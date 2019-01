Slaapsms’en: een technologische nachtmerrie Margo Verhasselt

02 januari 2019

16u58

Bron: Hello Giggles, Bustle 1 Psycho Deel jij ook het bed met je gsm? Een nieuwe studie van de Villanova University die gepubliceerd werd in the Journal of American College Health, maakt duidelijk dat we ons digitaal lief beter uit bed schoppen. Sleep texting, ofwel: sms’en in je slaap is een probleem dat ook overdag nog gênante gevolgen krijgt.

We zijn zo gewoon geraakt aan het trillen of geluidje van onze gsm dat we zelfs in onze slaap naar het toestel grijpen en in ons onderbewustzijn antwoorden op berichtjes. De studie ondervroeg studenten aan twee verschillende universiteiten, een kwart van hen gaf aan slecht te slapen en af en toe te sms’en in hun slaap.

We stuurden allemaal ooit wel al eens een sms als we te diep in het glas gekeken hadden, met als resultaat: heel wat schaamte de volgende dag. Maar slaapsms’en werkt anders. “Slaapsms’en komt voor wanneer iemand antwoordt op een bericht of een sms stuurt wanneer hij of zij nog slaapt. Het geluid dat de gsm maakt, geeft aan dat de persoon een bericht heeft en maakt de persoon vervolgens deels wakker. Waarna die gaat reageren op het berichtje. Deze actie kan enkele keren plaatsvinden tijdens de slaapcyclus en dat heeft een impact op de slaapkwaliteit”, wordt geschreven in the Journal of American College Health.

Meestal zijn de berichtjes vrijwel onverstaanbaar en eerder gênant dan gevaarlijk, maar het probleem is in de eerste plaats dat ze verstuurd worden. Net zoals eten, rijden, wandelen of andere taken uitvoeren in je slaap, kan dit erop wijzen dat je niet genoeg of op de foute manier slaapt. “We zijn als maatschappij extreem afhankelijk van onze gsm’s. We bevinden ons voortdurend in de aanwezigheid van blauw licht en dat verstoort onze nachtrust”, legt Dr. Alison Kole, slaapspecialist, uit aan lifestylewebsite Bustle. Ze voegt daar nog aan toe dat slaapsms’en wel gevaarlijk kan zijn. Denk: een boze sms over je baas aan je baas.

Vrouwelijke studentes zouden dubbel zo vaak sms’en in hun slaap dan mannen. 72% van de slaap sms’ers gaf aan niet te herinneren dat ze in hun slaap iemand gesmst hadden.