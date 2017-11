Ruby Rose heeft het gehad met body shamers: "Ik hou van mijn lichaam als ik sport én als ik wat ronder ben" SV

13u18 0 Photo News Psycho Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen vindt dat hij of zij iets te zeggen heeft over het lichaam van een ander. Dat ondervond ook actrice Ruby Rose, en zij heeft er nu wel schoon genoeg van. "Ik ben die body shaming kotsbeu", zo haalt ze uit op Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen vindt dat hij of zij iets te zeggen heeft over het lichaam van een ander. Dat ondervond ook actrice Ruby Rose, en zij heeft er nu wel schoon genoeg van. "Ik ben die body shaming kotsbeu", zo haalt ze uit op Instagram

"Het is zo frustrerend. Niet omdat ik er iets om geef wat anderen van mijn lichaam vinden. Ik hou van mijn lichaam wanneer ik niets doe en wat ronder ben, maar ook wanneer ik veel sport en afgetraind ben. Ik vind het verschrikkelijk omdat mijn fans er ook onder lijden. Ik vind het verschrikkelijk omdat het onlogisch is, en niet meer is dan iemand die zijn of haar frustraties en en verwachtingen op anderen projecteert. Ik eet ontzettend lekker eten (ik kan zelf amper geloven dat ik dit moet schrijven), ik drink gewoon een alcohol en eet geen bewerkt voedsel, vlees of zuivel en ik sport iedere dag. Ik eet plantaardig en belachelijk gezond. Ik heb ontzettend hard getraind omdat er drie actiefilms aankomen, voordien stond ik in de boksring. Mijn lichaam is gewoon mijn lichaam, dat verandert nu eenmaal, afhankelijk van hoe hard ik sport. Het einde."

"Trouwens, wanneer mensen zeggen dat ik er beter uitzag ten tijde van MTV toen ik 20 was, toen leefde ik pas ongezond. Ik dronk iedere dag, at de hele tijd junkfood en McDonalds en had bacterie-overgroei in de dunne darm, iets waar ik pas vorig jaar achter kwam - waarschijnlijk omdat ik mijn lichaam volstopte met vergif. Ik was toen misschien iets voller, maar ik was allesbehalve gezond. Ik was bijna maandelijks ziek, longontstekingen, infecties, ... Momenteel ben ik nog één keer per jaar ziek. Dus alsjeblieft: zorg voor je lichaam, je geest en je ziel, en stop met het veroordelen van anderen."

BrunoPress/Photonews links: Ruby Rose nu - rechts: Ruby Rose ten tijde van MTV