Singer-songwriter Jasper Erkens (27) verkiest de laatste uren van de dag: “Ik blijf op tot ik stikkapot ben, dan ben ik het creatiefst” Sylvia Van Driessche

28 september 2020

09u34

Bron: NINA 0 Psycho Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: de jonge singer-songwriter – je kent ongetwijfeld zijn cover van ‘Crazy’ van Gnarls Barkley nog – Jasper Erkens (27). “Terwijl ik muziek maak, jaagt mijn vriendin op vleermuizen”

Wie is hij?

• 27 jaar (geboren op 1 oktober 1992)

• werd op zijn 15de tweede in Humo’s Rock Rally en ging daarna muziek studeren in de befaamde The BRIT School in Londen

• is vier jaar samen met de Italiaanse Giulia

• True Love, de tweede single van Jaspers derde album, is nu uit

“Ik heb al tien jaar geen televisie. Ik woonde eerst vijf jaar in Londen, en nu al bijna vijf jaar in Amsterdam. Een televisie heb ik nooit in huis gehaald. Het zal wel iets te maken hebben met mijn ritme. Wanneer de meeste mensen op hun sofa kruipen, voel ik me net fris worden. Doorheen de dag maak ik plannen, maar het is pas ’s avonds dat ik ze ook begin uit te voeren. Meestal betekent dat in mijn thuisstudio kruipen en muziek maken.”

“Ik doe alles, van begin tot einde: schrijven, zingen, opnemen. Mijn studio is een zolderkamer in een oud gebouw in Amsterdam-West. Een dure studio met panelen vol knoppen heb je vandaag niet meer nodig. Momenteel verdiep ik me in jazz, en dankzij filmpjes op YouTube kan er op elk moment een leraar tegenover me zitten. Helemaal gratis. Eender welke droom je hebt, er is altijd wel iemand die er online filmpjes over post. Geweldig vind ik dat.”

“Terwijl ik muziek maak, jaagt mijn vriendin Giulia op vleermuizen. Ze is naturologe en gaat ’s avonds op stap met een sonarsysteem dat aangeeft waar zich vleermuizen bevinden. In Nederland zijn vleermuizen beschermde dieren. Concreet wil dat zeggen dat, als je daar een huis wil verbouwen, je eerst moet checken of er geen vleermuizen in wonen. Anders mag je wachten met verbouwen tot alle vleermuizen uit zichzelf weer vertrekken. Die beestjes hebben geen al te goede reputatie, niet alleen door corona maar ook door alle vampierenverhalen, maar ze zijn superinteressant. Ik heb een stukje van Giulia’s opgenomen vleermuizengeluiden gebruikt in ‘Stranding’, een van mijn nieuwe songs.”

“Giulia is net als ik een nachtmens; we matchen wel. Momenteel moet ze nog in Haarlem wonen voor haar job, maar wie weet trekken we binnenkort samen naar België. Vandaag waren we allebei in Gent, en het voelde als een test. Zijn vleermuizen bij ons ook geen beschermde diersoort?”

Creatieve ingevingen

“Doordat je vooral ’s avonds optreedt en leeft, kan het er al eens hard aan toegaan onder artiesten. Drinken kan al snel escaleren. Artiesten zoeken graag het gevaar op, dat maakt de job net zo leuk. Het cliché van de artiest is waar. (lacht) Het is ook typisch voor een artiest om aan de werkelijkheid te willen ontsnappen om de creativiteit op te zoeken. Nu ik niet kan optreden, is laat gaan slapen voor mij ook een manier om mijn creativiteit op te wekken. Ik blijf graag op tot ik stikkapot ben, want net voor ik in slaap val, ben ik soms op mijn creatiefst. Dan krijg ik de raarste ideeën, die ik allemaal opschrijf. ’s Morgens bij de koffie valt dat al eens tegen, maar soms zitten er ook pareltjes tussen die teksten. Ik geloof stellig dat er een vloeistof in ons brein loskomt vlak voor het dromen, die – als je geluk hebt – zorgt voor de meest creatieve ingevingen.”

“Ik heb het met collega-muzikanten wel eens over het drama dat corona is voor onze sector, maar langer dan twee minuten duurt dat niet. Daarna willen we weer uit de werkelijkheid ontsnappen en de creativiteit opzoeken. Ik kan alleen hopen dat het volgende festivalseizoen gespaard blijft van corona, maar ik gok dat er heel wat mooie muziek zit aan te komen.”

(Lees verder onder de foto.)

Voorprogramma van Adele

“De avond dat ik het voorprogramma deed van Adele, veranderde mijn leven. Vele mensen hoorden intussen over mijn link met Adele en denken dat ik een hele tournee met haar heb afgewerkt, maar ik heb haar maar één keer ontmoet. Ik had pas de dag zelf de vraag gekregen of ik haar voorprogramma wilde doen in de AB Club in Brussel. Dat was net voor haar grote doorbraak. Ze hoorde me bezig op het podium en kwam achteraf enthousiast op me af. ‘OMG, je bent zo schattig!’, zulke dingen. Maar ze zei ook: ‘Jij zou naar The Brit School in Londen moeten gaan!’ Dat is me bijgebleven en dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Een geweldige ervaring, ik woonde al alleen in Londen op mijn zeventiende. Het eerste jaar woonde ik nog bij een gastgezin, maar daarna volledig zelfstandig.”

“Ik herinner me van die avond ook nog dat Adele haar broek scheurde tijdens de soundcheck en dat ze de rest van de avond zittend op een kruk is blijven zingen. Het podium afgaan deed ze ook met achterwaartse passen. En voor het opgaan was ze nog zo zenuwachtig dat ze moest overgeven in de vuilnisbak. Ik kan me alleen maar afvragen onder hoeveel stress ze nu staat, nu de hele wereld op haar wacht.”

Lees ook:

Actrice Belinda Voorspoels-Mercedes kiest voor l’heure bleue van de morgen: “Ik geniet van mijn rustige ochtenden. Die had ik niet als kind”

Axel Daeseleire is een nachtraaf: “Soms ga ik ’s nachts fietsen door Antwerpen, dan kan ik pas echt nadenken” (+)

Vroege vogel Julie van den Steen: “Ik háát mensen die snoozen” (+)