Ruth Beeckmans: "Als Gary en ik ruzie maken, lossen we het op in de slaapkamer. Werkt echt altijd."

Bron: NINA 0 Filip Van Roe Psycho Een zorgzame mama, een passionele partner, een chaotische levensgenieter. De grappige actrice Ruth Beeckmans is zoveel méér dan haar gulle lach. In NINA vertelt ze deze week openhartig over haar verschillende gezichten, als moeder, dochter, zus, partner en actrice. "Mijn kind achterlaten bij een babysit vind ik een bizar idee. Dat heb ik nog nooit gedaan."

"Ik ben opgegroeid met het idee: later krijg ik kinderen. Veel kinderen," vertelt Ruth in NINA. "Maar mijn man Gary (50) zag zich niet per se als vader, in het begin van onze relatie. Voor mij was dat geen dealbreaker: ik zag het niet als een reden om uit elkaar te gaan. Ik was zo verliefd op hem dat het voor mij oké was om dan samen voor een leven zonder kinderen te kiezen. Op een dag beslisten we uiteindelijk om toch voor een kind te gaan. Ergens voelden we allebei dat die keuze beter bij ons paste. En je moet Gary nu eens bezig zien, met onze dochter Charlie-Sue (4). Hij is een prachtige papa: zij is zijn ultieme prinses."

"Haar eerste levensjaartje, en het cocoonen dat erbij hoorde, vond ik zo gezellig. Die wonderlijke tijd waarin er niks anders moet dan je kind zogen, knuffelen en verzorgen. Ik heb zelfs een jaar lang borstvoeding gegeven: de natuur had véél melk in mij gestopt. (lacht) Gary en ik hebben echt kunnen genieten van die eerste bubbel. En elke fase die volgt is minstens even leuk."

