Roodkapje to the rescue: hoe sprookjes in coronatijden kunnen helpen als therapie

Sprookjes iets voor kinderen? Zo was het niet altijd. Eeuwenlang waren het mondelinge verhalen met magische elementen voor volwassenen. Het was pas in de negentiende eeuw dat de gebroeders Grimm ze op papier zetten, met kinderen als doelpubliek. “Zij hebben als eersten sprookjes opgetekend en daardoor de definitie bepaald”, zegt Harlinda Lox, die als germaniste aan de universiteit van Gent heel wat sprookjes onderzocht.

“De broers introduceerden herkenbare elementen zoals ‘Er was eens’ en ‘Ze leefden nog lang en gelukkig’. Ze stopten er heel wat verkleinwoorden in en schreven de verhalen op maat van kinderen.” De regel van drie was in hun vertellingen een belangrijk principe. In vele sprookjes moet de held driemaal iets proberen voor hij in zijn opdracht slaagt. Zo leren kinderen dat niet alles onmiddellijk lukt: je mag de moed zeker niet opgeven en je moet leren uit je fouten.

Die verhaalelementen kwamen er niet zomaar. Want sprookjes dienden een hoger doel. Ze moesten de waarden en de normen van de negentiende eeuw doorgeven aan kinderen. Slim gezien, want via sprookjes ging dat iets makkelijker dan wanneer papa of mama met het vingertje stond te zwaaien. “Het was een omweg om meisjes te leren om beleefd, eerlijk en passief te zijn en vooral niet te nieuwsgierig”, legt Lox uit. “Dus zie je bijvoorbeeld dat een verhaal als De slimme boerendochter niet in de lijst van de vijftien bekendste sprookjes is geraakt. Want dat ging over een meisje dat tegen de schenen schopte, wat niet beantwoordde aan het vrouwbeeld van de burgerij. Een meisje moest in die tijd vooral haar rol als huismoeder en volgzame echtgenote opnemen. Verder werden wrede sprookjes geweerd en ook alle erotiek werd weggelaten.”

Podcasts van de middeleeuwen

Nochtans zijn sprookjes historisch veel meer dan een voorleesmomentje voor het slapengaan. Voor de gebroeders Grimm ze te boek stelden, werden ze al van generatie op generatie doorverteld. De naam komt trouwens van het middeleeuwse woord ‘sproke’, dat ‘vertelling’ of ‘verhaal’ betekent.

“Eigenlijk waren het verhalen voor volwassenen”, zegt Lox. “Ze werden doorverteld op het veld of bij het spinnewiel als een soort van initiatie in het leven. Om het te hebben over de geheimen van de liefde, over seksualiteit of over de omgang met de dood. Want je moet weten dat mensen in die tijd niet konden lezen of schrijven. Ze hadden wel net zoals nu behoefte aan een antwoord op universele levensvragen. Zoekende mensen vinden in een sprookje altijd wel een antwoord op die vragen.”

Al zal dat antwoord niet overal hetzelfde klinken, want elke tijd legt zijn eigen accenten. En naargelang de cultuur kunnen het verhaal en zijn moraal weleens wijzigen. “Ik geef maar een voorbeeld. In de Vlaamse versie van De meesterdief wordt de dief bestraft. Dat komt omdat de sprookjes in het katholieke Vlaanderen verzameld werden door geestelijken. Maar in andere landen is hij meer een schelm dan een dief en steelt hij alleen van de rijken. Een beetje zoals in Robin Hood.” Hoe ze ook verteld worden, de verhaaltjes leverden al vele mooie momenten op voor wie ze hoorde. En dan is er nog de therapeutische kracht.

Sprookjes als pleister

Harlinda Lox geeft lezingen over hoe er in sprookjes omgegaan wordt met de dood. “Ik weet dat sprookjes gebruikt worden in stervensbegeleiding om mensen te leren omgaan met de dood, om de angst weg te nemen. Zoals het sprookje van Smidje Smee, waar de dood aan een boom vastgezet wordt en er niemand meer sterft. In het sprookje slaat de euforie over de onsterfelijkheid op een bepaald moment om in een last. Door die twist leren mensen berusting te vinden in de dood. En toch zit er ook veel optimisme in sprookjes. Ze kunnen moed geven aan mensen die zich weleens het lelijke eendje voelen. Iedereen kan er iets persoonlijks uit halen. Want als je mensen vraagt naar hun lievelingssprookje, dan associëren ze dat vaak met een moment uit hun leven waar het hen iets bijgebracht heeft. Sprookjes beschrijven het hele verhaal ook niet tot in het detail.” En dat maakt dat er heel veel vrijheid is voor het publiek. Want niemand weet waar alles zich afspeelt of in welke tijd. De prins heeft vaak geen naam. Roodkapje of Assepoester verwijzen eerder naar een eigenschap, wat het universele nog meer benadrukt. Zo kan je je fantasie de vrije loop laten en het verhaal zelf invullen of interpreteren.

