrecht wordt aangedaan.

Ecologisch verantwoord: Net zoals Maagden kiest 72% voor een groene rijstijl. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met hun bewondering voor de schoonheid van de planeet, die ze absoluut zo willen houden.

SCHORPIOEN (23 oktober - 21 november)

Beste bestuurders: Schorpioenen moeten het minst vaak beroep doen op hun autoverzekering. Niet verwonderlijk, vindt Debbie. ze zijn immers erg intuïtief, voelen situaties goed aan en nemen vervolgens een berekende beslissing.

Kiezen voor tweedehands auto's: Een dure BMW of Audi? Niets voor een Schorpioen. 91% geeft helemaal niets om hoe hun auto eruit ziet. Meer nog: 88% zou zelfs nooit overwegen een dure sportwagen te kopen. Dat komt volgens Debbie omdat ze meer bezig zijn met innerlijke kracht dan uiterlijke status.

BOOGSCHUTTER (22 november - 21 december)

Beleefde bestuurders: Maar liefst 84% van de Boogschutters is erg hoffelijk in het verkeer. Ze zijn van nature dan ook erg kalm en relaxed, en dat kunnen we doortrekken naar hun rijstijl.

Veiligheid boven: Ze zijn niet alleen beleefd, Boogschutters zijn ook het minst vaak het slachtoffer van autodiefstal. Volgens Debbie komt dat door hun goede karma - ze omringen zichzelf immers graag met positieve energie - maar we durven te wedden dat ze ook gewoon zelden vergeten hun auto op slot te doen.

STEENBOK (22 december - 19 januari)

Pietjes precies: Van een zware voet zal je een Steenbok zelden kunnen beschuldigen. Ze zijn immers erg nauwkeurig, en zullen dan ook zelden de snelheidslimiet overschrijden. Maar liefst de helft onder hen zegt nooit sneller te rijden dan toegestaan.

Minst groen: Ze zullen dan wel zelden slachtoffers maken door een snelle rijstijl, de planeet zullen ze er ook niet mee redden. Steenbokken zijn het minst eco-minded, en gaan dan ook niet bewust op zoek naar een auto met lage CO2-uitstoot. Vertrouwen en veiligheid draagt dit sterrenbeeld hoger in het vaandel, aldus Debbie.

WATERMAN (20 januari - 18 februari)

Rijexamen overdoen: Maar liefst 1 Waterman op de 3 heeft drie of meer pogingen nodig om zijn of haar rijbewijs te halen. Hoe dat komt? Omdat ze zo snel afgeleid zijn, zegt Debbie.

Geen bob: Iets te diep in het glas gekeken om zelf nog naar huis te rijden? Reken dan maar niet op een Waterman. Dit sterrenbeeld is zelden bob, en dat omdat ze nogal egoïstisch kunnen zijn.

Vuilniswagen: Ze lopen er niet achter, maar rijden er wel in rond. De auto van een Waterman is doorgaans niet de properste die je al zag. Maar liefst 1 op de 5 maakt zijn/haar auto minder dan twee keer per jaar proper.

Alle kleuren: Die rommel binnenin maken Watermannen ruimschoots goed met een vrolijk kleurtje langs de buitenkant. Maar dan 10% verkiest een knalpaarse auto, en 7% ziet het liefst een gele auto. Niet zo gek, aangezien Watermannen vrij flamboyant zijn en graag opvallen, vertelt Debbie.

VISSEN (19 februari - 20 maart)

Properste auto's: Twee derde van de Vissen gaat minstens 1 keer per maand met schoonmaakmiddel in zijn of haar auto tekeer. Vissen hebben dan ook een aangeboren voorkeur voor hygiëne en propere ruimtes, verklaart Debbie.

Status: Zie je een Ferrari, Bentley of ander schoon op vier wielen? Dan is de kans groot dat de eigenaar tussen 19 februari en 20 maart werd geboren. Dit sterrenbeeld hecht het meeste belang aan een mooie auto en zou geen nee zeggen tegen een dure sportwagen. Debbie: Vissen willen ontsnappen aan de banale realiteit, en kiezen daarom graag voor flashy auto's.