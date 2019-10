Exclusief voor abonnees Sep: "Elke dag denk ik aan meisje van 3 dat ik heb doodgereden” Annick Grobben

15 oktober 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Psycho Sep Van Loo uit Lichtaart was 21 toen hij acht jaar geleden in Olen een kleutertje van 3 doodreed. En al was hij niet in de fout, hij voelt de impact van het dodelijke ongeval nog dagelijks. "Ik leef met een gat in mijn hart dat nooit nog opgevuld zal geraken", aldus de Kempenaar, die in 'Make Belgium Great Again' op VTM pakkend getuigde over het drama. Zijn doel: chauffeurs aansporen om niet - nóóit - te sms'en achter het stuur, om zich niet - nóóit - te laten afleiden tijdens het rijden.

"Het was een tragisch ongeval dat hem zal tekenen voor de rest van zijn leven." Profetische woorden van Jo Van Loo in de krant van 4 juni 2011, drie dagen nadat zijn zoon Sep - toen 21 - in de Olense Stationsstraat een kleuter had doodgereden. "Mijn zoon heeft het slachtoffertje nog recht in de ogen gekeken, dat beeld zal voor de rest van zijn leven op zijn netvlies staan", zei de vader ook nog. Hij heeft gelijk gekregen. "Er zijn acht jaar verstreken sinds ik dat meisje heb doodgereden, er is geen dag geweest dat ik niet aan haar heb gedacht", vertelt Sep, werkzaam als mechanieker en sinds vorig jaar gehuwd. "En al word ik 90 jaar, dan nog zal ik elke dag aan dat kleutertje hebben gedacht."

