Sara Leemans, de vrouw achter het hilarische socialmedia-account ‘Dansaertvlamingen’: “We vinden onszelf zo speciaal, maar apen elkaar de hele tijd na”

Psycho Sara Leemans (30) mocht zichzelf jarenlang Dansaert-Vlaming noemen. Het appartement dat ze deelde met twee roomies lag in de ‘authentieke’ Kartuizerstraat en je trof haar weleens aan op het terras van De Markten, alwaar ze stijlvol nipte van een flat white. Sinds twee jaar is het al even hippe Groene Kwartier in Antwerpen haar thuishaven. Hier doet ze inspiratie op voor haar satirisch socialmedia- account ‘Dansaertvlamingen’. Op dat platform zet ze zichzelf en haar generatie lieflijk te kijk via fake typetjes die veel verder dan de Dansaertbuurt voor herkenbaar gegniffel zorgen. Voor NINA schrijft ze voortaan een wekelijkse rubriek.

“Ik heb het lang moeilijk gehad met dertig worden. Fuck zeg, nu moet het allemaal gaan gebeuren. Maar nu ik dertig ben, heb ik vrede met mijn leeftijd. Dat het erg hard gaat met ‘Dansaertvlamingen’ heeft daar misschien wel iets mee te maken. Drie jaar geleden ben ik met het account begonnen, uit verveling. Het bedenken van herkenbare situaties en typetjes was bezigheidstherapie tijdens een 9-to-5-job. Ik herinner me nog hoe ik die eerste posts aan een collega liet zien, zonder erbij te vertellen dat ik erachter zat. Hij vond het helemaal niet grappig. Ondertussen ben ik mij ervan bewust dat niet iedereen de dubbele laag humor doorheeft. Het valt me ook op dat een heleboel mensen niet begrijpen dat het eigenlijk over hen gaat (lacht). Andere reacties waren gelukkig positief. De Brusselse radiopresentatrice Lisa Smolders deelde mijn posts en zo zijn mijn verhalen een eigen leven gaan leiden.”

Zelfrelativering

“Rondom mij zag ik een heleboel grappige situaties die niemand anders benoemde. Millennials die zichzelf selfmade noemen maar wiens ouders opdraaien voor de kosten van hun designerloft. Hipsters die prat gaan op hun lage ecologische voetafdruk, maar op vrijdagnacht bij McDonalds belanden. Jonge mensen die strijdlustig pleiten voor het verbannen van ‘gender’ maar even later een uitnodiging sturen voor een genderrevealparty.”

“Enerzijds wil ik mensen doen lachen, anderzijds wil ik subtiel de inconsequenties en oppervlakkigheden – eigen aan deze gegoede middenklassers – aankaarten. We hechten zoveel belang aan ons imago en we praten elkaar voortdurend dingen aan waarvan we denken dat we ze nodig hebben om gelukkig te zijn. We vinden onszelf zo speciaal, maar we apen elkaar de hele tijd na. We weten amper nog wat we écht mooi vinden. Ik wil er met deze uitvergrotingen ook op wijzen dat het een privilege is om je druk te kunnen maken over zaken zoals ecocheques en vegan food. Pas op, ik ben hier zelf ook schuldig aan. De kans is reëel dat ook ik straks bezwijk voor terrazzotegels in de keuken. Ik lach ook met mezelf. Daar draait het net om: zelfrelativering.”

6 pijlsnelle vragen:

1. Belangrijkste boodschap?

“Neem jezelf niet zo serieus.”

2. Favoriete Dansaert-Vlaming?

“Philippe. Philippe is cultuurjournalist en schrijver. Philippe poseert in zijn mid-century modern appartement (mét authentieke elementen) voor een artikel in een gerenommeerde weekendbijlage van een kwaliteitskrant. Al bedenkt hij plots dat hij liever op de Eames-stoel had gezeten in plaats van de Louis van Teeffelen. Alles is verpest. Philippe toch.”

3. Inspiratiebron?

“Ik observeer graag mensen. Maar ook door gesprekken met vrienden, reacties op social media en door wat speelt in de actualiteit raak ik geïnspireerd. Toen sp.a van naam veranderde bijvoorbeeld, zoiets kan ik niet laten liggen.”

