Slaapspecialist: “Je slaapt met dit weer beter met een ventilator of airco” TVM

27 juli 2018

18u11

Bron: RTL 0 Psycho Van met een airco aan slapen zou je hoofdpijn krijgen en een ventilator leidt dan weer tot verkoudheden. Klinkklare onzin vertelt slaapspecialist Monique Vlak aan RTL. Je slaapt volgens haar alleen maar beter als het fris is in je slaapkamer.

Monique Vlak is neuroloog en slaapspecialist in het Haaglanden Medisch Centrum. Aan RTL legt ze uit dat het allemaal draait om onze eigen kerntemperatuur, en niet de temperatuur in je slaapkamer zelf. “Je kerntemperatuur moet dalen om in slaap te vallen. Dan kun je doen door de omgeving koeler te maken, zodat je eigen lichaamstemperatuur daalt. Of je kunt je kerntemperatuur bewust doen stijgen, zodat deze daarna weer daalt.”

Dat kun je bewerkstelligen door een airco of ventilator te gebruiken. En hoe koud je die zet, maakt volgens haar niets uit voor je gezondheid. “Het gaat echt niet plots ijskoud worden in je slaapkamer, de lucht wordt juist misschien een beetje droger.” Wel maakt een airco of ventilator natuurlijk lawaai, dus wie daar gevoelig aan is, kan er wel minder goed door in slaap vallen. Maar op de gezondheid heeft het geen negatief effect, laat Vlak nog weten.

Allergieën

Zoals we gisteren al schreven, is het alleen wel belangrijk om de bladen van de ventilator goed af te kuisen. Die kunnen allergiesymptomen namelijk verergeren omdat ze veel stof opvangen. Gelukkig geldt dat alleen voor diegenen die last hebben van allergieën of astma. Ook je airco maak je best af en toe schoon voor dezelfde reden.

Warm bad

Een andere optie is volgens Vlak voor het slapengaan een warm bad nemen omdat je kerntemperatuur daarna vanzelf daalt. "Al denk ik niet dat veel mensen daar nu zin in hebben."