Net als Sneeuwwitje moeten we allemaal weleens door de zure appel bijten. In dat universele schuilt een heilzame kracht Therapeut Gitte Beaupain

Iedereen kan er dus zijn eigen prins in herkennen. Of zijn boze (schoon)moeder. En die coronacrisis als zure appel? Daar moeten we allemaal doorheen bijten, net zoals Sneeuwwitje. Voor ieder wat wils. En daar schuilt een heilzame kracht. Daarom gaat Gitte Beaupain ermee aan de slag in haar praktijk als integratief therapeut. “Maar het werkt niet bij iedereen”, waarschuwt ze. “Daarom zal ik dat niet meteen in het eerste gesprek opwerpen. Het moet zich aandienen in de loop van de sessies. Vaak bij mensen die het lastig vinden om alleen taal te gebruiken.”

Want niet iedereen kan zomaar uitleggen waarom hij of zij bijvoorbeeld angstig is. Of een gebrek aan zelfvertrouwen heeft. Sprookjes zijn een omweg om dieperliggende problemen aan de oppervlakte te krijgen. “Vaak is er een link met de kindertijd”, vertelt Beaupain. “Mensen die bij mij in therapie komen, hebben dikwijls een kwetsuur uit het verleden. Eigenlijk moeten ze aansluiting vinden bij dat gekwetste kind en er een pleister op plakken.”

Ommetje naar je kindertijd

Het gaat trouwens niet alleen over zware trauma’s uit de kindertijd. “Zelfs kinderen die overbeschermd werden, kunnen met iets worstelen. Ze kregen vaak zo veel liefde dat de mama alles in hun plaats deed. Iemand die heel de tijd moet horen ‘Ik zal het wel voor jou doen’, kan als kind het gevoel krijgen dat hij of zij zelf niets kan en dat zonder te beseffen verinnerlijken. Maar het is niet evident om als volwassene te zeggen dat een gebrek aan zelfvertrouwen de schuld van je moeder is. Dus via Assepoester of Sneeuwwitje komt zo’n thema weleens naar boven. Op die manier kunnen ze afstand nemen van die moeder, zonder dat ze haar rechtstreeks een verwijt maken. Want hun mama heeft natuurlijk ook veel gedaan voor hen.”

Sprookjes in therapie, hoe gaat dat concreet? Het kan veel richtingen uit, zegt Beaupain. “Bij een van mijn klanten merkte ik dat ze heel vaak het woord nam tijdens ons gesprek en de hele tijd onderbrak. Op haar werk hadden ze gezegd dat ze daar iets moest aan doen. Cognitieve gedragstherapie hielp niet.” Cognitieve therapie gaat ervan uit dat je gedragingen en emoties sterk afhankelijk zijn van je gedachten. “Dus bewandelden we de weg van de sprookjes. Ze zei me dat ze zich soms Pinokkio voelde, omdat die ook nooit mocht zeggen wat hij wilde. We zijn dan samen scènes van dat sprookje gaan bekijken. Pinokkio krijgt een grote neus omdat hij zogezegd liegt en dan wordt iedereen kwaad op hem. Ik vroeg die vrouw om die scène na te spelen en ze begon te huilen. Als kind kreeg ze blijkbaar vaak te horen dat ze te veel fantaseerde en haar mond moest houden. Zoveel jaar later zag ze in waarom ze nu zoveel wilde praten.”

Maar daar stopt de therapie niet. “Ik heb haar gevraagd om er thuis creatief mee aan de slag te gaan. Om iets te knutselen of te tekenen. De volgende sessie kwam ze terug met een grote neus uit papier-maché. In haar gezin mocht iedereen die neus opzetten en iets vertellen zonder dat de anderen mochten onderbreken. Ze zei me ook trots dat het haar gelukt was om in een teamvergadering te wachten met praten. Het kan dus bepaalde blokkades oplossen. Ook bij mensen van wie je op het eerste gezicht denkt dat ze vol zelfvertrouwen zitten en een topjob hebben.”

Beaupain vat het zo samen: “Sprookjes zijn eigenlijk goed om dingen af te sluiten, voor zelfbegrip, om nieuwe perspectieven te geven. Want ik laat mensen ook sprookjes herschrijven. Ze mogen er dan hun eigen verhaal van maken.” Laten we hopen dat ze daarna ook lang en gelukkig leven.