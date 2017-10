Slaap jij nog met een knuffeldier? Je bent niet alleen ND

Bron: Today 0 Psycho Kruip jij niet (alleen) met je geliefde tussen de lakens, maar is er ook nog steeds een plekje gereserveerd voor jouw favoriete teddybeer? Niets om je over te schamen. Het fenomeen krijgt van psychologen de naam “overgangsobject”, en helpt ons een gevoel van veiligheid te geven.

In elke volwassene schuilt stiekem een kind, waar je misschien iets te concreet achter komt als je plots een knuffeldier in het bed van één van je volwassen vrienden aantreft. Een enquête van Best Mattress Brand bij 2.000 Amerikanen wijst uit dat maar liefst 37,5% van de ondervraagden nog in het gezelschap van een knuffel in bed kruipt. Voor 29,4% procent is dat specifiek een teddybeer, 28% houdt een plekje over voor een speciaal dekentje. Het zijn vooral millenials (16%) die geborgenheid zoeken bij een niet-levend wezen, in mindere mate generatie X (8%) en de babyboom-generatie (2%).

Overgangsobject

De psychologie noemt deze accessoires waarmee we in bed kruipen "transitional objects" oftewel overgangsobjecten. We grijpen terug naar comfortabele spullen uit onze kindertijd, wat ons een gevoel van veiligheid geeft. We zien het vaak bij jongvolwassenen die bijvoorbeeld starten met een studie of aan een eerste job beginnen. Volgens psychologen is er niets ongewoons aan en is er geen enkele reden om die knuffelbeer uit schaamte naar de zolder te verbannen.

De knuffelcollectie van Amy Schumer

Eén van de bekendste fans van slapen met knuffeldieren is ongetwijfeld comédienne en actrice Amy Schumer. Zij biechtte vorig jaar in de Ellen DeGeneres-show op dat ze met een verzameling van zes knuffeldieren slaapt. Haar toenmalige vriend was niet bepaald fan van dat extra gezelschap in bed. "Hij vond het absoluut niet schattig en zelfs vies," aldus Amy.