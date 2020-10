Rouwen op kindermaat: zo ondersteun je je kind Aangeboden door uitvaartspecialist DELA

06 oktober 2020

Als ouder wil je je kind zoveel mogelijk verdriet besparen. Toch hoort de dood bij het leven en kan je zelfs de allerkleinsten er niet van afschermen. Hoe help je je kind bij het rouwen?

Iedereen verwerkt verdriet op een andere manier. Dat geldt ook voor kinderen. Er bestaat geen ultiem rouwrecept. Het ene kind reageert heel emotioneel, een ander klampt zich vast aan zijn ouders en een derde kind gedraagt zich opstandig. Kinderen zijn geen mini- volwassenen en rouwen anders. Toch speel je als ouder een belangrijke rol in het rouwproces van je kind. Zeven gouden tips van uitvaartspecialist DELA, expert ter zake.

Communiceer duidelijk

Kinderen verdienen eerlijke informatie, aangepast aan hun leeftijd. Goedbedoelde uitspraken als ‘opa slaapt’ kunnen jonge kinderen het idee geven dat slaap iets gevaarlijks is en het zo net moeilijker maken. Wees niet bang om woorden als ‘dood’ en ‘voor altijd’ in de mond te nemen. Probeer je kind ook niet te sparen door details achterwege te laten. Kinderen hebben een levendige fantasie die vaak gruwelijker is dan de werkelijkheid. Spreek de waarheid en vertel zonder verbloemen, kort en bondig, wat er echt gebeurd is.

Betrek je kinderen bij het afscheid

Denk niet dat je kinderen spaart door hen overal van weg te houden. Het tegendeel is waar. Door hen te betrekken bij het afscheid, voelen ze zich serieus genomen en toon je dat er ruimte is voor hun verdriet. Misschien wil je kind graag een rol spelen in de afscheidsviering? Kleine symbolen zoals een kaars aansteken, een tekst voorlezen, bellenblazen tijdens het buitendragen van de kist of een wensballon oplaten kunnen een belangrijke houvast bieden. Ook de kist versieren is een mooi ritueel. Maar opgelet, niet ieder kind heeft er behoefte aan. Ook dat moet je als ouder respecteren.

Koester herinneringen

De dood is voor altijd. Maar de persoon die je verliest, is nooit helemaal weg. Probeer ook thuis een manier te vinden om je dierbare te gedenken. Ga samen met je kind op zoek naar kleine symbolen van troost. Een brandende kaars naast een foto, een troostdekentje gemaakt van een kledingstuk, een herinneringsdoos… Of bouw samen een online herinneringswereld waar je foto’s, video’s, teksten en andere mooie herinneringen kan verzamelen. www.mijnherinneringaanjou.be is zo’n bijzonder online rouwplatform waar kinderen een virtuele herinneringsboom kunnen planten en vullen met souvenirs om voor eeuwig te koesteren.

Stop je verdriet niet weg

Kinderen hebben lange voelsprieten en voelen jouw verdriet goed aan. Probeer je pijn dus niet weg te stoppen, maar wees open en haal troost bij elkaar. Vergeet daarbij niet dat je kind ook rouwt, zelfs al is het misschien niet altijd zichtbaar. Heel wat kinderen willen volwassenen sparen van hun pijn. Wees dus extra attent en doe je best om de dood actief bespreekbaar te maken. Voel je dat je daarin vastloopt of maak je je zorgen om je kind? Een rouwtherapeut kan een ondersteunende rol spelen in het verwerkingsproces.

Geef genoeg info

Kinderen hebben vaak een verkeerd beeld van alles wat rond de dood hangt en worstelen met concrete vragen. Wat gebeurt er precies bij een crematie? Waarvoor dient een begrafeniskist? Als ouder is het niet altijd evident om zulke vragen te beantwoorden. Toch hebben kinderen nood aan eerlijke informatie. De app ‘Mijn herinnering aan jou’ biedt naast een herinneringspagina ook heel wat informatieve filmpjes op kindermaat waarin alle aspecten van afscheid nemen aan bod komen: de uitvaart, de overledene, de opbaring… Een handig hulpmiddel, voor kinderen én ouders.

Aanvaard hulp van anderen

Word je overspoeld door verdriet en voel je je niet in staat om je kind optimaal te ondersteunen? Durf dan de hulp van anderen inschakelen. Sommige kinderen praten trouwens liever met iemand anders dan met hun eigen ouder. Ook een naast familielid, een vriend(in) van jou met wie je kind een goede band heeft, de juf of meester… kunnen je kind helpen rouwen. Dat je kind iemand heeft bij wie het terecht kan, is nu het allerbelangrijkste.

Hou vast aan routine

Hoe confronterend het ook is: na het verlies van een dierbare stopt de wereld niet met draaien. Het leven gaat voort. Voor kinderen kan die dagelijkse routine net erg ondersteunend zijn. Die vaste structuur geeft hen een gevoel van veiligheid en rust. Probeer dus zo snel mogelijk terug te gaan naar hun vertrouwde gewoontes.

