Selena Gomez richt fonds op om mensen met mentale problemen te ondersteunen Nele Annemans

26 juli 2020

09u47 0 Psycho Selena Gomez heeft haar mentale problemen nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo is de 28-jarige zangeres altijd erg open geweest over de angsten en depressieve gevoelens waar ze al jaren mee kampt. Om anderen te helpen, richt Gomez met haar nieuwe beautylabel Rare Beauty nu een fonds op voor mensen die nood hebben aan mentale ondersteuning.

Bij de aankondiging van de lancering van haar beautymerk Rare Beauty in februari vertelde Selena Gomez dat ze dat vooral deed met één doel: het idee rond het schoonheidsideaal veranderen zodat vrouwen meer van zichzelf leren te houden.

“Het is niet alleen een merk, het is een levensstijl”, vertelde Gomez daar toen over. “Veel te veel mensen voelen zich gevangen door onrealistische verwachtingen die onmogelijk te verwezenlijken zijn. Rare Beauty gaat over het accepteren van wie je bent en het vinden van de schoonheid in je onvolkomenheden. Ik wil niet meer perfect zijn, ik ben gewoon mezelf. Zeldzame schoonheid gaat niet over hoe andere mensen je zien, maar over hoe je jezelf ziet.”

100 miljoen dollar

En dat het menens is, blijkt uit de meest recente Instagrampost van het beautymerk. Zo kondigde de 28-jarige zangeres aan dat Rare Beauty het Rare Impact Fund lanceert. “Ons doel met het Rare Impact Fund is om de komende 10 jaar 100 miljoen dollar (omgerekend bijna 86 miljoen euro nvdr.) in te zamelen voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, met de nadruk op achtergestelde gemeenschappen.”

Hoe ze dat gaat doen? Zodra Rare Beauty officieel gelanceerd is, wordt één procent van de verkoop aan het fonds gedoneerd en ook het geld dat ze krijgt van sponsors gaat rechtstreeks naar het Rare Impact Fund.

“Ik ben zo dankbaar dat ik omringd word door een team dat er samen met mij in geslaagd is om het Rare Impact Fund te lanceren”, vertelt Gomez over haar nieuwe initiatief in een verklaring. “Sinds de oprichting van het merk zijn we op zoek gegaan naar een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap. Daarbij wilden we vooral mensen die nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg ondersteunen. Zo willen we met Rare Beauty uiteindelijk verwezenlijken dat mensen zich minder eenzaam voelen in de wereld en weer meer verbonden voelen met elkaar.”