Rode Neuzen Dag-problemen in NINA: "Ik wens werkelijk niemand toe wat mij overkomen is" redactie

05 oktober 2018

15u10 0 Psycho De mentale gezondheid van jongeren op school: dat is dit jaar de inzet van de Rode Neuzen Dag-actie. De slotshow kan je op 30 november zien op VTM. In NINA praat Birgit Van Mol met Jelle (11). Evi Hanssen en Heidi Van Tielen spreken op hun beurt met Anse (24) en Dorian (17).

Drie dappere gesprekken over donkere dagen. Morgen vertellen ze hun verhaal in NINA, vandaag geven we je alvast een voorproefje en een blik achter de schermen van de fotoshoot.

