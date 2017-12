Slecht humeur? Eet dit om er vanaf te komen Nadine Stolk

Iedereen heeft wel eens een dag waarop het allemaal niet zo lekker verloopt. Dit wordt door vele factoren beïnvloed, maar wist je dat het voedsel dat je binnenkrijgt hier een grote rol in speelt? De volgende voeding vrolijkt je weer op.

Chilipeper

Hoewel niet iedereen gaat stralen bij de gedachte aan chilipeper, schijnt dit toch een oppepper te zijn voor je humeur. Onze hersenen maken endorfine aan om het lichaam te kalmeren zodra we de stof capsaïcine binnenkrijgen. Capsaïcine is de stof die chilipeper pittig maakt. Door heel pittig eten kun je zelfs een euforisch gevoel krijgen.

Zalm

Volgens verschillende studies is er een verband tussen depressie en een gebrek aan omega-3 vetzuren. Belangrijk dus om genoeg omega-3 vetzuren binnen te krijgen. Laat het eten van zalm daar nu net een goede manier voor zijn.

Walnoten

Walnoten zitten vol met serotonine. Dit is een stofje waardoor je je vrolijk voelt. Heb je een dip? Handje walnoten en weer door!

Avocado

Net zoals in zalm, zit er ook in avocado veel omega-3. Niet zo'n trek in een visje? Zo heb je altijd nog een optie achter de hand. Of helemaal goed: combineer de twee.

Chocolade

Maar natuurlijk, hoe kan het ook anders. Je kunt je daadwerkelijk gelukkiger voelen na het eten van chocolade. Dit komt door de anandamide die hierin zit. Dit is een neurotransmitter met hetzelfde effect als THC, oftewel het werkzame bestanddeel in marihuana.