4. Meest opmerkelijke reactie?

“‘Maar gij zijt een meisje? Dat had ik niet verwacht’.”

5. Dit typeert de Dansaert-Vlaming ...

“Terrazzotegels, berbertapijten, vegan en glutenvrije keuzes maken enkel en alleen omdat het hip is en een flinke dosis politieke correctheid. Hij/zij behoort tot de gegoede middenklasse, is mee met alle trends, neemt zichzelf erg serieus maar zit tegelijkertijd vol tegenstrijdigheden. Yuppies anno 2020.”

6. Fijnste compliment?

“Mensen die zeggen dat ze hun vrienden plots op een heel andere manier bekijken (lacht). Wanneer ik mensen aan het lachen kan brengen, dan is mijn dag goed.”

O DIERBAAR VLAANDEREN

“Voor NINA schrijf ik vanaf nu wekelijks een column: ‘O dierbaar Vlaanderen’. Een soort parodie op de doorsnee-Vlaming. Meer Liliane en Francis van onder de kerktoren, minder Anneleen en Andreas uit de hippe stad. Ik schrijf deze keer over types met een iets hoger ‘In de gloria’-gehalte. Bijvoorbeeld over een vrouw die graag in de stad woonde om op netwerkevents te kunnen scoren. Want als je in de stad woont, dan denken de mensen dat je elk weekend naar de Zuidmarkt gaat en in een multiculti wijk woont. Maar eigenlijk is ze blij dat ze met haar man naar een landelijke woonwijk kan verhuizen en had haar vader – een gepensioneerde bankdirecteur – gelijk (gebruikt ander stemmetje): ‘Voor wat ge betaalt voor een appartement in ’t stad, daar hebt ge hier een villa voor’.” Een heel nieuw en ruim speelterrein dus. The sky is the limit.”

Hieronder haar eerste bijdrage:

De fermette-Vlaming

Francis en Liliane genieten van het geluid van de grasmaaier van de buren op zaterdagochtend. Francis hoorde deze week iets merkwaardigs op de radio vertelt hij: “Zwangere Guy ... ne man dat zwanger is, wat dat er tegenwoordig allemaal bestaat!” Iedereen mag er zijn van Ludo, maar hij mag dat ook ráár vinden. “Ne man dat zwanger is, allez ... wat gaan ze nog uitvinden? Een vrouw da naar de voetbal kijkt?” Liliane lacht mee, terwijl ze Francis’ moppen na vijftig jaar nog altijd niet grappig vindt.

De doorsnee-Vlaming

Kaat heeft een nieuw Pinterestbord aangemaakt voor haar genderrevealparty volgende week. Ze heeft zoveel ideetjes! Ze koopt voor haar vriendinnen roze en blauwe T-shirts met opdruk #BabyVerschueren: de vriendinnen die denken dat het een jongen wordt kiezen dan het blauwe T-shirt en degenen die aan een meisje denken, dragen roze. Oh, de girls gaan zo jaloers zijn op hoe creatief ze is! Nu nog de dipgroentjes regelen ...

De Dansaert-Vlaming

Jozefien schrijft zo meteen een kwade mail naar de klantendienst van een niet nader te noemen winkelketen. De winkelbediende sprak haar aan met ‘mevrouw’ ... ongelooflijk hoe die er zomaar van uitging dat ze zichzelf als vrouwelijk definieert. Jozefien opteert er inderdaad voor aangesproken te worden met zij/haar (zoals het ook in haar twitterbio staat), maar daar moest meneer niet vanuit gaan.

Wie is Sara Leemans?

• groeide op in de Brusselse randgemeente Wemmel

• woonde tien jaar in Brussel, waarvan zes jaar in de Dansaertbuurt

• studeerde politieke wetenschappen en geschiedenis, werkt als zelfstandig redacteur bij tv-programma’s

• richtte in 2017 het satirische socialmedia-account ‘Dansaertvlamingen’ op, waarin ze via fake typetjes de draak steekt met stedelijke millennials uit de gegoede middenklasse.

• heeft 13.500 volgers op Instagram (@dansaertvlamingen), 9.000 op Facebook (Dansaertvlamingen) en 19.000 op Twitter (@dansaertvl)

• heeft een relatie met Tristan, met wie ze samenwoont in Antwerpen