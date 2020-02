Samen sterk: de aanwezigheid van een ander persoon helpt je kalm te blijven in stressvolle situaties Roxanne Wellens

04 februari 2020

We zijn allemaal weleens bang: voor een horrorfilm, een presentatie of donkere steegjes. Een studie die werd gepubliceerd in de 'Journal Proceedings of the Royal Society B: Biological Science', vond een verbluffend simpele remedie tegen die angstgevoelens: een ander mens in de buurt.

Duitse onderzoekers lieten een aantal vrouwen luisteren naar enge geluiden, zoals geschreeuw, en neutrale geluiden, zoals opspattend water. Hoe de vrouwen daarop reageerden, werd gemeten via hun huid. Vorige onderzoeken toonden al aan dat het geleidend vermogen van onze huid verandert wanneer iemand angstig is. Dat komt omdat het zout in ons zweet elektrisch geleidend is. En wie bang is, zweet meer. Vervolgens keken de onderzoekers naar het effect van een ander mens in de ruimte op de deelnemers. En wat bleek? De deelnemers werden minder bang. Zelfs wanneer die persoon een vreemde was en geen actieve steun bood.

“Interessant genoeg was het stressverlagend effect sterker wanneer de deelnemers de persoon in de ruimte zagen als verschillend van zichzelf. Ze gingen ervan uit dat de ander niet bang was, en dat maakte hen rustiger”, zegt onderzoeker Grit Hein.

De studie onderzocht alleen het effect op vrouwen. De onderzoekers plannen daarom om meer experimenten te doen met beide geslachten. Zo willen ze testen welk effect de aanwezigheid van een man op een vrouw heeft en andersom. Hopelijk zorgen die experimenten ervoor dat mensen met angststoornissen beter geholpen kunnen worden in de toekomst.