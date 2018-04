Roos kreeg een eetstoornis: "Elke dag een stapje, richting je eigen dood" Domien Esselink

16 april 2018

20u32 0 Psycho Roos van Bree houdt een dagboek bij van haar verblijf in een eetstoorniskliniek. Een heftig inkijkje tijdens de strijd tegen 'een monster in haar hoofd'. "Geloof me, een eetstoornis gaat niet over eten", zegt de Nederlandse.

Ze komt in juni 2015 terug van een trip met school naar Afrika met een parasiet in haar lijf. Een parasiet die haar vanaf januari 2016 uitmergelt.

Roos van Bree ligt 35 dagen in het ziekenhuis en krijgt sondevoeding, waardoor ze in korte tijd 'onwijs veel' aankomt. Het begin van het stemmetje in haar hoofd. Ze vindt zichzelf te dik en wil niet meer eten. "Het stemmetje werd steeds sterker", zegt de bijna 19-jarige Roos van Bree uit Winterswijk.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN