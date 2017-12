Seks, piekeren en meer verrassende dingen die je beter in je agenda inplant ND

13u32

Bron: PureWow 0 thinkstock Psycho We maken bewust tijd vrij om onze boodschappen te doen, en ook een afspraak met vriendinnen wordt zorgvuldig op een tijdstip in je agenda genoteerd. Maar wist je dat je ook productiever, rustiger en creatiever kan worden als je voor deze vier dingen af en toe een vast uur in je weekschema reserveert?

Even helemaal niks doen

CEO van LinkedIn Jeff Weiner plant twee uur "mijmertijd" per dag in. Oprah Winfrey begint aan haar ochtend door minstens tien minuten in een stoel te zitten en voor zich uit te kijken. De CEO van het succesvolle brillenbedrijf Warby Parker calculeert 90 minuten per dag in om "niets te doen". Je hebt er geen app voor nodig, je hoeft het zelfs geen meditatie te noemen. Het punt is juist dat je het geen naam geeft. Blijf waar je bent, doe even helemaal niks en laat gedachten die in je opkomen vanzelf passeren.

Seks

Seks is leuk, het ontspant en zorgt ervoor dat jij en je partner een goede band met elkaar onderhouden. Alleen durven drukke schema's en vermoeidheid wel eens roet in het eten te gooien. Het klinkt totaal niet romantisch en zelfs zakelijk om seks in te plannen op een vast moment in de agenda, maar volgens klinisch psycholoog Dr. Samantha Rodman is het toch een aanrader. "Je hoeft niet specifiek te zijn. 'Vrijdag seksdag, zelfs als ik heel moe ben' werkt voor weinig koppels. Wel kan je bijvoorbeeld als doel stellen: ik neem initiatief als de kinderen hun dutje doen, in het weekend of op een ander moment waarop we even tijd met twee hebben. Hoe breder de tijdspanne, hoe minder druk erop komt te liggen." Meer tips voor ingeplande seks lees je hier.

Piekeren

We schreven het al in onze tips om productief te piekeren: een vast moment inplannen om te piekeren, zorgt ervoor dat je makkelijker tot een oplossing komt. “Piekeren is zoals een vloeistof,” legt psychologe Sarah Kate McGowan uit. “Het zal de plaats innemen die je het geeft, dus het is belangrijk dat je er een limiet op zet.” Belangrijk daarbij is dat je ervoor zorgt dat het piekeren geen invloed heeft op je nachtrust, en dat je het zo ver mogelijk weghoudt van het moment waarop je in slaap probeert te vallen. Plan daarom elke dag een specifiek moment in - idealiter op hetzelfde moment en op dezelfde plek - om te focussen op je muizenissen.

Quality time met de kinderen

Psychiater en co-auteur van The Overscheduled Child Dr. Alvin Rosenfeld adviseert dat ouders genoeg tijd met de kinderen zouden moeten inplannen waarbij je niks concreets gaat doen. Breng tijd door met je kinderen, zonder een specifieke activiteit of doel voor ogen. Van de scouts naar de muziekschool tot de tekenles: het schema van een kind zit soms zo volgepropt dat niet alleen jij (de chauffeur) maar ook zij er moe van worden. Plan bewust tijd in - van een vijftal minuten tot een uur per dag, afhankelijk van wat haalbaar is - waarin jullie tijd maken voor elkaar, zonder dat je daarom het huis moet uit gaan.